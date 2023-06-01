何为腕管综合征？
腕管综合征
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腕管综合征是手指和手部的疼痛、麻木和刺痛感。这些感觉是因为手腕上的神经受压引起的。
腕管是腕部手掌侧的空间（通道）
正中神经贯穿腕管
正中神经受压导致腕管综合征
治疗通常包括口服止痛药、夹板、皮质类固醇药物注射和手术
引起腕管综合征的原因是什么？
腕管综合征的症状有哪些？
单手或双手可能会出现症状：
你的拇指、食指、中指和部分无名指感到麻木、灼痛、刺痛和疼痛
烧灼痛或疼痛伴麻木和刺痛感，常常会使患者夜间睡眠时醒来
手部握力减弱及持物困难
随着时间的推移，拇指肌肉会变弱并萎缩
医生如何判断我是否患有腕管综合征？
医生会查看你的症状并检查你的手和手腕
医生会做一个测试，通过手腕发出小的电击来测量神经通过腕部发送信号的速度和强度（神经传导测试）
医生如何治疗腕管综合征？
治疗可包括：
避免过度弯曲手腕或对手腕施加压力的体位，例如错误地使用键盘
佩戴手腕夹板以保持手腕平直，特别是在睡觉时或使用键盘或手动工具时
服用效力温和的止痛药,如布洛芬和对乙酰氨基酚
如果疼痛很严重，可以将皮质类固醇药物注射到腕部（腕管）中
如果你的疼痛加重或肌肉萎缩，可行手术治疗
如何预防腕管综合征？
你应该避免过度弯曲手腕或对神经施加额外的压力的体位。
在正确的位置使用键盘：
将你的手、手腕和前臂放在一条直线上
如果需要，使用护腕支撑手腕
使用键盘的正确姿势
使用电脑键盘不当可引发腕管综合征。为了避免劳损，使用者应保持手腕于正中位，即手和前臂保持一条直线。手部也可稍低于前臂，但手不能高于前臂，而腕关节也不能背伸。键盘应放在相对较低的位置，以保持手的位置稍低于肘关节，还可在腕关节下垫支撑垫。