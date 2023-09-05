ITP 的症状有哪些？

ITP 的症状有哪些？

ITP 的症状可能突然发生或缓慢发展。你可能出现：

皮肤上或口腔内有小红斑

发生极轻微损伤后也会淤青

牙龈出血

月经期大量出血

血小板计数下降导致你更容易出血。血小板数目极少的患者可能会出现严重的肠道出血，或危及生命的脑内出血。

瘀点（口） 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库