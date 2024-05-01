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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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拇囊炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是拇囊炎？

拇囊炎是拇趾底部的骨质突起。突起可能引起疼痛。

  • 拇囊炎实际上只是足骨之一的末端

  • 因为你的拇趾被挤进去，所以足骨的末端就突出来

  • 鞋子过紧或尖头鞋会导致拇囊炎

  • 拇趾底部的关节会发炎，最终发展成关节炎

  • 有时，穿更宽松的鞋子或在鞋子中使用拇囊衬垫足以缓解疼痛

  • 如果需要，医生会进行手术以重塑或去除一些骨骼

拇囊炎

拇囊炎是在拇趾底部出现肿大。关节上可能形成滑囊（充满液体的囊）而且引起发炎和疼痛（滑囊炎）。

什么原因导致拇囊炎？

当某物将你的大脚趾推向其他脚趾时，可能会形成拇囊炎。拇囊炎的原因包括：

  • 走路时将脚向内挤压（内翻），这是扁平足的人最常见的情况

  • 穿过紧或尖头的鞋子，尤其是高跟鞋

一旦出现了拇囊炎，受压会使它发炎。炎症可引起疼痛和肿胀。最终，你可能会出现永久性疼痛和肿胀（骨关节炎）。

拇囊炎的症状有哪些？

拇囊炎的症状包括：

  • 穿窄脚鞋或鞋过紧时脚趾关节疼痛

  • 肿胀、发红和发热

  • 脚趾关节活动受限

医生如何判断我患有拇囊炎？

医生通常可以通过观察脚来判断你是否有拇囊炎。他们还可以进行：

  • 做 X 光检查

如果医生无法确定你是否还有其他问题，例如痛风或关节感染，他们可能会：

  • 用针从关节中抽出一些液体，并将其送至实验室进行化验

医生如何治疗拇囊炎？

医生通过让你采取以下措施治疗拇囊炎：

  • 穿脚趾面积大的鞋子

  • 在你的鞋中放一块拇囊衬垫

  • 用胶带把你的脚绑起来

  • 在鞋子上穿特殊设备（矫形）

  • 服用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAID，如布洛芬）可缓解疼痛

如果这些方法不起作用，医生可能还会：

  • 将皮质类固醇注射到拇囊里

  • 做手术（拇囊炎切除术）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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