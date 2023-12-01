穿宽头鞋，使用拇垫、脚趾分离器和矫形器

有时，手术治疗并发症

通过穿足趾部宽松的鞋可使大多数由拇囊炎引起的不适症状显著缓解。如果无效，使用拇囊衬垫可有效保护疼痛区域。也可尝试使用脚趾分离器。矫形鞋也可有助于分散和减轻关节面压力。

拇囊炎切除术 图片

如果这些办法均无效或者患者不愿穿肥大、宽头的鞋和不接受矫形器，可以考虑外科手术（拇囊炎切除术）治疗。

有时服用非甾体类抗炎药（NSAID）或注射皮质类固醇（有或无止痛药）（麻醉剂）可以帮助缓解疼痛和肿胀。

有时使用针头（抽吸）去除滑囊中的液体。

有时，外科手术去除瘢痕组织和改善对位是有必要的。