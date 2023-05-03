什么是睡眠呼吸暂停？
睡眠呼吸暂停是指睡觉时呼吸减慢或停止片刻后重新开始。
如果您患有睡眠呼吸暂停，这种情况在您每次睡觉的时候都会反复发生，通常每小时会发生多次。当呼吸停止时，您会在中途醒来。当您醒来时，您会再次开始呼吸。通常，您会不记得醒来。但它仍打扰了良好的睡眠。
睡眠呼吸暂停患者通常在夜间大声打鼾，白天非常疲倦
如果医生怀疑患有睡眠呼吸暂停，他们通常会进行睡眠测试
医生可能会用连接面罩并带有吹嘴的呼吸机（CPAP [持续气道正压] 呼吸机），或有时通过手术来治疗
什么会导致睡眠呼吸暂停？
阻塞性睡眠呼吸暂停是最常见的类型。当您在睡眠期间肌肉放松且喉咙紧闭时，会发生这种疾病。
如果您的口腔后部和喉咙开始变窄，则您患有阻塞性睡眠呼吸暂停的风险更高。如果您出现以下情况，该疾病更常见：
脖子短而粗，头圆
舌头、腺样体（喉咙和鼻道相接的喉咙后部组织）或扁桃体（喉咙两侧的组织）肥大
如果您符合以下情况，则更可能出现上述体型：
超重
男性
睡眠呼吸暂停的其他危险因素包括：
甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）
大量饮酒
使用镇静剂（帮助您睡觉或镇定的药物）
睡眠呼吸暂停有哪些症状？
在您睡觉时，您通常不会注意到有什么不妥，但是睡在您房间的人可能会注意到。那个人可能会听到您：
发出喘息声、咯咯声或窒息声
打鼾声非常大
呼吸每次暂停 10 秒或更长
躺在床上焦躁不安
即使在睡觉时您没有注意到任何不妥，但您也许会在白天感觉不舒服。您可能会：
醒来时头痛
一整天都感到困倦、虚弱、疲惫
思维缓慢，注意力难以集中
在白天需要清醒的时候睡着了，例如在工作或开车时
大多数打鼾的成年人没有阻塞性睡眠呼吸暂停。但如您有睡眠呼吸暂停，您很可能会打鼾。
阻塞性睡眠呼吸暂停的并发症
医生如何判断我是否有睡眠呼吸暂停？
您的医生通常会在您睡觉时做一个测试。这项测试称为多导睡眠图或“睡眠测试”。
您可能要到专门的睡眠中心进行睡眠测试。有时，您的医生会让您在家做一个更简单版本的测试。在这两种情况下，在您睡觉时，您都要在头部、身体和手部佩戴监测仪。监测仪会跟踪您的：
心跳
血液中的氧气水平
您睡着时的呼吸
眼运动
脑电波
这些测试不会引起疼痛，但您可能会发现戴着所有监测仪很难入睡。技术人员在视频监视器对您进行监测。
医生可能会进行其他测试来看看睡眠呼吸暂停是否会导致其他问题，例如心脏问题。
医生如何治疗睡眠呼吸暂停？
要治疗阻塞性睡眠呼吸暂停，您的医生可能会：
给您连上一台持续气道正压呼吸机 (CPAP) 以在您睡觉时辅助呼吸
给您一个口咬器，有助于让您的气道在睡觉期间保持打开
有时，对您的口腔后部进行手术，以去除和重塑组织
通过手术放置一个设备来帮助保持您的气道打开
持续气道正压呼吸机通过面罩将空气推送到您的喉咙。压缩空气使您的喉咙无法关闭。有不同的面罩。有些能罩住您的嘴巴和鼻子。其他的则只能罩住您的鼻子或适合放入您的鼻腔（如鼻塞）。持续气道正压呼吸机效果很好，但是许多人戴着面罩无法入睡。
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口咬器是适合您牙齿的塑料装置。您在夜间佩戴。它们有点像某些运动员为进行运动而佩戴的护牙托。口咬器在调整后可向前拉您的下巴。向前拉下巴有助于防止喉咙闭合。牙医会根据您的口腔专门制作口咬器。
医生还会让您做其他事情：
如果超重，请减肥
停止吸烟
避免饮酒
睡前避免服用会导致嗜睡的药物
侧睡或将床头升高
有时，服用帮助您在白天保持清醒的药物