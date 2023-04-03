什么是雷诺综合征？
雷诺综合征是指手指血流出现问题，罕见情况下也会发生在脚趾。
封闭的手指血管过多
手指末端苍白、发青，感觉麻木、刺痛
最常见于 15 至 40 岁女性
雷诺综合征可由另一种健康问题引起，或者仅是自然发生
有时，该病是由于您正在服用的药物引起的
避免受寒并戒烟有助于预防症状
是什么原因导致了雷诺综合征？
雷诺综合征的症状有哪些？
雷诺综合征的症状会很快出现，并可持续数分钟或数小时：
一个或多个手指或脚趾苍白或发青，通常呈斑块状
手指感觉麻木、刺痛、疼痛或有烧灼感
给手脚保暖有助于症状消退。
雷诺综合征伴苍白
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医生如何判断我是否患有雷诺综合征？
医生一般通过给您做检查并向您询问症状的方式来判断您是否患有雷诺综合征。为了明确是否有其他疾病引起了雷诺综合征，医生可能会做如下检查：
血液化验
在您受寒前后对手臂血管进行超声检查
医生如何治疗雷诺综合征？
医生将治疗引起雷诺综合征的任何健康问题。
为了治疗您的症状，医生会让您：
穿衣保暖，避免受寒
如果您吸烟，请戒烟
如果您在激动时出现症状，可接受生物反馈治疗或服用一些镇静药物（镇静剂）
服用钙通道阻滞剂等药物扩张血管
作为最后一个手段，医生可能会做手术切断控制血管大小的某些神经。即使这种手术有帮助，通常在一两年内也会出现症状复发。