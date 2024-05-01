脑、脊髓和紧邻脊髓外侧的团块中有数十亿个神经细胞。

每个神经细胞都有一个显微镜下的体部：

神经细胞的体部负责处理营养物质并保持细胞存活

每个神经细胞体都有纤维进出其中：

输入纤维接收来自其他神经细胞或感觉器官受体的信号

输出纤维向其他神经、肌肉或其他器官发送信号

信号在神经细胞中仅以单向传输

有时神经纤维长几十厘米。例如，一根神经纤维可能从脊髓一直走行到脚趾。一些到达皮肤或器官的神经纤维有感觉受体。例如，您皮肤中神经纤维末端的受体可以检测尖锐或热的东西。

因为每根单独的神经纤维非常小，纤维被捆绑在一起以获得强度。大纤维离开脊髓并像树枝一样分叉，进入身体的所有不同部位。信号在不同的神经和身体的特定部位之间来回传输。

神经细胞使用化学物质发送信号。

化学变化沿神经纤维的长逐渐发生

这些变化是快速的，但不像电那样快

当化学变化到达神经纤维末端时，它们会释放称为神经递质的其他化学物质

神经递质在显微间隙间漂移，并碰到其他细胞的化学受体

神经递质触发其他细胞中的化学变化

如果该细胞是神经细胞，则进行性的化学变化会继续沿着该细胞的纤维向下传递信号

为了帮助化学信号快速传递，神经纤维被包裹在称为髓鞘的脂肪层中。如果髓鞘受损，则信息要么未传递，要么沿着神经传递得更慢。