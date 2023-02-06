当你的组织产生过多的胶原蛋白和其他蛋白质时，就会发生系统性硬化症。胶原蛋白是一种蛋白质，有助于建立皮肤、指甲、头发、肌腱和其他组织的结构。胶原蛋白过多会导致组织变硬和结疤。

医生不知道是什么原因导致系统性硬化症的发生。