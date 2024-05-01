什么是神经?
神经是来自许多神经细胞的神经纤维束。将纤维捆绑在一起，以增大强度并防止损伤。
神经就像信号线
神经在脑或脊髓与身体之间来回发送消息
脑的信息告诉您的身体该怎么做
来自身体的信息让您的大脑知道您的身体发生了什么
当身体某些部位的神经受伤或不工作时，您可能无法移动或感觉到身体的某些部位
神经如何工作?
脑、脊髓和紧邻脊髓外侧的团块中有数十亿个神经细胞。
每个神经细胞都有一个显微镜下的体部：
神经细胞的体部负责处理营养物质并保持细胞存活
每个神经细胞体都有纤维进出其中：
输入纤维接收来自其他神经细胞或感觉器官受体的信号
输出纤维向其他神经、肌肉或其他器官发送信号
信号在神经细胞中仅以单向传输
有时神经纤维长几十厘米。例如，一根神经纤维可能从脊髓一直走行到脚趾。一些到达皮肤或器官的神经纤维有感觉受体。例如，您皮肤中神经纤维末端的受体可以检测尖锐或热的东西。
因为每根单独的神经纤维非常小，纤维被捆绑在一起以获得强度。大纤维离开脊髓并像树枝一样分叉，进入身体的所有不同部位。信号在不同的神经和身体的特定部位之间来回传输。
神经细胞使用化学物质发送信号。
化学变化沿神经纤维的长逐渐发生
这些变化是快速的，但不像电那样快
当化学变化到达神经纤维末端时，它们会释放称为神经递质的其他化学物质
神经递质在显微间隙间漂移，并碰到其他细胞的化学受体
神经递质触发其他细胞中的化学变化
如果该细胞是神经细胞，则进行性的化学变化会继续沿着该细胞的纤维向下传递信号
为了帮助化学信号快速传递，神经纤维被包裹在称为髓鞘的脂肪层中。如果髓鞘受损，则信息要么未传递，要么沿着神经传递得更慢。
绝缘的神经纤维
多数神经纤维，无论其在脑内或是在脑外，都由髓磷脂构成的多层脂肪（脂蛋白）组织所包裹。它们形成了髓鞘。就像电线周围的绝缘一样，髓鞘使神经信号(电脉冲)能够快速准确地沿着神经纤维传导。当髓鞘受损时(称为脱髓鞘)，神经不能正常传导电脉冲。