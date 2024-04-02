最常见的症状包括：

背部疼痛，且夜晚和早晨通常会加重

早上出现的背部晨僵在活动后会好转

有时候，关节炎并不始发于你的背部，而是从你的臀部、膝盖或肩部疼痛开始。

伴随着背部和关节疼痛，你可能会感觉到伴随症状如下：

轻微发烧

疲劳，虚弱

食欲不振和体重减轻

过了一段时间，如果背部疼痛加重，你可能会：

永久性弯腰姿势

强直僵硬的脊柱

脊柱压迫神经，引起腿部麻木，刺痛，无力

你也可能遇到不涉及背部或关节的问题。例如，你可能有：

眼睛红肿，有时出现视力问题（葡萄膜炎）

心脏问题导致胸痛，呼吸困难或心律失常

肺部问题导致咳嗽和呼吸困难

多数强直性脊柱炎患者会出现一定程度的残障，但仍可正常生活。有些人，如那些脊柱极度僵硬的患者，残疾程度会更重。