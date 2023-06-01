骨质疏松的症状有哪些？

骨质疏松的症状有哪些？

骨质疏松症 图片

骨质疏松症早期并无症状。如果没有骨骼断裂，你可能永远不会有症状。

当骨质疏松症导致骨骼断裂时，你通常会感到疼痛。但是，有时当你的脊柱骨折时，一开始你没有疼痛感。之后你可能会开始背痛，当你站立或行走时会变得更糟。

如果连续多处椎体骨折，你的脊柱可能会弯曲，你可能变矮。