提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

骨坏死

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
浏览专业版
获得完整的细节

什么是骨坏死？

骨坏死是骨细胞的死亡。

  • 当某些事情，例如骨骼损伤，干扰骨骼的血液供应时，就会发生骨坏死

  • 骨坏死最常在骨骼受伤后发生，但也可以自行发生

  • 最常见于髋关节、膝关节和肩关节

  • 关节附近的骨坏死可导致该关节出现关节炎

  • 症状包括疼痛和邻近关节活动困难

  • 医生进行 X 线检查或 MRI（磁共振成像）

  • 医生用止痛药和物理疗法来治疗骨坏死，有时还做手术

  • 早期诊断可能会避免手术

什么原因导致骨坏死？

骨坏死发生在以下情况：

  • 流向部分骨骼的血液减少

因为骨骼是鲜活的组织，所以它们需要血液供应以输送氧气和营养。没有足够的血液，骨骼就会死亡。

流向部分骨骼的血液减少可能：

  • 由创伤造成

  • 自行发生

导致骨折或关节脱位的损伤有时会撕裂供应骨骼的血管。如果血管无法正常愈合，你的骨骼将无法获得足够的血液。

有时你没有受伤也会发生骨坏死。这种情况更常见于：

  • 长时间服用高剂量的皮质类固醇激素

  • 长期过量饮酒

骨坏死的症状是什么？

骨坏死的症状包括：

  • 活动时疼痛加剧，休息时疼痛改善

  • 后来出现关节疼痛和僵硬

其他症状取决于病症发生部位。例如，如果你的髋关节发生骨坏死，则大腿或臀部会疼痛。如果腿骨坏死，则站立或行走时会跛行并出现疼痛。

医生如何分辨我是否有骨坏死？

如果你曾有骨折，但在愈合后仍持续疼痛，医生可能会怀疑是骨坏死。如果你长时间没有明显的原因而出现骨痛或关节痛，特别是如果你服用皮质类固醇或饮酒过多，他们也怀疑有骨坏死。

为了检查你是否患有骨坏死，医生将进行影像学检查，例如：

医生如何治疗骨坏死？

没有针对骨坏死的具体治疗方法。医生会尝试通过以下方法使你感觉更好：

如果骨坏死很早就被发现并且在一个很小的区域，骨头可能会随着时间流逝自行愈合。

有时你需要手术。有多种类型的手术：

  • 髓芯减压（医生在你的骨骼上打洞以降低骨骼内部的压力）

  • 骨移植（医生去除死骨，并用身体另一部分的正常骨替代）

  • 截骨术（医生切除并重塑你的骨骼，使受到的重力从受损的骨骼转移到健康的骨骼）

如果你有严重的损伤，则可能需要全关节置换，例如髋关节置换

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。