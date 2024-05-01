什么是足底筋膜炎？
足底筋膜是一条连接脚跟和脚掌的组织带。足底筋膜炎是足底筋膜出现问题引起的足部疼痛。有时被称为跖底筋膜炎。
这是脚后跟疼痛最常见的原因
当你在早晨和休息一段时间后开始走路时，疼痛通常会加重
这在长时间走路的人中很常见
伸展、敷冰和换鞋能够有所帮助
医生有时会给您注射皮质类固醇
足底筋膜
足底筋膜是跟骨和脚掌之间的结缔组织。
什么原因导致足底筋膜炎？
足底筋膜炎是因为足部坚韧的组织带（称为足底筋膜）拉伤、撕裂或磨损引起的。
如果你出现以下情况，则更可能发生筋膜拉伤或撕裂：
穿高跟鞋
跑步者或舞者
长时间坐着
在非常坚硬的路面上长时间走路
小腿肌肉紧张
脚扁平或足弓高
以下情况可能会导致足底筋膜炎或使其恶化：
严重的超重
患有类风湿关节炎
足底筋膜炎的症状有哪些？
主要症状包括：
足部负重时脚跟疼痛
你通常早上会先感到脚后跟疼痛，但它会在 5 或 10 分钟后消失。通常会在当天晚些时候复发。
医生如何判断我是否患有足底筋膜炎？
医生如何治疗足底筋膜炎？
为了减轻疼痛并减轻脚部压力：
小步走
不要赤脚走路
避免慢跑和其他高冲撞的活动
如果超重，则减肥
伸展小腿和脚
医生可能会让您：
休息并冰敷脚
服用非甾体类消炎药（NSAID 类药物），如布洛芬
晚上佩戴上夹板以伸展肌肉
在鞋子里放入特殊设备（矫形）
物理治疗
脚跟注射皮质类固醇
如果你的疼痛没有得到改善，医生可能会：
把脚打上石膏并持续一段时间
声波治疗脚后跟，以改善血液循环并减轻疼痛（体外脉冲激活疗法）
做手术