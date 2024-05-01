什么是拇囊炎？
拇囊炎是拇趾底部的骨质突起。突起可能引起疼痛。
拇囊炎实际上只是足骨之一的末端
因为你的拇趾被挤进去，所以足骨的末端就突出来
鞋子过紧或尖头鞋会导致拇囊炎
拇趾底部的关节会发炎，最终发展成关节炎
有时，穿更宽松的鞋子或在鞋子中使用拇囊衬垫足以缓解疼痛
如果需要，医生会进行手术以重塑或去除一些骨骼
拇囊炎
拇囊炎是在拇趾底部出现肿大。关节上可能形成滑囊（充满液体的囊）而且引起发炎和疼痛（滑囊炎）。
什么原因导致拇囊炎？
当某物将你的大脚趾推向其他脚趾时，可能会形成拇囊炎。拇囊炎的原因包括：
走路时将脚向内挤压（内翻），这是扁平足的人最常见的情况
穿过紧或尖头的鞋子，尤其是高跟鞋
一旦出现了拇囊炎，受压会使它发炎。炎症可引起疼痛和肿胀。最终，你可能会出现永久性疼痛和肿胀（骨关节炎）。
拇囊炎的症状有哪些？
拇囊炎的症状包括：
穿窄脚鞋或鞋过紧时脚趾关节疼痛
肿胀、发红和发热
脚趾关节活动受限
医生如何判断我患有拇囊炎？
医生通常可以通过观察脚来判断你是否有拇囊炎。他们还可以进行：
做 X 光检查
如果医生无法确定你是否还有其他问题，例如痛风或关节感染，他们可能会：
用针从关节中抽出一些液体，并将其送至实验室进行化验
医生如何治疗拇囊炎？
医生通过让你采取以下措施治疗拇囊炎：
拇囊炎切除术
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穿脚趾面积大的鞋子
在你的鞋中放一块拇囊衬垫
用胶带把你的脚绑起来
在鞋子上穿特殊设备（矫形）
服用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAID，如布洛芬）可缓解疼痛
如果这些方法不起作用，医生可能还会：
将皮质类固醇注射到拇囊里
做手术（拇囊炎切除术）