什么是系统性硬化症？
系统性硬化症会导致皮肤、关节、器官和血管形成疤痕。
系统性硬化症很罕见
女性比男性更常见，通常发生在 20 至 50 岁的人群中
系统性硬化症可导致皮肤紧绷和硬化，并损害其他器官
你可能只在身体的某个部位出现问题，或者整个身体多个器官都出现问题
随时间流逝， 系统性硬化症会恶化，但治疗可以减轻症状
什么原因导致系统性硬化症？
当你的组织产生过多的胶原蛋白和其他蛋白质时，就会发生系统性硬化症。胶原蛋白是一种蛋白质，有助于建立皮肤、指甲、头发、肌腱和其他组织的结构。胶原蛋白过多会导致组织变硬和结疤。
医生不知道是什么原因导致系统性硬化症的发生。
系统性硬化症的症状有哪些？
症状可包括：
皮肤肿胀、增厚和紧绷，通常发生在手指上
感冒时手指发白、刺痛和发麻（雷诺综合征）
烧心
吞咽困难
气短
关节酸痛
有时，肌肉疼痛和无力
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系统性硬化症会导致过多的疤痕积聚在身体的其他器官中，例如关节、肺、消化系统、心脏和肾脏，并使它们无法正常工作。当它损坏血管时，血压会上升。
出现这些症状的某些患者也患有混合性结缔组织病。
经出版商允许。图片来自Pandya A：胃肠病和肝病学：胃和十二指肠。由M Feldman主编。费城，《当代医学》，1996 年。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
医生如何判断我是否患有系统性硬化症？
医生会询问你的症状并做一次体检。他们可能会进行检查，例如：
血液化验
呼吸检查
超声波心动图（一种超声波，利用声波创建视频，该视频显示心脏泵血的情况以及心脏瓣膜的运作情况）
ECG（心电图，测量心脏电流并将其记录在一张纸上的测试）
医生如何治疗系统性硬化症？
药物不能阻止系统性硬化症随着时间推移而恶化，但可以帮助缓解某些症状。治疗包括：
NSAID（非甾体类抗炎药，如阿司匹林或布洛芬），用以减轻关节疼痛
防止免疫系统损害自身组织的药物
减轻烧心症状的药
扩张血管和降低血压的药物
物理治疗和锻炼
有时候需要肺移植