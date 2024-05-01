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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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多发性骨髓瘤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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你有几类血细胞

  • 红细胞，可携带氧气

  • 白细胞，可抵抗感染

  • 血小板，出血时可帮助止血

浆细胞是一类特殊的白细胞。浆细胞可产生抗体。抗体是身体对抗感染和癌症的自然防御系统的一部分。抗体可发现并攻击外来细胞。

骨髓位于骨中心。血液内的大多数细胞在骨髓中生成。不同血细胞均从干细胞发育而来。

什么是多发性骨髓瘤？

多发性骨髓瘤是一种浆细胞癌症。某个浆细胞在骨髓内增殖失控，自身形成很多拷贝。

  • 多发性骨髓瘤通常导致骨痛、骨折和肾衰竭

  • 多发性骨髓瘤患者的平均年龄约为 65 岁

  • 在作出多发性骨髓瘤的诊断之前，医生需进行血液检查、尿液检查和骨髓活检（抽取骨髓样本在显微镜下观察）

  • 在这种癌症的治疗方面，医生通常采用化疗、皮质类固醇，有时也进行干细胞移植

多发性骨髓瘤如何导致问题？

恶性浆细胞可以：

  • 侵入附近的健康骨骼

  • 挤出骨髓中的正常细胞

  • 产生大量某种抗体

骨侵袭使骨受到伤害，更容易断裂。

当异常细胞在骨髓中占据主导地位时，身体无法生成足够的正常血细胞。红细胞不足会导致贫血（血细胞计数低）。健康白细胞不足会引起感染风险。血小板不足可能会引起过量出血。

恶性浆细胞额外产生的抗体是异常的，不会帮助身体抵抗感染。然而，该抗体会堵塞肾脏，造成肾衰竭。

多发性骨髓瘤的病因是什么？

医生尚不清楚引起多发性骨髓瘤的原因，但认为该病可能：

  • 具有家族性

  • 有时由于周围环境的辐射量过大或存在某些化学物质而发病

多发性骨髓瘤有哪些症状？

最常见的症状是：

  • 骨痛，通常发生在髋骨、脊柱、肋骨和头颅

并发症可能会引起其他症状

  • 贫血（血细胞计数低）导致感觉疲劳和虚弱

  • 感染导致发烧和寒颤

  • 凝血问题导致异常的皮肤青紫和出血

医生如何判断我是否患有多发性骨髓瘤？

医生会做：

  • 进行血液检查，以测定不同类型的血细胞和抗体

  • 进行尿液检查，以测定骨髓瘤生成的抗体和其他蛋白质

  • 对任何疼痛骨骼进行 X 射线检查

如果这些检查显示你可能患有多发性骨髓瘤，医生将会：

  • 进行骨髓活检（抽取骨髓样本在显微镜下观察）

  • 对体内所有骨骼进行 X 射线检查（骨骼检查），以了解骨髓瘤累及哪些骨骼

医生如何治疗多发性骨髓瘤？

医生实施的治疗旨在帮助减缓癌瘤生长并缓解症状。医生无法治愈多发性骨髓瘤，但患者经过治疗可生存很长时间。

医生可能会给您：

  • 进行化疗并使用其他药物以阻止癌瘤生长

  • 使用药物强化骨骼

  • 有时进行放疗以治疗疼痛的骨骼

有时医生会进行干细胞移植

  • 医生会从你的体内采集一些健康干细胞，有时也会从其他人体内采集，但不太常见

  • 接着，医生会给你实施大剂量化疗以彻底消除体内的异常浆细胞

  • 然后，医生会通过静脉 (IV) 将健康干细胞回输到体内

  • 这些干细胞会进入骨髓并在那里生成正常血细胞

医生很少进行干细胞移植是因为新型多发性骨髓瘤治疗药物的疗效相当好。

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