什么是亨廷顿病？
亨廷顿病是一种遗传疾病，会导致脑中特定神经细胞的缓慢分解。
通常在35 - 40岁之间开始出现症状
该疾病会分解脑中帮助做出平稳协调运动的部分
动作变得缓慢、不平稳和笨拙，讲话含糊不清
精神功能受到影响，变得抑郁和易怒，记忆和思维能力下降
一旦症状开始，它们会持续恶化，最终在13到15年内导致死亡
医生可以通过验血来了解患者是否有导致这种疾病的基因
什么会导致亨廷顿病？
亨廷顿病是由父母之一遗传的基因引起的。这种基因导致脑中帮助思考和做出平稳协调运动的部分缓慢分解。
亨廷顿病的症状是什么？
症状通常从成年开始。
最常见首发症状包括：
腿部和手臂不平稳、不受控制的运动
频繁眨眼
走路不稳
精神和性格的变化，例如意识模糊、冲动控制不好、抑郁或愤怒
随着病情恶化，患者会：
失去记忆和清晰思考的能力(痴呆症)
难以完成基本任务，例如穿衣服、洗澡和上厕所
最终需要全职护理。大多数患者在症状开始后大约13到15年死亡。
医生如何判断是否患有亨廷顿病？
医生如何治疗亨廷顿病？
没有治愈的方法，但是医生可以治疗许多症状，帮助规划未来。他们可以：
开帮助缓解症状的药物
开抗抑郁药（如果患有抑郁）
患者应与医生讨论预先指示。在预先指示中，患者可以在自己有能力时给医生和家人写信，明确医疗选择。