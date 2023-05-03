在您睡觉时，您通常不会注意到有什么不妥，但是睡在您房间的人可能会注意到。那个人可能会听到您：

发出喘息声、咯咯声或窒息声

打鼾声非常大

呼吸每次暂停 10 秒或更长

躺在床上焦躁不安

即使在睡觉时您没有注意到任何不妥，但您也许会在白天感觉不舒服。您可能会：

醒来时头痛

一整天都感到困倦、虚弱、疲惫

思维缓慢，注意力难以集中

在白天需要清醒的时候睡着了，例如在工作或开车时

大多数打鼾的成年人没有阻塞性睡眠呼吸暂停。但如您有睡眠呼吸暂停，您很可能会打鼾。

睡眠呼吸暂停 视频