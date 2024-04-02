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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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打鼾

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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什么是打鼾？

打鼾是睡觉时发出的鼾声和刺耳的声音。

  • 打鼾很常见，尤其是在老年人中

  • 打鼾声音很大，可能会让身边的人保持清醒

  • 本人可能没有意识到自己在打鼾

  • 打鼾会导致晚上睡眠不好和白天大量嗜睡(白天过度睡眠)

  • 减肥和睡前不喝酒有助于防止打鼾

  • 打鼾可以用各种可以佩戴的装置来治疗，或者很少用手术来保持呼吸道畅通

应该何时就医治疗打鼾？

如果打鼾并且有以下任何警告信号，请去看医生：

  • 睡眠期间不呼吸或窒息的时期——通常床伴或家庭成员会注意到这一点

  • 早晨醒来时头痛

  • 在白天过度睡眠

  • 肥胖

  • 非常大声的持续打鼾

  • 有时血压高

如果没有警告信号，可能不需要去看医生，除非鼾声打扰到其他人。

是什么原因导致打鼾？

打鼾发生在呼吸时鼻子和喉咙的软组织颤动的时候。睡眠中肌肉的放松可能会让组织颤动。

有时，打鼾是由呼吸问题引起的，例如阻塞性睡眠呼吸暂停。呼吸暂停是睡眠期间由喉咙或呼吸道关闭引起的呼吸暂停。

在以下情况，更可能出现呼吸暂停：

  • 年龄在50岁以上

  • 男性

  • 肥胖（尤其是如果脖子或腹部有脂肪）

  • 喝酒或服用镇静剂

  • 鼻塞已经很久

呼吸暂停往往具有家族遗传性。

我去医生处就诊会发生什么？

医生会询问症状并进行检查。如果他们认为可能患有睡眠呼吸暂停，他们可以进行：

  • 睡眠测试

在睡眠测试中，医生会监控呼吸和其他与睡眠相关的事情。在患者睡觉时进行该测试。可以在睡眠实验室过夜期间或在家中进行。

医生如何治疗打鼾？

如果睡眠呼吸暂停等问题导致打鼾，医生将治疗该原因。

如果存在睡眠呼吸暂停，医生可能会：

  • 给患者安装一个特殊的护口器来保持呼吸道畅通

  • 让患者使用CPAP(持续气道正压)机在睡觉时保持呼吸道畅通——患者通过面罩吸气

  • 做手术重塑气道或取出阻塞呼吸的组织(例如大扁桃体)

如果没有引起打鼾的潜在问题，以下措施可能会有帮助：

  • 睡前几个小时不要喝酒或吃药，以免昏昏欲睡

  • 侧卧或上半身抬高睡觉(抬高床头或使用楔形枕头)

  • 减轻体重

  • 服用减充血剂或在鼻子上贴松紧带以保持鼻子张开

被打鼾困扰的家庭成员、床伴或室友可能会希望：

  • 使用耳塞

  • 播放白噪声机

  • 在其他房间睡觉

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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