医生不确定为什么人们会发生颌骨坏死。它可能会在没有明确原因的情况下发生。但是更可能的情况是你曾经历过：

拔牙

颌骨受伤

头颈部放疗来治疗癌症

高剂量直接静脉 (IV) 注射某些称为双膦酸盐的骨科药物

双膦酸盐最常通过口服以治疗骨质变薄（骨质疏松症）。以这种方式使用它们似乎并不会增加颌骨坏死的风险。但是，静脉给予高剂量药物可能会增加坏死的风险，特别是如果你进行口腔外科手术时。