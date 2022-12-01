什么是骨坏死？
骨坏死是骨细胞的死亡。
当某些事情，例如骨骼损伤，干扰骨骼的血液供应时，就会发生骨坏死
骨坏死最常在骨骼受伤后发生，但也可以自行发生
最常见于髋关节、膝关节和肩关节
关节附近的骨坏死可导致该关节出现关节炎
症状包括疼痛和邻近关节活动困难
医生进行 X 线检查或 MRI（磁共振成像）
医生用止痛药和物理疗法来治疗骨坏死，有时还做手术
早期诊断可能会避免手术
什么原因导致骨坏死？
骨坏死发生在以下情况：
流向部分骨骼的血液减少
因为骨骼是鲜活的组织，所以它们需要血液供应以输送氧气和营养。没有足够的血液，骨骼就会死亡。
流向部分骨骼的血液减少可能：
由创伤造成
自行发生
导致骨折或关节脱位的损伤有时会撕裂供应骨骼的血管。如果血管无法正常愈合，你的骨骼将无法获得足够的血液。
有时你没有受伤也会发生骨坏死。这种情况更常见于：
长时间服用高剂量的皮质类固醇激素
长期过量饮酒
骨坏死的症状是什么？
骨坏死的症状包括：
活动时疼痛加剧，休息时疼痛改善
后来出现关节疼痛和僵硬
其他症状取决于病症发生部位。例如，如果你的髋关节发生骨坏死，则大腿或臀部会疼痛。如果腿骨坏死，则站立或行走时会跛行并出现疼痛。
医生如何分辨我是否有骨坏死？
如果你曾有骨折，但在愈合后仍持续疼痛，医生可能会怀疑是骨坏死。如果你长时间没有明显的原因而出现骨痛或关节痛，特别是如果你服用皮质类固醇或饮酒过多，他们也怀疑有骨坏死。
为了检查你是否患有骨坏死，医生将进行影像学检查，例如：