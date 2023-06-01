什么是骨质疏松症？
骨质疏松症是一种骨骼变弱的疾病。骨质变薄，脆性增加。这被称为骨密度的损失。如果有骨质疏松症，你的骨骼会更易断裂。
骨质疏松症在女性中更为常见，但一些男性也会患此病
通常，骨质疏松症是由衰老、性激素水平低、以及没有得到足够的维生素 D 或钙引起的
你可以通过摄取足够的钙和维生素 D，进行负重运动（如步行或举重）和服用某些药物来预防骨质疏松症
患骨质疏松症时更可能发生骨骼断裂的部位包括：
腕关节
脊柱（椎体）
髋关节
中下腰椎骨骼断裂会导致椎体部分爆裂。这被称为椎体压缩性骨折。
是什么原因导致骨质疏松？
哪些人具有较高的骨质疏松风险因素？
如果你有以下情况，你的骨质疏松症风险会增加：
非常瘦弱
长时间卧床不动
吸烟或喝酒
家族成员有骨质疏松症
骨质疏松的症状有哪些？
骨质疏松症早期并无症状。如果没有骨骼断裂，你可能永远不会有症状。
当骨质疏松症导致骨骼断裂时，你通常会感到疼痛。但是，有时当你的脊柱骨折时，一开始你没有疼痛感。之后你可能会开始背痛，当你站立或行走时会变得更糟。
如果连续多处椎体骨折，你的脊柱可能会弯曲，你可能变矮。
医生如何判断我是否患有骨质疏松症？
如果您是女性、年龄大于 65 岁或有骨质疏松症风险因素，医生会怀疑您患有骨质疏松症。
医生将通过称为 DXA（“dexa”）扫描的特殊类型的 X 光检查来测试骨骼的密度。你的医生通常会进行 DXA 扫描，如果你是：
65 岁以上的女人
65 岁以下具有风险因素的绝经期妇女
有时医生会做血液检查，检查你的维生素 D 和钙的水平。
医生如何治疗骨质疏松症？
如果你因骨质疏松引起骨折，你的医生可能会：
石膏固定骨折部位
做手术
戴上背部支架（用于压缩骨折）并进行物理治疗
医生还会让您通过以下方式治疗骨质疏松症以防止骨骼变弱：
吃含有较多钙和维生素 D 的食物
负重性锻炼，如步行或爬楼
服用双膦酸盐等药物
双膦酸盐可以帮助维持骨密度。激素补充剂也有益于骨骼。那是因为雌激素含量低会增加你患骨质疏松症的风险。但是，医生通常不会仅为骨质疏松症开出激素补充剂。
如何预防骨质疏松症？
预防骨质疏松的工作远优于发生后的治疗。以下行为可以帮助你预防骨质疏松症：
戒烟或不要开始吸烟
限制酒精摄入
获取医生告诉你的钙和维生素 D 的量，可以来自维生素或食物
负重性锻炼，如步行或爬楼
服用你的医生让你服用的药物