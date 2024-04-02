医生会询问症状并进行检查。如果他们认为可能患有睡眠呼吸暂停，他们可以进行：

睡眠测试

在睡眠测试中，医生会监控呼吸和其他与睡眠相关的事情。在患者睡觉时进行该测试。可以在睡眠实验室过夜期间或在家中进行。