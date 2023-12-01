足底筋膜炎是指足底筋膜发生的炎症而产生疼痛，足底筋膜是连接跟骨与足趾基底部（跖球部）的致密带状组织。

连接足跟与跖球部之间的结缔组织可能会受损和疼痛。

足跟部感觉到疼痛，且通常在早晨第一次负重时和休息一段时间后加重。

诊断基于足部查体和影像学检查。

伸展、冰敷、更换鞋具、穿能改变足的位置和活动范围的特殊装置、减轻足跟的压力、以及注射皮质类固醇均有助于改善症状。

（还可参阅足部问题概述。）

足底筋膜连接跟骨基底与跖球部，对行走、跑步都很重要，并提供前行的弹力。

其他用来描述足底筋膜炎的名称包括足底筋膜症、跟骨止点炎和跟骨骨刺综合征（跟骨骨刺）。跟骨骨刺是跟骨上的外生的尖样骨质增生。随着时间的流逝，这是由于筋膜拉力增加和脚功能障碍共同引起的。但跟骨骨刺可能存在也可能不存在。足底筋膜的过度牵拉常常导致其轻度的撕裂。足底筋膜炎是引起足跟疼痛最常见的原因之一。

足底筋膜炎可发生于久坐者、穿高跟鞋者、足弓异常高或异常低者、或小腿肌肉过紧或跟腱（将小腿肌肉附着在跟骨上的肌腱）过紧者。当久坐的患者突然增加活动量或穿缺乏支撑的鞋（凉鞋或拖鞋）时，常常会受到影响。因为筋膜压力增加，足底筋膜炎也好发于跑步者和舞者，尤其是当他们的足部姿势不佳时。这些疼痛症状的加重更容易发生在长时间在硬地站立或行走的人群。

肥胖、类风湿性关节炎及其他类型的关节炎可引起或加重足底筋膜炎。过多的皮质类固醇注射可能通过破坏脚跟下的筋膜或脂肪垫而促进足底筋膜炎的形成。

足底筋膜炎的症状 足底筋膜炎患者可能在足底筋膜的任何部位感到疼痛，但最常见于跟骨足底部。患者常常在负重后感到剧烈疼痛，特别是在早上起床承重站起时。疼痛会在5至10分钟内暂时减轻，但可能会在当天晚些时候复发。当蹬离脚后跟时（例如走路或跑步时）以及经过一段时间的休息后，情况通常更糟。这些患者的疼痛自足底部向足趾放射。一些患者会在行走时出现足底内侧的烧灼痛或刺痛。 什么是跟骨骨刺？

足底筋膜炎的诊断 医生检查足部

有时行 X 光检查 医生通过足部查体做出足底筋膜炎的诊断。如果足跟处的跖筋膜压痛阳性，则可诊断足底筋膜炎。 X 光检查可显示跟骨足底前缘有骨刺生长。尽管如此，足底筋膜炎的患者常常没有跟骨骨刺生长，而大多数有跟骨骨刺的患者却没有疼痛症状，因此跟骨刺不是诊断足底筋膜炎的要素，而且跟骨刺不需治疗。 跟骨骨刺 图片 ZEPHYR/科学图片库 如果医生怀疑筋膜撕裂，可行磁共振成像（MRI）等辅助诊断的检查。