脊柱压缩性骨折是指一个或多个椎骨的鼓状部分（椎体）自身塌陷压缩后形成楔状。
在有骨质疏松症的老年人中，大多数压缩性骨折是由于轻微用力或没有用力就产生的。
大多数人中，骨质疏松引起的压缩性骨折不会引起症状，但若发生疼痛，则长时间走路、站立或久坐会加重疼痛。
医生会使用 X 线片或计算机断层扫描来诊断脊柱压缩性骨折。
治疗方法包括支具治疗、安慰治疗，有时对骨折部位进行注射骨水泥。
脊柱压缩性骨折
压缩性骨折是指一个椎骨的鼓状部分（椎体）自身塌陷压缩后形成楔状。如果出现严重脊柱骨折，背部可能呈圆弧并弯曲。
脊椎含有24节椎骨再加上尾椎骨（骶骨）。脊椎承受身体大部分的重量因此受到很大的压力。椎骨包含前面鼓状部分（椎体），椎孔容纳脊髓，还有后面几个突出的骨性结构（称为突起）。相邻两个椎骨间的软骨盘有助于缓冲并保护椎骨。
发生压缩性骨折时，椎体因压力过重而塌陷。这类骨折通常发生于中背部或下背部。好发于老年人，特别是骨质疏松患者，其骨质量下降。有时癌症患者的癌转移到脊柱并减弱骨质量可发生此类骨折（称为病理性骨折）。当骨质量下降时，轻微的暴力即可造成压缩性骨折，比如抬东西、向前弯腰、起床或绊倒时。有时患者甚至都不能想起引起骨折的原因。
少数情况下，压缩性或其他类型的脊柱骨折因强大暴力所致，比如车祸、高处坠落或枪伤。在这些情况下，还会存在脊髓损伤，并且脊柱可能不止一处骨折。如果原因是从很高的地方坠落且用单脚跟或双脚脚跟着地，则还可能有脚跟骨折。
（另见骨折概述。）
脊柱压缩性骨折的症状
骨质疏松引起的压缩性骨折患者中约有三分之二没有任何症状。骨折发生时患者没有感到疼痛。
当有多处脊骨骨折时，伤者可能变得更矮，背部可能变得圆润（称为驼背，有时称为老妇驼背症）。患者不能站直。患者可能在弯腰、伸手、抬起物体、爬楼梯和走路时出现困难。
有时，压缩性骨折会导致背部突然刺痛，或逐渐发生疼痛。疼痛可能轻微或非常严重。疼痛可能一直持续而且迟钝，长时间站立、走路、向前弯腰或久坐时加重。疼痛可能会扩散到腹部。轻柔的沿背部叩击，如医生查体时那样，可导致不适。
通常疼痛在约4周后减轻并在约12周后消失。
不是由骨质疏松症引起的压缩性骨折会导致突然疼痛，并且骨折部位有触痛。这些伤者通常还会出现肌肉痉挛。
你知道吗……
其他损伤
脊髓和脊神经根（通过两个椎骨之间的间隙）损伤罕见。这种损伤更可能发生在强大暴力引起的压缩性骨折，例车祸或高处坠落伤所致。
脊髓损伤会导致麻木和感觉丧失、腿部无力和瘫痪（见图脊髓损伤部位？）。伤者可能变得无法控制排尿或排便（失禁）。
脊神经根损伤的严重程度通常小得多。它们易导致疼痛扩散到腿部，有时会导致单腿或足部轻微无力。
脊柱压缩性骨折的诊断
医师的评估
X 射线检查
有时，需行计算机断层扫描和磁共振成像
医生根据症状怀疑有压缩性骨折。医生接下来进行体格检查。医生沿背部中线轻柔叩击查看是否疼痛。拍摄X线片确认诊断。（另见骨折诊断。）
医生可能会使用双能 X 线吸光测定法 (DXA) 测量骨密度，以确定是否有骨质疏松症，若有，则确定严重程度。根据这项检查的结果，医生可给出建议，以帮助预防压缩性骨折。
如果骨折是由较大的外力引起的，则行计算机断层扫描 (CT) 和（有时）磁共振成像 (MRI)。医生还会检查有无其他损伤，如脚跟骨折和脊柱中的其他骨折。
脊柱压缩性骨折的治疗
止痛药
尽快恢复正常活动（特别是行走）
物理疗法
有时可选择手术，如椎体成形术
治疗侧重于
缓解疼痛
鼓励伤者尽快开始活动
使伤者的功能恢复正常
防止其他骨折
大多数压缩性骨折可自行愈合，虽然很慢。
镇痛药如对乙酰氨基酚可缓解疼痛。偶尔当疼痛剧烈时，医生开出处方给予阿片类镇痛药。
若骨折发生于脊柱下段，有时推荐戴上支具以缓解疼痛，且走路时疼痛减轻。支具的疗效如何尚不清楚。
有时则需要卧床休息数天。但是，卧床期间应鼓励患者坐起来并行走一小段时间，并尽快恢复正常活动。这样做有助于防止肌肉减少及额外的骨密度降低。
骨质疏松症患者接受双膦酸盐类治疗，有时还有降钙素。这两种药物都有助于防止骨质分解并增加骨密度。
理疗师可教患者如何正确的举起物体，如何锻炼来加强脊柱周围的肌肉力量，但要等到控制好疼痛后方可进行治疗。
手术
用以下两种微创治疗措施，有助于减轻疼痛以及可能有助于恢复身高及矫正外形：
椎骨成形术： 在椎体骨折处附近注射局麻药，然后医生向塌陷的椎骨内注入丙烯酸树脂骨水泥。骨水泥约2小时内变硬并稳定椎骨。每个椎体的治疗过程大约需要一小时完成。患者当天即可回家。
椎体后凸成形术： 与椎骨成形术类似，将球囊置入椎体中，膨胀球囊使椎体恢复正常形态。然后注入骨水泥。
上述两种方法均不能降低相邻的脊椎和肋骨发生骨折的风险。其他骨折的风险甚至可能增加。其他可能的问题可能包括骨水泥泄漏，如果骨水泥漏入血管并进入心脏动脉或肺动脉，则可能会堵塞心脏动脉（心脏病发作）或肺动脉（肺栓塞）。
如果骨折对脊髓造成压力，尽可能在几小时内进行手术解除压力。及时治疗可防止脊髓发生永久性损伤。