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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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系统性硬化病

（硬皮病）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是系统性硬化症？

系统性硬化症会导致皮肤、关节、器官和血管形成疤痕。

  • 系统性硬化症很罕见

  • 女性比男性更常见，通常发生在 20 至 50 岁的人群中

  • 系统性硬化症可导致皮肤紧绷和硬化，并损害其他器官

  • 你可能只在身体的某个部位出现问题，或者整个身体多个器官都出现问题

  • 随时间流逝， 系统性硬化症会恶化，但治疗可以减轻症状

什么原因导致系统性硬化症？

当你的组织产生过多的胶原蛋白和其他蛋白质时，就会发生系统性硬化症。胶原蛋白是一种蛋白质，有助于建立皮肤、指甲、头发、肌腱和其他组织的结构。胶原蛋白过多会导致组织变硬和结疤。

医生不知道是什么原因导致系统性硬化症的发生。

系统性硬化症的症状有哪些？

症状可包括：

  • 皮肤肿胀、增厚和紧绷，通常发生在手指上

  • 感冒时手指发白、刺痛和发麻（雷诺综合征

  • 烧心

  • 吞咽困难

  • 气短

  • 关节酸痛

  • 有时，肌肉疼痛和无力

系统性硬化症会导致过多的疤痕积聚在身体的其他器官中，例如关节、肺、消化系统、心脏和肾脏，并使它们无法正常工作。当它损坏血管时，血压会上升。

出现这些症状的某些患者也患有混合性结缔组织病

医生如何判断我是否患有系统性硬化症？

医生会询问你的症状并做一次体检。他们可能会进行检查，例如：

医生如何治疗系统性硬化症？

药物不能阻止系统性硬化症随着时间推移而恶化，但可以帮助缓解某些症状。治疗包括：

  • NSAID（非甾体类抗炎药，如阿司匹林或布洛芬），用以减轻关节疼痛

  • 防止免疫系统损害自身组织的药物

  • 减轻烧心症状的药

  • 扩张血管和降低血压的药物

  • 物理治疗和锻炼

  • 有时候需要肺移植

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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