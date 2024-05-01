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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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神经：

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是神经?

神经是来自许多神经细胞的神经纤维束。将纤维捆绑在一起，以增大强度并防止损伤。

  • 神经就像信号线

  • 神经在脑或脊髓与身体之间来回发送消息

  • 脑的信息告诉您的身体该怎么做

  • 来自身体的信息让您的大脑知道您的身体发生了什么

  • 当身体某些部位的神经受伤或不工作时，您可能无法移动或感觉到身体的某些部位

神经如何工作?

脑、脊髓和紧邻脊髓外侧的团块中有数十亿个神经细胞。

每个神经细胞都有一个显微镜下的体部：

  • 神经细胞的体部负责处理营养物质并保持细胞存活

每个神经细胞体都有纤维进出其中：

  • 输入纤维接收来自其他神经细胞或感觉器官受体的信号

  • 输出纤维向其他神经、肌肉或其他器官发送信号

  • 信号在神经细胞中仅以单向传输

有时神经纤维长几十厘米。例如，一根神经纤维可能从脊髓一直走行到脚趾。一些到达皮肤或器官的神经纤维有感觉受体。例如，您皮肤中神经纤维末端的受体可以检测尖锐或热的东西。

因为每根单独的神经纤维非常小，纤维被捆绑在一起以获得强度。大纤维离开脊髓并像树枝一样分叉，进入身体的所有不同部位。信号在不同的神经和身体的特定部位之间来回传输。

神经细胞使用化学物质发送信号。

  • 化学变化沿神经纤维的长逐渐发生

  • 这些变化是快速的，但不像电那样快

  • 当化学变化到达神经纤维末端时，它们会释放称为神经递质的其他化学物质

  • 神经递质在显微间隙间漂移，并碰到其他细胞的化学受体

  • 神经递质触发其他细胞中的化学变化

  • 如果该细胞是神经细胞，则进行性的化学变化会继续沿着该细胞的纤维向下传递信号

为了帮助化学信号快速传递，神经纤维被包裹在称为髓鞘的脂肪层中。如果髓鞘受损，则信息要么未传递，要么沿着神经传递得更慢。

绝缘的神经纤维

多数神经纤维，无论其在脑内或是在脑外，都由髓磷脂构成的多层脂肪（脂蛋白）组织所包裹。它们形成了髓鞘。就像电线周围的绝缘一样，髓鞘使神经信号(电脉冲)能够快速准确地沿着神经纤维传导。当髓鞘受损时(称为脱髓鞘)，神经不能正常传导电脉冲。

神经可能出现什么问题？

许多问题可能影响神经：

一旦神经细胞死亡，它们就不能再生长。但是，如果神经细胞的体部没有受伤，神经纤维有时会缓慢张回来。医生有时可将切断的神经缝回到一起，并让它们工作。髓鞘损伤通常是永久性的。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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