骨质疏松引起的压缩性骨折患者中约有三分之二没有任何症状。骨折发生时患者没有感到疼痛。

当有多处脊骨骨折时，伤者可能变得更矮，背部可能变得圆润（称为驼背，有时称为老妇驼背症）。患者不能站直。患者可能在弯腰、伸手、抬起物体、爬楼梯和走路时出现困难。

有时，压缩性骨折会导致背部突然刺痛，或逐渐发生疼痛。疼痛可能轻微或非常严重。疼痛可能一直持续而且迟钝，长时间站立、走路、向前弯腰或久坐时加重。疼痛可能会扩散到腹部。轻柔的沿背部叩击，如医生查体时那样，可导致不适。

通常疼痛在约4周后减轻并在约12周后消失。

不是由骨质疏松症引起的压缩性骨折会导致突然疼痛，并且骨折部位有触痛。这些伤者通常还会出现肌肉痉挛。

你知道吗……