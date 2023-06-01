痛风是由血液中尿酸水平过高导致。非常高水平的尿酸可以在关节或皮肤下形成微晶体（痛风石）。晶体的积聚会引起肿胀和疼痛，并可能导致关节损伤。

如果你有以下情况，你更可能患上痛风：

有痛风家族史

有肾脏问题，如肾脏疾病

大量饮酒

过量摄入某些能增加尿酸水平的食物--- 如肝脏、肾脏、鲱鱼、贻贝、沙丁鱼、芦笋和蘑菇

服用某些药物

有铅中毒（当铅在你的身体内积累）

超重或肥胖

有代谢综合征（可能导致大腰围，高血压和高血糖水平的疾病）

正在接受化疗或放疗的癌症患者

如果你有痛风，那么损伤、疾病或手术可能会诱发痛风发作。