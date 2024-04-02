症状通常逐渐开始。

最常见症状包括：

发热，红肿，关节肿胀（炎症），通常出现于身体两侧相同的关节（如双手或双膝）

早晨起床后，受影响关节的僵硬持续一个小时左右

伴随着关节疼痛，你可能会感觉到如下伴随症状：

轻微发烧

疲劳，虚弱

食欲不振和体重减轻

过了一段时间，如果关节问题变得更糟，你可能出现：

一直无法弯曲或伸直关节

永久变形的关节，特别是在您的手和手指上

手指异常弯曲

纽扣畸形 图片 © Springer Science+Business Media

鹅颈畸形 图片 科学图片库

你也可能遇到不涉及你关节的问题。例如，你可能有：

眼睛发红、刺激感

心脏或肺部问题导致胸痛或呼吸困难

手臂或腿上有硬的皮肤肿块

多数患者会出现一定程度的残疾，但仍可正常生活。有些人残疾更加严重，比如那些手部严重畸形的人。