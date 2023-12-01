足底筋膜炎是指足底筋膜发生的炎症而产生疼痛，足底筋膜是连接跟骨与足趾基底部（跖球部）的致密带状组织。
连接足跟与跖球部之间的结缔组织可能会受损和疼痛。
足跟部感觉到疼痛，且通常在早晨第一次负重时和休息一段时间后加重。
诊断基于足部查体和影像学检查。
伸展、冰敷、更换鞋具、穿能改变足的位置和活动范围的特殊装置、减轻足跟的压力、以及注射皮质类固醇均有助于改善症状。
（还可参阅足部问题概述。）
足底筋膜连接跟骨基底与跖球部，对行走、跑步都很重要，并提供前行的弹力。
其他用来描述足底筋膜炎的名称包括足底筋膜症、跟骨止点炎和跟骨骨刺综合征（跟骨骨刺）。跟骨骨刺是跟骨上的外生的尖样骨质增生。随着时间的流逝，这是由于筋膜拉力增加和脚功能障碍共同引起的。但跟骨骨刺可能存在也可能不存在。足底筋膜的过度牵拉常常导致其轻度的撕裂。足底筋膜炎是引起足跟疼痛最常见的原因之一。
足底筋膜炎可发生于久坐者、穿高跟鞋者、足弓异常高或异常低者、或小腿肌肉过紧或跟腱（将小腿肌肉附着在跟骨上的肌腱）过紧者。当久坐的患者突然增加活动量或穿缺乏支撑的鞋（凉鞋或拖鞋）时，常常会受到影响。因为筋膜压力增加，足底筋膜炎也好发于跑步者和舞者，尤其是当他们的足部姿势不佳时。这些疼痛症状的加重更容易发生在长时间在硬地站立或行走的人群。
肥胖、类风湿性关节炎及其他类型的关节炎可引起或加重足底筋膜炎。过多的皮质类固醇注射可能通过破坏脚跟下的筋膜或脂肪垫而促进足底筋膜炎的形成。
足底筋膜炎的症状
足底筋膜炎患者可能在足底筋膜的任何部位感到疼痛，但最常见于跟骨足底部。患者常常在负重后感到剧烈疼痛，特别是在早上起床承重站起时。疼痛会在5至10分钟内暂时减轻，但可能会在当天晚些时候复发。当蹬离脚后跟时（例如走路或跑步时）以及经过一段时间的休息后，情况通常更糟。这些患者的疼痛自足底部向足趾放射。一些患者会在行走时出现足底内侧的烧灼痛或刺痛。
什么是跟骨骨刺？
跟骨骨刺是跟骨表面外生的额外骨。其形成原因可能是足底筋膜（从脚后跟骨的底部延伸到脚趾基底部（跖球部）的结缔组织）在脚跟上受到过度牵拉。骨刺在进展过程中会导致疼痛，但随着脚适应骨刺后，疼痛可能会减轻。并非所有跟骨骨刺都导致症状。多数无需手术治疗。
足底筋膜炎的诊断
足底筋膜炎的治疗
拉伸、矫形器和夜间夹板
为了减轻对足底筋膜的压力和疼痛，患者应迈小步及避免光脚行走。应避免对足部有影响的活动，如跳跃动作。患者可能需要减重。伸展小腿肌肉和脚通常会加快愈合。因此，足底筋膜炎最有效的治疗方法包括使用足跟内缓冲和足弓支撑物，进行跟腱拉伸锻炼，睡觉时穿夹板拉伸跟腱和足底筋膜。矫形鞋垫（放在鞋内的装置）有助于缓冲、支撑和抬高足跟。
可能需要的其他方法，包括使用橡皮膏粘贴捆扎或足弓支持带、冰敷按摩，使用非甾体类抗炎药（NSAID）和偶尔向脚后跟注射皮质类固醇。皮质类固醇注射最好少用，否则可能会使脚跟脂肪垫变薄而加重病情。
如果这些措施没有帮助，可以进行石膏固定，医生可能会建议物理治疗。如果症状仍然持续，可能需要手术来部分缓解筋膜压力，并切除跟骨刺（如果病因来源于骨刺）。
在某些情况下，医生可能使用体外脉冲激活疗法 (EPAT) 向脚后跟施加声压波。压力波刺激血液循环，这可能有助于康复。