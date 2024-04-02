什么是打鼾？
打鼾是睡觉时发出的鼾声和刺耳的声音。
打鼾很常见，尤其是在老年人中
打鼾声音很大，可能会让身边的人保持清醒
本人可能没有意识到自己在打鼾
打鼾会导致晚上睡眠不好和白天大量嗜睡(白天过度睡眠)
减肥和睡前不喝酒有助于防止打鼾
打鼾可以用各种可以佩戴的装置来治疗，或者很少用手术来保持呼吸道畅通
应该何时就医治疗打鼾？
如果打鼾并且有以下任何警告信号，请去看医生：
睡眠期间不呼吸或窒息的时期——通常床伴或家庭成员会注意到这一点
早晨醒来时头痛
在白天过度睡眠
肥胖
非常大声的持续打鼾
有时血压高
如果没有警告信号，可能不需要去看医生，除非鼾声打扰到其他人。
是什么原因导致打鼾？
打鼾发生在呼吸时鼻子和喉咙的软组织颤动的时候。睡眠中肌肉的放松可能会让组织颤动。
有时，打鼾是由呼吸问题引起的，例如阻塞性睡眠呼吸暂停。呼吸暂停是睡眠期间由喉咙或呼吸道关闭引起的呼吸暂停。
在以下情况，更可能出现呼吸暂停：
年龄在50岁以上
男性
肥胖（尤其是如果脖子或腹部有脂肪）
喝酒或服用镇静剂
鼻塞已经很久
呼吸暂停往往具有家族遗传性。
我去医生处就诊会发生什么？
医生会询问症状并进行检查。如果他们认为可能患有睡眠呼吸暂停，他们可以进行：
睡眠测试
在睡眠测试中，医生会监控呼吸和其他与睡眠相关的事情。在患者睡觉时进行该测试。可以在睡眠实验室过夜期间或在家中进行。
医生如何治疗打鼾？
如果睡眠呼吸暂停等问题导致打鼾，医生将治疗该原因。
如果存在睡眠呼吸暂停，医生可能会：
给患者安装一个特殊的护口器来保持呼吸道畅通
让患者使用CPAP(持续气道正压)机在睡觉时保持呼吸道畅通——患者通过面罩吸气
做手术重塑气道或取出阻塞呼吸的组织(例如大扁桃体)
如果没有引起打鼾的潜在问题，以下措施可能会有帮助：
睡前几个小时不要喝酒或吃药，以免昏昏欲睡
侧卧或上半身抬高睡觉(抬高床头或使用楔形枕头)
减轻体重
服用减充血剂或在鼻子上贴松紧带以保持鼻子张开
被打鼾困扰的家庭成员、床伴或室友可能会希望：
使用耳塞
播放白噪声机
在其他房间睡觉