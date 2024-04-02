缺铁性贫血是生成红细胞所需要的储存铁减少或者缺失造成。
过度失血是最常见的原因。
患者可以出现虚弱、气短和苍白。
血液检查可以发现铁水平低下。
补铁用于恢复正常铁水平。
（也可参见贫血概述。）
缺铁性贫血通常缓慢发病，因为身体储存的铁需要几个月时间才能耗竭。随着储存铁下降，骨髓逐渐减少红细胞的产生。当储存耗竭时，红细胞不仅数目减少而且形态异常变小。
缺铁是贫血最常见的原因之一，失血是成年人缺铁最常见的原因。在男性和已停经的女性中，缺铁通常提示消化道出血。在有月经周期的女性中，月经出血是缺铁的最常见原因。在婴儿期、幼儿期、女孩青春期、怀孕期等铁需求增长的人生阶段，铁缺乏症也可能归因于饮食含铁量太少。消化道内铁吸收减少（称为吸收不良）的病因很多，最常见的是乳糜泻。
你知道吗……
缺铁性贫血的症状
缺铁性贫血的症状往往逐渐出现，与其他贫血导致的症状类似。这些症状包括疲劳、无力和苍白。
许多重度缺铁性贫血患者有异食癖。有异食癖的患者渴望消化一些东西，最常见的是冰，但有时是非食物，诸如污垢、粘土、白垩。
缺铁性贫血的诊断
血液化验
一旦医生诊断贫血，常常会检查有无缺铁。缺铁时，红细胞往往小而苍白。血液铁和转铁蛋白（运送红细胞外铁的蛋白质）水平需要测定和比照。
最准确的缺铁的检查是测定血铁蛋白（储存铁的蛋白质）水平。铁蛋白水平低提示缺铁。然而，有时铁蛋白水平也可能给出错误提示，因为其在发生肝损伤、炎症、感染或癌症时会虚假升高（从而表现为正常）。
缺铁性贫血的治疗
止血
铁剂
因为过度出血是缺铁最常见的原因，第一步是确定出血来源并止血。
正常饮食铁摄入通常不能代偿慢性出血造成的铁流失，并且身体的铁储量很小。因此，失铁必须通过摄入铁剂来补充。
通过补铁来纠正缺铁性贫血通常需要 3～6 周，即使出血停止后仍需补充。通常需口服铁剂。铁剂可使大便变暗或变黑，并常引起便秘。铁剂在早餐前 30 分钟和维生素 C（橙汁或维生素 C 补剂）同时摄入吸收最佳。补铁通常持续至血细胞恢复正常后 6 个月，以补充身体储量。有时，如果需要大量补铁或患者无法耐受口服铁剂，则可通过静脉给予铁剂。
需要定期检查血液以确定补铁是否充分。
治疗缺铁可以纠正异食癖。