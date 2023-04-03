什么是超声心动图检查？
超声心动图检查有时也被称为超声心动图或心回波图。超声心动图是指心脏超声检查。声波从心脏反弹，生成心脏的动态图像。这项检查无痛、无害且快速。
超声心动图的主要类型是二维、三维、多普勒和彩色多普勒。这些检查的过程是相同的，但每项检查都向医生提供了一些不同信息。医生会告诉您哪种检查适合您。
超声心动图（图示）
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为什么我需要接受超声心动图检查？
如何进行超声心动图检查？
超声检查技师会在您的胸部涂抹一些凝胶——凝胶有助于机器发出的声波进入您的身体
技师会握住超声检查装置（扫描棒）并将其放在您的胸前
设备发出高频声波，在您的心脏上形成回声（反弹）
这些回声转变为您心脏的视频图像
经食管超声心动图
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如果医生需要更清楚地看到您心脏的某些部位，他们可能会将超声装置从您的喉咙向下插入。此程序称为经食管超声心动描记术。做这项检查之前，医生会给您使用一种麻痹喉咙的药物以及另一种帮助您放松的药物。
超声心动图检查有无任何副作用？
通过手持超声检查装置放在您胸前而进行的超声心动图检查对您没有任何伤害。没有副作用。您听不到声波。
通过将超声装置沿着喉咙向下插入而进行的超声心动图检查会使您作呕。医生会在您的喉咙内喷药以使其麻木。也会给予其他药物使您昏昏欲睡。检查后，您可能感觉喉咙有点儿疼。
医生可在超声心动图中了解到什么？
超声心动图可让医生明确：
心肌是否正常运动
每次心跳时的泵血量是否充足
心脏是否扩大
心脏瓣膜是否正常工作
心脏周围是否有液体积聚