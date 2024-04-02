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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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类风湿性关节炎 (RA)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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关节炎是指关节受到损害，出现红肿症状的一组疾病。关节炎有许多不同类型。

什么是类风湿性关节炎 (RA)？

RA 是身体免疫系统对自身关节的攻击。

  • RA 在女性中更常见，通常始发于 35 至 50 岁的人群，但可以在任何年龄发病

  • 它可以影响任何关节，但在手和脚中特别常见

  • 早晨关节肿胀，疼痛，僵硬，通常多年后会变形

  • 有时 RA 会影响其他器官，如心脏、肺、眼睛和血管

  • 医生可以根据你的症状、X 光片和血液检查来判断你是否有 RA

  • 治疗可包括药物、锻炼，有时会进行手术

类风湿性关节炎的病因？

RA 是一种自身免疫性疾病。免疫系统是人体防御系统的一部分，有助于保护你免受疾病和感染。在自身免疫性疾病中，你的免疫系统会错误地攻击身体的某些部分，而在 RA 中，你的免疫系统会攻击你的关节，有时甚至是身体的其他部分。医生并不知道具体什么原因导致你的免疫系统攻击你的关节。

类风湿性关节炎的症状？

症状通常逐渐开始。

最常见症状包括：

  • 发热，红肿，关节肿胀（炎症），通常出现于身体两侧相同的关节（如双手或双膝）

  • 早晨起床后，受影响关节的僵硬持续一个小时左右

伴随着关节疼痛，你可能会感觉到如下伴随症状：

  • 轻微发烧

  • 疲劳，虚弱

  • 食欲不振和体重减轻

过了一段时间，如果关节问题变得更糟，你可能出现：

  • 一直无法弯曲或伸直关节

  • 永久变形的关节，特别是在您的手和手指上

手指异常弯曲

有些疾病（如类风湿性关节炎）和损伤可导致手指异常弯曲。鹅颈畸形表现为手指基底部关节的内弯（屈曲）、中间关节的伸直（伸展）以及远端关节的内弯（屈曲）。纽扣畸形是指中间指间关节内弯（弯向手掌）和远端指间关节外弯（弯离手掌）畸形。

你也可能遇到不涉及你关节的问题。例如，你可能有：

  • 眼睛发红、刺激感

  • 心脏或肺部问题导致胸痛或呼吸困难

  • 手臂或腿上有硬的皮肤肿块

多数患者会出现一定程度的残疾，但仍可正常生活。有些人残疾更加严重，比如那些手部严重畸形的人。

医生如何判断我是否患有类风湿性关节炎？

你的医生可以根据以下证据判断你是否有 RA：

如何治疗类风湿性关节炎？

医生用药物治疗 RA，这些药物可以：

  • 消除肿胀并帮助缓解症状

  • 减缓 RA 的进展并防止关节变形

  • 削弱免疫系统以减轻症状

医生可能会建议你：

  • 定期获得休息

  • 吃富含鱼类和植物油的食物，但少吃红肉

  • 运动（与你的医生谈谈什么类型最适合你）

  • 戒烟

医生也可能会建议：

  • 物理疗法

  • 职业疗法（帮助患者进行日常活动的治疗）

  • 热疗或冷疗

  • 必要时手术，如膝关节或髋关节置换

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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