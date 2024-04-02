关节炎是指关节受到损害，出现红肿症状的一组疾病。关节炎有许多不同类型。
什么是类风湿性关节炎 (RA)？
RA 是身体免疫系统对自身关节的攻击。
RA 在女性中更常见，通常始发于 35 至 50 岁的人群，但可以在任何年龄发病
它可以影响任何关节，但在手和脚中特别常见
早晨关节肿胀，疼痛，僵硬，通常多年后会变形
有时 RA 会影响其他器官，如心脏、肺、眼睛和血管
医生可以根据你的症状、X 光片和血液检查来判断你是否有 RA
治疗可包括药物、锻炼，有时会进行手术
类风湿性关节炎的病因？
RA 是一种自身免疫性疾病。免疫系统是人体防御系统的一部分，有助于保护你免受疾病和感染。在自身免疫性疾病中，你的免疫系统会错误地攻击身体的某些部分，而在 RA 中，你的免疫系统会攻击你的关节，有时甚至是身体的其他部分。医生并不知道具体什么原因导致你的免疫系统攻击你的关节。
类风湿性关节炎的症状？
症状通常逐渐开始。
最常见症状包括：
发热，红肿，关节肿胀（炎症），通常出现于身体两侧相同的关节（如双手或双膝）
早晨起床后，受影响关节的僵硬持续一个小时左右
伴随着关节疼痛，你可能会感觉到如下伴随症状：
轻微发烧
疲劳，虚弱
食欲不振和体重减轻
过了一段时间，如果关节问题变得更糟，你可能出现：
一直无法弯曲或伸直关节
永久变形的关节，特别是在您的手和手指上
手指异常弯曲
有些疾病（如类风湿性关节炎）和损伤可导致手指异常弯曲。鹅颈畸形表现为手指基底部关节的内弯（屈曲）、中间关节的伸直（伸展）以及远端关节的内弯（屈曲）。纽扣畸形是指中间指间关节内弯（弯向手掌）和远端指间关节外弯（弯离手掌）畸形。
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你也可能遇到不涉及你关节的问题。例如，你可能有：
眼睛发红、刺激感
心脏或肺部问题导致胸痛或呼吸困难
手臂或腿上有硬的皮肤肿块
多数患者会出现一定程度的残疾，但仍可正常生活。有些人残疾更加严重，比如那些手部严重畸形的人。
医生如何判断我是否患有类风湿性关节炎？
你的医生可以根据以下证据判断你是否有 RA：
您的症状
血液化验
关节液检查