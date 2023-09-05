脊柱和脊髓 3D 模型

脊柱指的是您的脊梁骨。它实际上是由一长排 24 块称为椎骨的骨头和尾骨（骶骨）组成。椎骨从颅骨下方开始，一直沿着脊柱向下直达骨盆。椎骨承受身体的大部分体重。

每个椎骨之间有小片软骨。软骨是一种柔韧而有弹性的材料，它们在椎骨之间像垫子一样发挥作用，并可使脊柱弯曲。

每根椎骨都有一个孔。这些孔对齐后形成一个通道，称为椎管，贯穿您的整个脊柱。脊髓位于椎管内。椎骨和椎管保护您的脊髓免受伤害。

脊柱从上到下分为4个部分。每个部分以一个字母表示。

C（颈部）——颈部有7个椎骨

T（胸部）——上背部有12个椎骨，与肋骨相连

L（腰部）——下背部有5个椎骨

S（骶部）——5个椎骨被卡在一起构成一块骨骼，称为骶骨，将脊柱与骨盆连接在一起

在脊柱的每个部分中，椎骨从顶部开始编号。当医生谈论脊柱的问题时，他们会说出所涉及椎骨的字母和数字。例如，如果您的第5腰椎有问题，他们可能会说“L5”。