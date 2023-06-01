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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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骨质疏松症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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什么是骨质疏松症？

骨质疏松症是一种骨骼变弱的疾病。骨质变薄，脆性增加。这被称为骨密度的损失。如果有骨质疏松症，你的骨骼会更易断裂。

  • 骨质疏松症在女性中更为常见，但一些男性也会患此病

  • 通常，骨质疏松症是由衰老、性激素水平低、以及没有得到足够的维生素 D 或钙引起的

  • 你可以通过摄取足够的钙和维生素 D，进行负重运动（如步行或举重）和服用某些药物来预防骨质疏松症

患骨质疏松症时更可能发生骨骼断裂的部位包括：

  • 腕关节

  • 脊柱（椎体）

  • 髋关节

中下腰椎骨骼断裂会导致椎体部分爆裂。这被称为椎体压缩性骨折

是什么原因导致骨质疏松？

骨质疏松症通常由以下原因引起：

  • 衰老

  • 在女性中，低水平的雌激素（女性的性激素） - 发生在绝经之后

  • 在男性中，低水平的睾酮（男性性激素）

  • 缺乏维生素 D

哪些人具有较高的骨质疏松风险因素？

如果你有以下情况，你的骨质疏松症风险会增加：

  • 非常瘦弱

  • 长时间卧床不动

  • 吸烟或喝酒

  • 家族成员有骨质疏松症

骨质疏松的症状有哪些？

骨质疏松症早期并无症状。如果没有骨骼断裂，你可能永远不会有症状。

当骨质疏松症导致骨骼断裂时，你通常会感到疼痛。但是，有时当你的脊柱骨折时，一开始你没有疼痛感。之后你可能会开始背痛，当你站立或行走时会变得更糟。

如果连续多处椎体骨折，你的脊柱可能会弯曲，你可能变矮。

医生如何判断我是否患有骨质疏松症？

如果您是女性、年龄大于 65 岁或有骨质疏松症风险因素，医生会怀疑您患有骨质疏松症。

医生将通过称为 DXA（“dexa”）扫描的特殊类型的 X 光检查来测试骨骼的密度。你的医生通常会进行 DXA 扫描，如果你是：

  • 65 岁以上的女人

  • 65 岁以下具有风险因素的绝经期妇女

有时医生会做血液检查，检查你的维生素 D 和钙的水平。

医生如何治疗骨质疏松症？

如果你因骨质疏松引起骨折，你的医生可能会：

  • 石膏固定骨折部位

  • 做手术

  • 戴上背部支架（用于压缩骨折）并进行物理治疗

医生还会让您通过以下方式治疗骨质疏松症以防止骨骼变弱：

  • 吃含有较多钙和维生素 D 的食物

  • 负重性锻炼，如步行或爬楼

  • 服用双膦酸盐等药物

双膦酸盐可以帮助维持骨密度。激素补充剂也有益于骨骼。那是因为雌激素含量低会增加你患骨质疏松症的风险。但是，医生通常不会仅为骨质疏松症开出激素补充剂。

如何预防骨质疏松症？

预防骨质疏松的工作远优于发生后的治疗。以下行为可以帮助你预防骨质疏松症：

  • 戒烟或不要开始吸烟

  • 限制酒精摄入

  • 获取医生告诉你的钙和维生素 D 的量，可以来自维生素或食物

  • 负重性锻炼，如步行或爬楼

  • 服用你的医生让你服用的药物

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