止血

铁剂

因为过度出血是缺铁最常见的原因，第一步是确定出血来源并止血。

正常饮食铁摄入通常不能代偿慢性出血造成的铁流失，并且身体的铁储量很小。因此，失铁必须通过摄入铁剂来补充。

通过补铁来纠正缺铁性贫血通常需要 3～6 周，即使出血停止后仍需补充。通常需口服铁剂。铁剂可使大便变暗或变黑，并常引起便秘。铁剂在早餐前 30 分钟和维生素 C（橙汁或维生素 C 补剂）同时摄入吸收最佳。补铁通常持续至血细胞恢复正常后 6 个月，以补充身体储量。有时，如果需要大量补铁或患者无法耐受口服铁剂，则可通过静脉给予铁剂。

需要定期检查血液以确定补铁是否充分。

治疗缺铁可以纠正异食癖。