打鼾是指在睡眠时鼻喉内产生的刺耳噪声。十分常见，而且年龄越大，越常见。非常多男性和很多女性打鼾。但是，打鼾的评定取决于听见打鼾的人，而且打鼾声音大小和次数在不同夜间有所不同。因此，关于打鼾者的比例只是一个估值。

（请参阅睡眠概述)

少数人打鼾很轻，但鼾声通常非常明显，有时可在其他房间听到。鼾声一般只会影响其他人，通常是同床而睡的人或想要睡觉的室友。打鼾者很少知道自己打鼾，除非别人告诉他们。然而，有些人醒来时会听到自己的鼾声。

打鼾可产生严重的社会后果。打鼾常导致打鼾者与伴侣或室友之间出现问题。

根据打鼾的原因，还可能出现其他症状，例如经常醒来、睡眠中喘息或窒息、白天过度睡眠和早晨头痛。

打鼾是由于喉咙软组织颤动造成的，特别是软腭(口腔顶部的后部)。人们在觉醒时不打鼾这一事实表明，睡眠时肌肉放松是打鼾的部分原因。这种放松被认为会降低组织的硬度，使其更容易颤动(就像布旗比类似大小的金属片更容易随风颤动)。此外，组织松弛可导致上呼吸道变窄，使颤振更有可能发生。

打鼾的原因 原发性打鼾是指不会导致在夜间更多觉醒的打鼾。在睡眠时，进入肺部的气流量和血氧水平正常。如果这些因素正常，在白天不会出现嗜睡。 睡眠呼吸障碍 打鼾通常是睡眠呼吸障碍的一个症状。睡眠呼吸障碍包括上气道阻力综合征和阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)等多种疾病。这些疾病的主要区别在于气道阻塞的程度和阻塞的位置。这些影响主要包括睡眠和/或气流干扰。 OSA 症患者在睡眠期间，每小时会有 5 次或更多次短暂停止呼吸或呼吸极浅的情况。它们还具有以下一个或多个情况： 白天睡眠、无意中入睡、觉醒后无精打采、疲乏或失眠

觉醒时屏息、喘息或窒息

同床者称患者在睡眠时有大声打鼾、呼吸中断或两者都有 上气道阻力综合征导致白天过度嗜睡或其他症状，但不具备医生确诊OSA所需的所有特征。例如，与OSA不同，它不会在睡眠期间导致多次呼吸停止或变浅。 并发症 打鼾本身是否有不良作用尚不清楚。然而，OSA患者患高血压、中风、心脏病和糖尿病的风险增加。 风险因素 打鼾的危险因素包括 老年（超过50岁）

肥胖症，尤其当脂肪分布在颈部或横膈膜周围时

使用酒精(打鼾的常见原因)或其他镇静剂

长期（慢性）鼻塞

小颌或颌部比正常人靠后

绝经

男性

妊娠

可能阻塞气流的异常，例如扁桃体肥大、舌头肥大、软腭肥大、鼻中隔偏曲和鼻息肉 打鼾经常在家庭成员中传播。

打鼾的评估 对医生来说，评估的主要目标是识别阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的高危人群。不是所有打鼾者都有 OSA，但大多数OSA患者打鼾。 警示体征 下面的症状需要引起注意： 睡眠时呼吸暂停或窒息发作（同床者称）

早晨醒来时头痛

白天嗜睡

肥胖

非常大声的持续打鼾

高血压 这些症状可能暗示睡眠呼吸暂停。 何时就医 有警示体征的人应该尽快去看医生，因为可能需要测试。 没有警示体征的患者不太可能需要测试，在就医前可能希望尝试一般治疗方法以帮助减少打鼾。如果这些治疗方法无效，打鼾仍让同床者感到不舒服，应就医。 医生会怎么做 医生首先会问关于打鼾和其他症状的问题，然后询问患者其他病史。由于几个重要的结果主要来自于他人的观察，医生可能会询问同床者或室友。医生接下来进行体检。医生会根据病史和体格检查的结果决定是否需要进行 OSA 检查。 医生会询问打鼾的严重程度。例如可能会询问同床者 患者是否每晚都打鼾，如果不是，有多少个晚上会打鼾

患者是否整晚都打鼾，如果不是，晚上打多少次

打鼾声的大小 同时要求打鼾者及同床者描述 打鼾者在夜间觉醒的频率

患者是否已经停止呼吸或有喘息或窒息发作

睡眠似乎无法恢复，或者早上头痛

打鼾者在白天的睡眠状况 另外，医生还会询问可能与阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 相关的疾病，尤其是高血压、心脏疾病、中风、酸反流、心房颤动（心律异常）和抑郁症。询问打鼾者的饮酒量，包括饮酒与就寝时间间隔多近。打鼾者是否使用镇静或肌肉放松药物也很重要。 体检时，医生测量患者身高和体重，以计算体重指数(BMI)。打鼾者的BMI越高，OSA风险越大。医生可能会测量颈部尺寸。OSA更可能见于颈部大于约16英寸的女性和约17英寸的男性。 医生还会检查鼻子和嘴巴是否有气道阻塞的迹象和打鼾的危险因素——例如，鼻息肉、鼻中隔偏曲、慢性鼻塞、上颚高且呈拱形、下颚比正常情况下小或更远，以及舌头、扁桃体或悬雍垂(喉咙后部下垂的结构)。检查血压的原因是OSA更可能见于高血压患者。 尽管医生无法准确预测风险，但患者的危险因素和警示体征越多，OSA风险越大。 检查 当医生怀疑阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)时，他们通常会进行测试来确认诊断。 测试包括多导睡眠图。在这个测试中，患者在睡眠实验室过夜，同时他们的呼吸和其他功能受到监控。睡眠实验室可以位于医院、诊所、酒店房间或其他配备有床、浴室和监控设备的设施中。如果打鼾的人没有许多其他并存的疾病，可以在家里进行多导睡眠图(家庭睡眠研究)。然而，打鼾很常见，多导睡眠图检查昂贵且耗时，因此医生可能不建议对所有打鼾者进行此项检查。对于有警示体征的患者（尤其是那些他人称有呼吸暂停的患者）以及存在若干危险因素的患者而言，这项检查至关重要。 如果无警示体征的患者除打鼾外，未出现任何睡眠干扰，通常不需要检查。但是，他们应定期随访，以便让医生了解这些问题的发展。

