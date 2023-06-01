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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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痛风

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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什么是痛风？

如果你患有痛风，你的身体会产生过多的尿酸。尿酸通常会随着人体分解旧细胞并生成新细胞而形成。在痛风中，尿酸形成晶体，有时会沉积在关节内或关节周围。晶体会导致严重的关节疼痛、发红和肿胀。

  • 痛风发作突然，通常只会影响一个关节

  • 痛风发作后几天就会消失

  • 一些人每年有几次发作

  • 如果你有很多次发作，你的关节可能会受到损害，并可能一直受到伤害

  • 痛风在男性中较女性更为常见

  • 痛风通常发生在中年，但年轻人也会患痛风

  • 要查看是否患有痛风，医生可以用针头抽吸关节液进行检测

  • 医生用药物治疗痛风发作，以减轻疼痛和肿胀

  • 如果你频繁发作，你可能需要药物来预防它们

什么原因导致痛风？

痛风是由血液中尿酸水平过高导致。非常高水平的尿酸可以在关节或皮肤下形成微晶体（痛风石）。晶体的积聚会引起肿胀和疼痛，并可能导致关节损伤。

如果你有以下情况，你更可能患上痛风：

  • 有痛风家族史

  • 有肾脏问题，如肾脏疾病

  • 大量饮酒

  • 过量摄入某些能增加尿酸水平的食物--- 如肝脏、肾脏、鲱鱼、贻贝、沙丁鱼、芦笋和蘑菇

  • 服用某些药物

  • 铅中毒（当铅在你的身体内积累）

  • 超重或肥胖

  • 代谢综合征（可能导致大腰围，高血压和高血糖水平的疾病）

  • 正在接受化疗或放疗的癌症患者

如果你有痛风，那么损伤、疾病或手术可能会诱发痛风发作。

痛风的症状是什么？

通常情况下，你的关节会有突然且剧烈的疼痛。

关节会发生：

  • 发热

  • 发红

  • 肿胀

患者可能也会出现其他症状，如：

  • 发热

  • 感到恶心

第一次发作通常出现在大拇趾。其他关节有时也会受到影响，例如：

  • 除了大拇趾之外的其他关节

  • 踝关节

  • 膝关节

  • 腕关节

  • 肘关节

即使没有治疗，你的症状也会慢慢消失，直到下一次痛风发作才会再次出现。

治疗将有助于更快消除症状。治疗有助于预防影响多个关节或持续3周的更严重的痛风发作。

随着时间的推移，你可能会有关节僵硬或关节损伤。硬结块（痛风石）可以在关节周围的皮肤下形成。某些药物可以帮助防止痛风石或治疗痛风石。

约五分之一的痛风患者也患有肾结石, 这会导致疼痛和肾脏问题。

医生如何判断我是否患有痛风？

医生根据你的症状和检测怀疑痛风。

说实话，医生会做测试，例如：

  • 从关节取少量液体（关节抽吸术） - 医生会在特殊显微镜下观察液体，看看是否有尿酸晶体

  • 关节 X 光检查来发现痛风引起的常见骨骼变化

  • 超声波检查关节内的尿酸晶体

医生还可以进行血液化验以检查尿酸水平。但是，即使你有痛风，你的尿酸水平也可能不高。

医生如何治疗痛风？

医生可能会：

  • 给你药物治疗减轻你的疼痛和肿胀

  • 极少数情况下，在关节腔内注射药物

  • 让你使用夹板固定

  • 让你休息，减少关节活动，每隔几个小时冰敷关节20分钟

  • 如果你有痛风的风险或有尿酸肾结石，请每天喝 3 升或更多的水

如果你的尿道有尿酸结石，医生会使用声波碎石，让碎小的结石通过你的尿液排出。

如果你的关节周围有大块肿块（痛风石）且治疗后没有消失，医生可以做手术将它们取出。

我怎样才能防止痛风发作？

为了防止未来的痛风发作，医生会告诉你：

  • 不喝酒

  • 减轻体重

  • 停用可导致尿酸升高的药物

  • 少吃会增加尿酸水平的食物

有时候，医生会让你每天服用药物来降低血液中的尿酸水平。

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