X 射线检查

血液化验

有时进行磁共振成像（MRI）检查

已确立的标准

强直性脊柱炎依据症状特点、疾病家族史以及脊柱、骨盆和受累关节的 X 线表现来确诊。X 线检查通常（但并非一定）会发现脊柱与髋骨之间（骶髂关节）的关节磨损（侵蚀），以及椎骨之间形成骨桥导致脊柱变僵硬（骶髂关节炎）。在某些人中，骶髂关节炎在 X 线片上不可见，但可以通过骨盆或脊柱的 MRI 检测到。

做血液化验以测定红细胞沉降率（ESR，测量红细胞沉降至含血试管底部的速率）、 C 反应蛋白水平和有时会检测 HLA-B27 基因。ESR 和 C 反应蛋白两者均升高提示有炎症，但并不能反映疾病的严重程度。人们可能有 HLA-B27 基因，而没有脊柱炎。HLA-B27 基因的存在增加了强直性脊柱炎的可能性，但并不能用于确诊该病。

实验室检测 红细胞沉降率 (ESR)

骶髂关节 图片

医生也可根据既定的诊断标准来确诊，但是存在几种不同的标准，其中一些正在发生变化。例如，以下标准有时适用于腰背痛超过 3 个月且症状开始时不超过 45 岁的人群。

这里描述的标准分为两部分：影像学（X 线或 MRI）标准和临床（体检和血液化验）标准。符合标准之一或两个均符合的人可能患有强直性脊柱炎。

为了满足标准的影像学部分，患者必须通过 X 线检查或 MRI 确认骶髂关节炎，并至少具有以下列表中的至少一项特征。为了满足该标准的临床部分，患者必须具有 HLA-B27 基因和以下列表中的至少两个特征：

指趾炎（整个手指或脚趾肿胀）

足跟痛性炎症

脊柱关节炎家族史

炎症性背痛史

关节炎

银屑病

炎症性肠病

眼部炎症（葡萄膜炎)

C-反应蛋白高水平

使用非甾体类抗炎药 (NSAID) 缓解疼痛和炎症

由炎症导致的背痛通常在 40 岁或更年轻时逐渐出现。患者可有晨僵症状，在活动后减轻。