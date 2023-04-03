超声心动图检查有时也被称为超声心动图或心回波图。超声心动图是指心脏超声检查。声波从心脏反弹，生成心脏的动态图像。这项检查无痛、无害且快速。

超声心动图的主要类型是二维、三维、多普勒和彩色多普勒。这些检查的过程是相同的，但每项检查都向医生提供了一些不同信息。医生会告诉您哪种检查适合您。