什么是颌部骨坏死？
骨坏死是骨细胞的死亡。颌骨坏死是颌骨中一些细胞的死亡。
颌骨坏死可以自行发生，也可以在拔牙或下颌受伤后发生
你可能会口腔疼痛并渗出脓液
颌骨坏死的治疗包括使用抗生素、使用漱口液和刮掉死骨
什么原因导致颌骨坏死？
医生不确定为什么人们会发生颌骨坏死。它可能会在没有明确原因的情况下发生。但是更可能的情况是你曾经历过：
拔牙
颌骨受伤
头颈部放疗来治疗癌症
高剂量直接静脉 (IV) 注射某些称为双膦酸盐的骨科药物
双膦酸盐最常通过口服以治疗骨质变薄（骨质疏松症）。以这种方式使用它们似乎并不会增加颌骨坏死的风险。但是，静脉给予高剂量药物可能会增加坏死的风险，特别是如果你进行口腔外科手术时。
颌骨坏死的症状是什么？
通常你会出现：
疼痛
口腔或下巴部位有脓
医生如何分辨我是否有颌骨坏死？
您的牙医或口腔外科医生会根据症状和检查来判断您是否患有颌骨坏死。没有任何检查可以确认颌骨坏死。
如何预防颌骨坏死？
在开始静脉注射双膦酸盐治疗之前，请先进行牙科检查，并首先完成任何口腔外科手术。
医生如何治疗颌骨坏死？
口腔外科医生将通过以下方式治疗颌骨坏死：
手术刮掉颌骨的受损部分
抗生素
漱口液
医生不建议取出大面积的受损骨骼，因为它可能导致更严重的坏死。