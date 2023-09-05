什么是脊柱？
脊柱指的是您的脊梁骨。它实际上是由一长排 24 块称为椎骨的骨头和尾骨（骶骨）组成。椎骨从颅骨下方开始，一直沿着脊柱向下直达骨盆。椎骨承受身体的大部分体重。
每个椎骨之间有小片软骨。软骨是一种柔韧而有弹性的材料，它们在椎骨之间像垫子一样发挥作用，并可使脊柱弯曲。
每根椎骨都有一个孔。这些孔对齐后形成一个通道，称为椎管，贯穿您的整个脊柱。脊髓位于椎管内。椎骨和椎管保护您的脊髓免受伤害。
脊柱从上到下分为4个部分。每个部分以一个字母表示。
C（颈部）——颈部有7个椎骨
T（胸部）——上背部有12个椎骨，与肋骨相连
L（腰部）——下背部有5个椎骨
S（骶部）——5个椎骨被卡在一起构成一块骨骼，称为骶骨，将脊柱与骨盆连接在一起
在脊柱的每个部分中，椎骨从顶部开始编号。当医生谈论脊柱的问题时，他们会说出所涉及椎骨的字母和数字。例如，如果您的第5腰椎有问题，他们可能会说“L5”。
脊柱结构
脊柱由椎骨构成。椎骨保护脊髓，脊髓是一个长而脆弱的结构，包含在贯穿椎体中心的脊髓管中。椎骨之间为椎间盘，椎间盘由软骨组成，主要起缓冲作用，同时也使脊柱有一定灵活性。
脊神经： 从脊髓中发出31对脊神经。每根脊神经由2个短分支（神经根）构成。
运动根将来自脑和脊髓的指令传递到身体的其他部位，尤其是骨骼肌。
感觉根将身体其他部位的感觉信息传递至大脑。
马尾： 脊髓末端终止于脊柱下3/4处，但有一束神经往下延伸。该束神经类似于马的尾巴，故称为马尾。马尾传递往返下肢的神经冲动。
什么是脊髓？
脊髓是从脑部向下延伸到脊柱内部（脊椎管）的粗大神经束。脊髓就像一条电缆，它在脑部和身体之间来回传递信号。
脑部发出的信号告诉身体该做什么，例如移动胳膊或腿
传输到大脑的信号携带着来自身体的信息，比如触摸了什么或者哪里受伤
脊髓非常脆弱，这就是它被保护在椎管内的原因。
什么是脊神经？
脊神经是中等大小的神经，它将脊髓连接到较小的神经，这些神经到达身体的不同部位。
有31对脊神经从椎骨之间间隙内的脊髓进出。每根脊神经从脊髓特定部分发出，到达躯体特定的区域。所以，例如，如果您触摸皮肤上的特定斑点，您会感觉到它是因为一根特定脊神经向脑部发送的信息所致。
什么是脊柱和脊髓疾病？
脊柱疾病
脊柱可因机动车车祸、坠落、袭击，以及运动损伤而受损。损伤可以导致脊柱骨折（脊椎骨折）或使它们滑出位置（脱位）。将脊柱骨骼固定在一起的韧带可能撕裂。椎间盘可破裂。
脊柱疾病不一定来自损伤。脊柱骨骼有时会感染（骨髓炎）。有时癌症会扩散到脊柱骨骼。
有时脊柱疾病也会影响脊髓。
脊髓疾病
脊髓疾病是指脊髓损伤或损害。脊柱可能会出现问题，也可能不会出现问题。
什么会导致脊髓疾病？
脊髓疾病的症状有哪些？
当脊髓受损时，穿过损伤区域的神经不能正常工作。一般来说，脊髓疾病引起的症状如下：
无力或瘫痪（无法移动身体部位）
不能感觉到疼痛或被触摸等情况
膀胱和肠道失控（失禁）
勃起功能障碍（是指男性出现勃起困难或难以维持勃起的情况）。
因为在进入受损区域之前离开脊髓的神经完全正常，症状取决于脊髓损伤的部位。例如，如果您腰背部的脊髓受损，您可能会丧失腿部运动和感觉（感觉不到疼痛或有人触摸您），但仍能够使用您的手臂。但是，如果颈部脊髓受损，则双臂和双腿都会受到影响。如果颈部脊髓高位损伤，您可能无法呼吸。无论脊髓在哪里受损，都可能导致膀胱和肠道失控以及性功能丧失。
如果脊柱骨骼、韧带、椎间盘或脊神经损伤，通常会出现颈部或背部疼痛。
如果您有这些症状，请立即前往急诊室：
身体某个部位突然失去感觉
一个或多个肢体感觉无力
无法控制小便或大便
起初，当瘫痪时，肌肉会无力。在瘫痪一段时间后，因为不使用，肌肉会变得紧张。肢体可能变得僵硬，没法弯曲。
如果瘫痪或无法下床，有发生其他疾病的风险，包括
脊髓疾病也可导致抑郁和丧失自尊心。
医生如何知道我是否患有脊髓疾病？
如果身体仅某一点以下出现无力或失去知觉，医生会怀疑脊髓疾病。
然后医生会做测试，例如：
MRI（磁共振成像）
医生如何治疗脊髓疾病？
如果可能，医生治疗脊髓疾病的病因。
有些人可以通过以下方式改善病情：
手术——切除肿瘤或修复骨折
物理疗法——进行锻炼使自己更强壮、更灵活，学习如何控制肌肉痉挛，学习使用支具、助行器或轮椅
职业治疗——学习如何在患有脊髓疾病的情况下完成日常任务
如果您正在努力应对脊髓疾病，与咨询师交流可以为您提供帮助。