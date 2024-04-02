关节炎是指关节受到损害，出现红肿症状的一组疾病。关节炎有许多不同类型。
什么是强直性脊柱炎？
强直性脊柱炎是一种使脊柱疼痛和僵硬的关节炎。
强直性脊柱炎除了影响脊柱外，还会导致大关节、手指和脚趾肿胀、僵硬和疼痛
有时也会影响身体的其他部位，包括眼、肺和特定部位的血管
根据症状和 X 光片，医生可以判断你是否患有强直性脊柱炎
药物能够缓解疼痛和僵硬
强制性脊柱炎在男性中的发病率是女性的 3 倍。它通常好发于20至40岁的人。
强直性脊柱炎的病因？
医生并不知道导致强直性脊柱炎的确切病因。
如果你家里有人患有强直性脊柱炎，则你患上强直性脊柱炎的可能性更大。
强直性脊柱炎的症状？
最常见的症状包括：
背部疼痛，且夜晚和早晨通常会加重
早上出现的背部晨僵在活动后会好转
有时候，关节炎并不始发于你的背部，而是从你的臀部、膝盖或肩部疼痛开始。
伴随着背部和关节疼痛，你可能会感觉到伴随症状如下：
轻微发烧
疲劳，虚弱
食欲不振和体重减轻
过了一段时间，如果背部疼痛加重，你可能会：
永久性弯腰姿势
强直僵硬的脊柱
脊柱压迫神经，引起腿部麻木，刺痛，无力
你也可能遇到不涉及背部或关节的问题。例如，你可能有：
眼睛红肿，有时出现视力问题（葡萄膜炎）
心脏问题导致胸痛，呼吸困难或心律失常
肺部问题导致咳嗽和呼吸困难
多数强直性脊柱炎患者会出现一定程度的残障，但仍可正常生活。有些人，如那些脊柱极度僵硬的患者，残疾程度会更重。
医生如何判断我是否患有强直性脊柱炎？
根据你的症状和家族史以及检查，医生可以判断你是否患有强直性脊柱炎。他们也会做检查：
X 光查看你关节的损伤程度
血液化验
医生如何治疗强直性脊柱炎？
医生会给你非甾体类抗炎药物 (NSAID)、其他药物并进行治疗以：
缓解背痛和关节痛
保持关节活动
停止或修复脊柱的变化
帮助你保持适当的姿势，并有强健的背部肌肉
避免其他器官的损伤
如果你有更严重的强直性脊柱炎，医生可能会给你生物药物。这些药物可调节免疫系统，从而有助于减轻炎症。
如果你有眼睛问题，医生可能会开眼药水。
此外，医生可能会建议：
患者可通过物理治疗和每天锻炼肌肉来对抗疾病造成的躯体向前俯身弯腰的趋势
戒烟或避免吸烟
极少数情况下，如果你的髋关节固定在一个屈曲的位置，则进行髋关节置换手术