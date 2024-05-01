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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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足底筋膜炎

（足底筋膜炎）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是足底筋膜炎？

足底筋膜是一条连接脚跟和脚掌的组织带。足底筋膜炎是足底筋膜出现问题引起的足部疼痛。有时被称为跖底筋膜炎。

  • 这是脚后跟疼痛最常见的原因

  • 当你在早晨和休息一段时间后开始走路时，疼痛通常会加重

  • 这在长时间走路的人中很常见

  • 伸展、敷冰和换鞋能够有所帮助

  • 医生有时会给您注射皮质类固醇

足底筋膜

足底筋膜是跟骨和脚掌之间的结缔组织。

什么原因导致足底筋膜炎？

足底筋膜炎是因为足部坚韧的组织带（称为足底筋膜）拉伤、撕裂或磨损引起的。

如果你出现以下情况，则更可能发生筋膜拉伤或撕裂：

  • 穿高跟鞋

  • 跑步者或舞者

  • 长时间坐着

  • 在非常坚硬的路面上长时间走路

  • 小腿肌肉紧张

  • 脚扁平或足弓高

以下情况可能会导致足底筋膜炎或使其恶化：

足底筋膜炎的症状有哪些？

主要症状包括：

  • 足部负重时脚跟疼痛

你通常早上会先感到脚后跟疼痛，但它会在 5 或 10 分钟后消失。通常会在当天晚些时候复发。

医生如何判断我是否患有足底筋膜炎？

为判断你是否有足底筋膜炎，医生会进行一次体格检查。如果他们认为你的筋膜可能已撕裂或你的疼痛是由另一个问题引起的，则可能进行以下测试：

医生如何治疗足底筋膜炎？

为了减轻疼痛并减轻脚部压力：

  • 小步走

  • 不要赤脚走路

  • 避免慢跑和其他高冲撞的活动

  • 如果超重，则减肥

  • 伸展小腿和脚

医生可能会让您：

  • 休息并冰敷脚

  • 服用非甾体类消炎药（NSAID 类药物），如布洛芬

  • 晚上佩戴上夹板以伸展肌肉

  • 在鞋子里放入特殊设备（矫形）

  • 物理治疗

  • 脚跟注射皮质类固醇

如果你的疼痛没有得到改善，医生可能会：

  • 把脚打上石膏并持续一段时间

  • 声波治疗脚后跟，以改善血液循环并减轻疼痛（体外脉冲激活疗法）

  • 做手术

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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