打鼾的治疗 治疗打鼾原因，例如慢性鼻塞和阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）。 对于打鼾本身，治疗包括消除危险因素的一般措施和打开上呼吸道和/或软化相关结构的物理方法。 一般措施 多个一般措施可帮助减轻原发性打鼾。没有一个措施可以对所有人都有效，但某些人可能受益。措施包括 睡觉时头部抬高

侧卧（而不是仰卧）

体重减轻

避免在就寝前几小时内饮酒和使用镇静剂

体重减轻

治疗鼻塞——例如，使用皮质类固醇鼻喷雾剂或有时使用其他药物 抬高头部的最佳方式是垫高两个床腿，抬高床头或使用楔形枕头使整个上身抬高。不应只使用枕头抬高头部。 强迫睡眠者在夜间侧卧的措施可以包括，例如将一个网球绑在其睡衣后面。 同床伴侣可能会受益于使用耳塞或白噪音机器。有时，必须进行交替的睡眠安排（如一个单独的房间）。 口腔矫治器 口腔矫治器只在睡眠时佩戴。它们包括 下颌前夹板

舌保留装置 这些设备必须由受过专门训练的牙医安装，有助于阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)患者睡眠时保持呼吸道畅通，并有助于减少打鼾。 下颌前移夹板是一种小型塑料器械，由专门的有资质牙医制作，像护齿器或正畸保持器一样放在口腔中。它们向前拉下颌和舌头，从而帮助睡眠时保持呼吸道畅通。这些器械中的许多可以小幅度调整，以确保最佳效果。可调器械比那些不能调整的器械更有效，例如可以非处方购买的“咬合式”自适应口腔矫治器。 舌牵引器采用抽吸法保持舌头前伸。如果舌头在口腔内后移，可能会阻塞气道。这些装置比下颌前移装置更不舒服。 口腔矫治器可单独使用，也可与其他睡眠相关的呼吸障碍治疗方法一起使用，如体重管理、手术或持续气道正压通气。 口腔矫治器可导致不适和唾液分泌过多，并可能有碍牙齿整齐。但大多数人耐受良好。 持续气道正压通气(CPAP) 使用CPAP时，人通过一个放在鼻部或鼻口部的小面罩呼吸。面罩被连接到提供加压空气的设备上，加压空气有助于防止患者在呼吸时气道变窄或塌陷（多数发生在打鼾时）。 CPAP提供了非常有效的缓解阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)和帮助减少打鼾，但很少用于治疗没有OSA的打鼾。有些人觉得CPAP设备不舒服或不方便，但大多数OSA患者对使用这些设备感到舒适。在使用的头两周，医护人员需要密切随访，以确保CPAP口罩正确贴合，并在患者学习戴口罩睡觉的过程中鼓励他们。OSA患者往往比那些仅有打鼾问题的患者更愿意使用CPAP，这是因为OSA如不进行治疗可导致严重症状，并增加心脏病和中风的风险。 手术 某些导致打鼾的上呼吸道阻塞（例如鼻息肉、扁桃体肥大和鼻中隔偏曲）可通过手术治疗。但这种方法是否能减轻打鼾和效果如何尚未明确。 此外，有许多手术治疗方法可专门用于治疗OSA，某些可帮助减轻打鼾。这类方法通过植入物或注射来重塑腭和/或悬雍垂组织，或使腭变硬。它们包括悬雍垂腭咽成形术、激光輔助腭咽成形术、注射式打鼾成形术、射频消融术及腭植入物。需要更多的研究来确定这些外科手术是否能长期有效地治疗打鼾。 在悬雍垂腭咽成形术中，对腭和悬雍垂组织进行手术整形。去除过多的组织，拓宽气道。此方法需要全身麻醉和住院。它可减轻打鼾，但效果可能只持续数年。 以下程序不需要住院，只需要局部麻醉。 激光輔助腭咽成形术是指使用激光或高能微波装置重塑组织，所以此方法的创伤性小于悬雍垂腭咽成形术。然而，是否能减轻打鼾尚未明确，尽管对某些人有效。 注射式打鼾成形术（一种硬化疗法）是指将一种可刺激组织并促进纤维瘢痕组织形成的物质注射到软腭中，从而使软腭和悬雍垂变硬，减少颤振的可能性。此方法是否能减轻打鼾需要进一步研究。 射频消融术是指使用探针将热（由电流产生）传导至软腭。此方法可缩小和硬化组织，能减轻打鼾，但需要进一步研究。 由聚乙烯制成的腭植入物可以通过外科手术植入软腭使其变硬。有三种小植入物可用。仅使用这些植入物是否对打鼾有效尚未明确。 近期研制的可去除式舌肌刺激器旨在帮助打鼾或 OSA 患者改善舌肌功能。该装置佩戴在口腔内，包含可刺激舌头神经和肌肉的电极。可在白天使用。不过，其有效性还需开展更多研究来确定。