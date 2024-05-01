你有几类血细胞：

红细胞，可携带氧气

白细胞，可抵抗感染

血小板，出血时可帮助止血

浆细胞是一类特殊的白细胞。浆细胞可产生抗体。抗体是身体对抗感染和癌症的自然防御系统的一部分。抗体可发现并攻击外来细胞。

骨髓位于骨中心。血液内的大多数细胞在骨髓中生成。不同血细胞均从干细胞发育而来。

什么是多发性骨髓瘤？ 多发性骨髓瘤是一种浆细胞癌症。某个浆细胞在骨髓内增殖失控，自身形成很多拷贝。 多发性骨髓瘤通常导致骨痛、骨折和肾衰竭

多发性骨髓瘤患者的平均年龄约为 65 岁

在作出多发性骨髓瘤的诊断之前，医生需进行血液检查、尿液检查和骨髓活检（抽取骨髓样本在显微镜下观察）

在这种癌症的治疗方面，医生通常采用化疗、皮质类固醇，有时也进行干细胞移植 多发性骨髓瘤如何导致问题？ 恶性浆细胞可以： 侵入附近的健康骨骼

挤出骨髓中的正常细胞

产生大量某种抗体 骨侵袭使骨受到伤害，更容易断裂。 当异常细胞在骨髓中占据主导地位时，身体无法生成足够的正常血细胞。红细胞不足会导致贫血（血细胞计数低）。健康白细胞不足会引起感染风险。血小板不足可能会引起过量出血。 恶性浆细胞额外产生的抗体是异常的，不会帮助身体抵抗感染。然而，该抗体会堵塞肾脏，造成肾衰竭。

多发性骨髓瘤的病因是什么？ 医生尚不清楚引起多发性骨髓瘤的原因，但认为该病可能： 具有家族性

有时由于周围环境的辐射量过大或存在某些化学物质而发病

多发性骨髓瘤有哪些症状？ 最常见的症状是： 骨痛，通常发生在髋骨、脊柱、肋骨和头颅 并发症可能会引起其他症状： 贫血（血细胞计数低）导致感觉疲劳和虚弱

感染导致发烧和寒颤

凝血问题导致异常的皮肤青紫和出血

医生如何判断我是否患有多发性骨髓瘤？ 医生会做： 进行血液检查，以测定不同类型的血细胞和抗体

进行尿液检查，以测定骨髓瘤生成的抗体和其他蛋白质

对任何疼痛骨骼进行 X 射线检查 如果这些检查显示你可能患有多发性骨髓瘤，医生将会： 进行骨髓活检（抽取骨髓样本在显微镜下观察）

对体内所有骨骼进行 X 射线检查（骨骼检查），以了解骨髓瘤累及哪些骨骼