拇囊炎患者中，大脚趾基底部关节呈突出状（向外凸出）。
关节位置或运动的异常可导致连接拇趾与足的关节变形和肿大或看似肿大。
疼痛和肿胀可影响关节的内部或整个关节。
诊断基于症状、体征，有时需关节液化验。
更换合脚的鞋子和/或使用脚趾分离器、护垫，和/或在鞋内放置矫正装置有助于分散和减轻病变关节的压力。
对于一些感到疼痛和行走困难的患者，可考虑手术。
（还可参阅足部问题概述。）
当足拇趾和/或跖趾关节脱位时，会发生拇囊炎。
拇趾外翻与拇囊炎
拇趾外翻是指拇趾基底部向外膨出，指向第二脚趾并偏离足体。
拇囊炎是拇趾外翻畸形导致大脚趾基部增大。
滑囊（充满液体的囊）可能出现在关节上而且引起疼痛。
当拇趾基底部向外侧异常移位时，拇趾向内侧指向第二足趾，这种情况称作拇趾外翻。拇趾外翻可导致拇囊炎。
导致拇囊炎形成的因素可能包括脚向内过度滚动（内翻），穿着紧身鞋和尖头鞋以及偶尔受伤。可继发形成骨关节炎，也可形成骨刺。骨关节炎可导致关节部位软骨损伤、足的活动受限。关节可能会肿胀，并且常形成滑囊（充满液体的囊）并感到疼痛。穿较紧的鞋会加重症状。偶尔，痛风会导致突然发作，拇趾囊肿变红、疼痛和肿胀。
拇囊炎的症状
当穿着太窄和/或太紧的鞋子时，拇囊炎的首发症状可能是关节疼痛。随后的症状可能包括肿块增大；关节突出处的红、肿、热、痛（滑囊炎）；整个关节周围肿胀和疼痛。关节活动通常受限。
拇囊炎的诊断
拇囊炎的治疗
穿宽头鞋，使用拇垫、脚趾分离器和矫形器
有时，手术治疗并发症
通过穿足趾部宽松的鞋可使大多数由拇囊炎引起的不适症状显著缓解。如果无效，使用拇囊衬垫可有效保护疼痛区域。也可尝试使用脚趾分离器。矫形鞋也可有助于分散和减轻关节面压力。
如果这些办法均无效或者患者不愿穿肥大、宽头的鞋和不接受矫形器，可以考虑外科手术（拇囊炎切除术）治疗。
有时服用非甾体类抗炎药（NSAID）或注射皮质类固醇（有或无止痛药）（麻醉剂）可以帮助缓解疼痛和肿胀。
有时使用针头（抽吸）去除滑囊中的液体。
有时，外科手术去除瘢痕组织和改善对位是有必要的。