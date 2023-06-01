什么是痛风？
什么是痛风？
如果你患有痛风，你的身体会产生过多的尿酸。尿酸通常会随着人体分解旧细胞并生成新细胞而形成。在痛风中，尿酸形成晶体，有时会沉积在关节内或关节周围。晶体会导致严重的关节疼痛、发红和肿胀。
痛风发作突然，通常只会影响一个关节
痛风发作后几天就会消失
一些人每年有几次发作
如果你有很多次发作，你的关节可能会受到损害，并可能一直受到伤害
痛风在男性中较女性更为常见
痛风通常发生在中年，但年轻人也会患痛风
要查看是否患有痛风，医生可以用针头抽吸关节液进行检测
医生用药物治疗痛风发作，以减轻疼痛和肿胀
如果你频繁发作，你可能需要药物来预防它们
什么原因导致痛风？
痛风的症状是什么？
医生如何判断我是否患有痛风？
医生根据你的症状和检测怀疑痛风。
说实话，医生会做测试，例如：
从关节取少量液体（关节抽吸术） - 医生会在特殊显微镜下观察液体，看看是否有尿酸晶体
关节 X 光检查来发现痛风引起的常见骨骼变化
超声波检查关节内的尿酸晶体
医生还可以进行血液化验以检查尿酸水平。但是，即使你有痛风，你的尿酸水平也可能不高。
医生如何治疗痛风？
医生可能会：
给你药物治疗减轻你的疼痛和肿胀
极少数情况下，在关节腔内注射药物
让你使用夹板固定
让你休息，减少关节活动，每隔几个小时冰敷关节20分钟
如果你有痛风的风险或有尿酸肾结石，请每天喝 3 升或更多的水
如果你的尿道有尿酸结石，医生会使用声波碎石，让碎小的结石通过你的尿液排出。
如果你的关节周围有大块肿块（痛风石）且治疗后没有消失，医生可以做手术将它们取出。
我怎样才能防止痛风发作？
为了防止未来的痛风发作，医生会告诉你：
不喝酒
减轻体重
停用可导致尿酸升高的药物
少吃会增加尿酸水平的食物
有时候，医生会让你每天服用药物来降低血液中的尿酸水平。