强直性脊柱炎是以脊柱、大关节和手指脚趾发炎为特征的脊柱关节炎症，可导致僵硬和疼痛。
长期关节疼痛、早晨背部僵硬和眼部炎症较常见。
根据症状、X 线和既定标准作出诊断。
非甾体类抗炎药有助于缓解肢体的关节炎，有时也可使用柳氮磺吡啶或甲氨蝶呤。
肿瘤坏死因子抑制剂和一些其他生物制剂对脊柱和四肢关节炎非常有效。
男性强直性脊柱炎的发病率是女性的 3 倍，发病最常见于 20 至 40 岁之间。该病病因不清楚，但有家族聚集倾向，说明遗传因素发挥一定作用。在有父母或兄弟姐妹患病的人中，强直性脊柱炎的发病率提高至 10 到 20 倍。HLA-B27 基因存在于 90% 患有强直性脊柱炎的白人中，但根据种族的不同，它也存在于总人口 10% 的人群中。但是，拥有 HLA-B27 基因并不意味着一个人患有或将发展为强直性脊柱炎。例如，仅有 50% 的同卵双胞胎皆患此病，表明还有未知的环境因素参与了发病。
强直性脊柱炎的症状
强直性脊柱炎患者通常轻中度炎症发作期与无症状期交替出现。
最常见的症状是
背痛
背痛的严重程度在每次发作时都不相同，也因人而异。疼痛可在夜间及清晨加重。通过活动可以缓解的晨僵也是常见症状。病人常采用俯卧位来缓解腰部的疼痛和肌肉痉挛。因此，未经治疗的患者经常会出现弯腰的姿势，这种情况会恶化并成为永久性改变。另一些人的脊柱可出现明显强直和僵硬。
偶尔有食欲下降、体重减轻、异常疲劳、贫血也可伴随后脊痛等症状。如果连接肋骨的关节发炎，产生的疼痛可限制扩胸和深呼吸运动。脊柱的僵硬（融合）可限制胸壁的扩张能力。
偶尔，疼痛也会出现在髋、膝、肩等大关节。
约 25% 的患者有全身症状：
常有复发性疼痛，有时是轻度眼部炎症（葡萄膜炎），如果治疗及时，通常不会损伤视力。
少数患者可出现心脏瓣膜炎症，导致瓣膜永久性受损，或导致其他心脏或主动脉问题。
病变的椎体可压迫脊髓或神经，因而在受累神经支配区域出现麻木、乏力或疼痛症状。马尾神经综合征是一种当脊髓下部的神经受累时出现的罕见并发症。
极少数情况下可出现咳嗽、咳血（咯血）和呼吸短促（呼吸困难）等肺部病症。
图片由 Kinanah Yaseen 医学博士提供。
强直性脊柱炎的诊断
X 射线检查
血液化验
有时进行磁共振成像（MRI）检查
已确立的标准
强直性脊柱炎依据症状特点、疾病家族史以及脊柱、骨盆和受累关节的 X 线表现来确诊。X 线检查通常（但并非一定）会发现脊柱与髋骨之间（骶髂关节）的关节磨损（侵蚀），以及椎骨之间形成骨桥导致脊柱变僵硬（骶髂关节炎）。在某些人中，骶髂关节炎在 X 线片上不可见，但可以通过骨盆或脊柱的 MRI 检测到。
做血液化验以测定红细胞沉降率（ESR，测量红细胞沉降至含血试管底部的速率）、 C 反应蛋白水平和有时会检测 HLA-B27 基因。ESR 和 C 反应蛋白两者均升高提示有炎症，但并不能反映疾病的严重程度。人们可能有 HLA-B27 基因，而没有脊柱炎。HLA-B27 基因的存在增加了强直性脊柱炎的可能性，但并不能用于确诊该病。
医生也可根据既定的诊断标准来确诊，但是存在几种不同的标准，其中一些正在发生变化。例如，以下标准有时适用于腰背痛超过 3 个月且症状开始时不超过 45 岁的人群。
这里描述的标准分为两部分：影像学（X 线或 MRI）标准和临床（体检和血液化验）标准。符合标准之一或两个均符合的人可能患有强直性脊柱炎。
为了满足标准的影像学部分，患者必须通过 X 线检查或 MRI 确认骶髂关节炎，并至少具有以下列表中的至少一项特征。为了满足该标准的临床部分，患者必须具有 HLA-B27 基因和以下列表中的至少两个特征：
由炎症导致的背痛通常在 40 岁或更年轻时逐渐出现。患者可有晨僵症状，在活动后减轻。
强直性脊柱炎的治疗
非甾体类抗炎药
肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂、白介素 17 (IL-17) 抑制剂或 Janus 激酶 (JAK) 抑制剂
锻炼
强直性脊柱炎的治疗重点是
缓解背痛和关节痛
维持关节的活动幅度
预防其他器官的损伤
预防或矫正脊柱畸形
非甾体类抗炎药（NSAID）可减轻疼痛和炎症，因此患者能进行重要的锻炼，包括拉伸以及深呼吸，以维持正常的姿势。
TNF 抑制剂依那西普、阿达木单抗、英夫利昔单抗、戈利木单抗以及培塞利珠单抗可有效缓解背痛和炎症。对于复发性葡萄膜炎患者的强直性脊柱炎，阿达木单抗或英夫利昔单抗优于依那西普治疗。
IL-17 受体拮抗剂司库奇尤单抗也可以减轻炎症和关节症状。Ixekizumab 是另一种 IL-17 抑制剂，用于治疗活动性强直性脊柱炎。
JAK 抑制剂（例如，乌帕替尼和托法替布）是靶向合成改善病情的抗风湿药物 (DMARD)，可用于症状未用 NSAID、TNF 抑制剂或 IL-17 抑制剂缓解的患者。
强直性脊柱炎治疗的长期目标是维持正常体姿和加强背部肌肉的力量。患者可通过每天锻炼肌肉来对抗疾病造成的躯体向前弯曲和弯腰的趋势。建议每日花一些时间（通常在阅读时）采取双手肘部支撑俯卧姿势，这样可以拉伸脊柱并保持脊柱的活动度。
皮质类固醇眼药水和扩瞳眼药水可短期用于治疗反复发作的眼炎，对脊柱以外的 1 或 2 个关节偶可进行皮质类固醇注射。偶尔使用肌肉松弛剂和阿片类止痛药，但仅用于短期缓解严重的疼痛和肌肉痉挛。
如果髋关节被侵蚀或固定在一个弯曲的位置，手术置换关节可以减轻疼痛和恢复功能。
由于胸壁的运动受限可损害肺功能，而吸烟也损害肺功能，需要极力劝阻。
强直性脊柱炎的预后
多数强直性脊柱炎患者会出现一定程度的残障，但仍可正常活跃生活。有些患者病情更加恶化，导致重度畸形。脊柱或髋部极度僵硬、葡萄膜炎或心脏或肺部疾病患者的强直性脊柱炎预后不佳。
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