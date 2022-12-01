如果你曾有骨折，但在愈合后仍持续疼痛，医生可能会怀疑是骨坏死。如果你长时间没有明显的原因而出现骨痛或关节痛，特别是如果你服用皮质类固醇或饮酒过多，他们也怀疑有骨坏死。

为了检查你是否患有骨坏死，医生将进行影像学检查，例如：