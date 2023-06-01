引起腕管综合征的原因是什么？

引起腕管综合征的原因是什么？

当腕部的正中神经在腕管内因肿胀或坚硬组织挤压时引起腕管综合征。通常原因是未知的。但是一些重复的动作可能导致腕管综合征，包括：

工作要求你以反复强有力的方式将手腕向上过度弯曲，例如使用锤子

在错误的位置使用键盘

使用长时间振动的物体（例如某些电动工具）

如果你已有某些疾病，如糖尿病或类风湿性关节炎，则你更可能患上腕管综合征。