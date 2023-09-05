什么是免疫性血小板减少症 (ITP)？
是什么原因导致了 ITP？
ITP 的症状有哪些？
ITP 的症状可能突然发生或缓慢发展。你可能出现：
皮肤上或口腔内有小红斑
发生极轻微损伤后也会淤青
牙龈出血
月经期大量出血
血小板计数下降导致你更容易出血。血小板数目极少的患者可能会出现严重的肠道出血，或危及生命的脑内出血。
瘀点（口）
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P. MARAZZI 博士／科学图片库
瘀斑（瘀伤）
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P. MARAZZI 博士／科学图片库
医生如何判断我是否患有 ITP？
医师会做：
做血液检查，以计算血液样本中的血小板数目
做检查明确是否存在引起血小板计数低的其他原因
罕见情况下，医生会采集一小块骨髓样本（骨髓活检），明确身体生成血小板的功能是否正常。
医生如何治疗 ITP？
医生采用以下方法治疗 ITP：
皮质类固醇
帮助身体生成更多血小板的药物
降低免疫系统活动度的药物
极少数情况下，手术切除脾脏（脾切除术）
如果你出现危及生命的出血，医生可能会给你输注血小板。血小板输注通常效果不佳，因为血液中的抗体也会攻击输注的血小板。
切除脾脏有助于将血小板更多地保留在血液循环中。
在成人中，ITP 通常长时间持续存在，但儿童 ITP 一般会自行好转。