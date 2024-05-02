免疫性血小板减少症 (ITP) 是一种由血小板数目减少引起的出血性疾病，并且患者不存在其他可影响血小板的疾病。在 ITP 中，免疫系统会针对患者自身的血小板产生抗体并破坏它们。

患者的皮肤上可能会有微小的红色或紫色斑点（瘀点），并且容易流血。

诊断方法是通过血液检查检测血小板计数。

可给予皮质类固醇或其他药物来阻止对血小板的破坏。

使用可增加血小板生成量的药物对某些患者有帮助。

在成年患者中，医生有时会切除脾脏。

（也可参见血小板疾病概述和血小板减少症概述。）

血小板是骨髓合成的细胞，在血流中循环，有助于凝血。通常，血液含有约 140,000 至 440,000 个血小板/微升（140 至 440 × 109/升）。如果每微升血液内的血小板计数降至约 50,000（低于 50 × 109/升）个血小板以下，甚至较为轻微的损伤也会引起出血。然而，在每微升血液的血小板计数降至 10,000 至 20,000（10 至 20 × 109/升）个血小板以下之前，一般不会出现最严重的出血风险。在如此低的血小板水平下，即使没有任何可辨识的损伤也可能会出血。

免疫性血小板减少症是抗体形成并破坏身体血小板的疾病。形成抗体的原因尚不清楚；但在儿童中，ITP 经常发生在病毒感染之后。尽管骨髓可能会增加血小板生成以代偿其受到的破坏，但血小板通常供不应求。破坏血小板的抗体也会攻击骨髓，导致血小板生成量下降。

在儿童中，ITP 通常会自行消退，持续时间不如成人长（成为慢性）。在成人中，ITP 更常为慢性，且不能像在儿童中一样自行消退。

免疫性血小板减少症的症状 在有些人中，免疫性血小板减少症不会引起症状。而另一些人则可能突然或逐渐出现出血症状。疲劳在慢性 ITP 患者中常见。 皮内出血可能是血小板计数低最先表现出的征象。小腿皮肤经常出现许多小点（常为红色或紫色，称为瘀点），并且即使轻微损伤也可能导致青一块紫一块的瘀伤（瘀斑或紫癜）。还可能出现牙龈出血、便血或尿血。月经出血或鼻出血可能异常量大。出血难以止住。 皮内出血 瘀斑（瘀伤） 这里的瘀斑是腿上看到的紫色大块瘀伤。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 瘀点（皮肤） 瘀点是皮肤上的红色、紫色或棕色小斑点。 经出版商允许。摘自 Deitcher S. 临床血液病学图谱。由 JO Armitage 编辑。费城，《当代医学》，2004 年。 瘀点（口） 瘀点是口腔中的红色小斑点。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 瘀斑（瘀伤） 这里的瘀斑是腿上看到的紫色大块瘀伤。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 瘀点（皮肤） 瘀点是皮肤上的红色、紫色或棕色小斑点。 经出版商允许。摘自 Deitcher S. 临床血液病学图谱。由 JO Armitage 编辑。费城，《当代医学》，2004 年。 瘀点（口） 瘀点是口腔中的红色小斑点。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 随着血小板数目的减少，出血加重。血小板极少的患者可能会出现消化道大量失血，或在罕见情况下，即使未受伤也可能发生危及生命的脑内出血。脑内出血时，可出现头痛和其他神经系统症状。

免疫性血小板减少症的诊断 进行血液检查以检测血小板计数和凝血功能

进行检查以排除可能引起血小板计数低和出血的其他疾病 如果每微升血液的血小板计数低于 100,000（低于 100 × 109/升）并且红细胞或白细胞数目没有发生类似下降，此外也不存在可明确解释血小板减少症的其他病因（如感染或使用某些药物），那么医生会诊断为免疫性血小板减少症（ITP；见表血小板减少症的病因）。尚无公认的检查项目可确认某人患有 ITP。 血小板计数可使用自动计数仪测量以确定血小板减少症的严重程度，并且必须采集一份血样在显微镜下检查，以便为确定病因提供线索。医生需要在显微镜下检查血样，以将 ITP 与血栓性血小板减少性紫癜 (TTP) 和溶血性尿毒症综合征 (HUS) 鉴别开来。TTP 和 HUS 也是可通过破坏血小板引起血小板减少症的疾病。 罕见情况下，需要从骨髓取样并在显微镜下检查（骨髓活检和穿刺），以了解血小板生成的情况。