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小知识
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睡眠呼吸暂停

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是睡眠呼吸暂停？

睡眠呼吸暂停是指睡觉时呼吸减慢或停止片刻后重新开始。

如果您患有睡眠呼吸暂停，这种情况在您每次睡觉的时候都会反复发生，通常每小时会发生多次。当呼吸停止时，您会在中途醒来。当您醒来时，您会再次开始呼吸。通常，您会不记得醒来。但它仍打扰了良好的睡眠。

  • 睡眠呼吸暂停患者通常在夜间大声打鼾，白天非常疲倦

  • 如果医生怀疑患有睡眠呼吸暂停，他们通常会进行睡眠测试

  • 医生可能会用连接面罩并带有吹嘴的呼吸机（CPAP [持续气道正压] 呼吸机），或有时通过手术来治疗

  • 若您没有接受治疗，则高血压卒中心脏疾病的风险会增加

什么会导致睡眠呼吸暂停？

阻塞性睡眠呼吸暂停是最常见的类型。当您在睡眠期间肌肉放松且喉咙紧闭时，会发生这种疾病。

如果您的口腔后部和喉咙开始变窄，则您患有阻塞性睡眠呼吸暂停的风险更高。如果您出现以下情况，该疾病更常见：

  • 脖子短而粗，头圆

  • 舌头、腺样体（喉咙和鼻道相接的喉咙后部组织）或扁桃体（喉咙两侧的组织）肥大

如果您符合以下情况，则更可能出现上述体型：

  • 超重

  • 男性

睡眠呼吸暂停的其他危险因素包括：

  • 甲状腺机能减退‬（甲状腺活动不足）

  • 大量饮酒

  • 使用镇静剂（帮助您睡觉或镇定的药物）

睡眠呼吸暂停有哪些症状？

在您睡觉时，您通常不会注意到有什么不妥，但是睡在您房间的人可能会注意到。那个人可能会听到您：

  • 发出喘息声、咯咯声或窒息声

  • 打鼾声非常大

  • 呼吸每次暂停 10 秒或更长

  • 躺在床上焦躁不安

即使在睡觉时您没有注意到任何不妥，但您也许会在白天感觉不舒服。您可能会：

  • 醒来时头痛

  • 一整天都感到困倦、虚弱、疲惫

  • 思维缓慢，注意力难以集中

  • 在白天需要清醒的时候睡着了，例如在工作或开车时

大多数打鼾的成年人没有阻塞性睡眠呼吸暂停。但如您有睡眠呼吸暂停，您很可能会打鼾。

阻塞性睡眠呼吸暂停的并发症

在您没有呼吸的时候，您无法获得足够的氧气。由于您再次开始呼吸，所以这不足以立即对您造成伤害。但过一段时间后，低氧水平可能会导致以下问题：

医生如何判断我是否有睡眠呼吸暂停？

您的医生通常会在您睡觉时做一个测试。这项测试称为多导睡眠图或“睡眠测试”。

您可能要到专门的睡眠中心进行睡眠测试。有时，您的医生会让您在家做一个更简单版本的测试。在这两种情况下，在您睡觉时，您都要在头部、身体和手部佩戴监测仪。监测仪会跟踪您的：

  • 心跳

  • 血液中的氧气水平

  • 您睡着时的呼吸

  • 眼运动

  • 脑电波

这些测试不会引起疼痛，但您可能会发现戴着所有监测仪很难入睡。技术人员在视频监视器对您进行监测。

医生可能会进行其他测试来看看睡眠呼吸暂停是否会导致其他问题，例如心脏问题。

医生如何治疗睡眠呼吸暂停？

要治疗阻塞性睡眠呼吸暂停，您的医生可能会：

  • 给您连上一台持续气道正压呼吸机 (CPAP) 以在您睡觉时辅助呼吸

  • 给您一个口咬器，有助于让您的气道在睡觉期间保持打开

  • 有时，对您的口腔后部进行手术，以去除和重塑组织

  • 通过手术放置一个设备来帮助保持您的气道打开

持续气道正压呼吸机通过面罩将空气推送到您的喉咙。压缩空气使您的喉咙无法关闭。有不同的面罩。有些能罩住您的嘴巴和鼻子。其他的则只能罩住您的鼻子或适合放入您的鼻腔（如鼻塞）。持续气道正压呼吸机效果很好，但是许多人戴着面罩无法入睡。

口咬器是适合您牙齿的塑料装置。您在夜间佩戴。它们有点像某些运动员为进行运动而佩戴的护牙托。口咬器在调整后可向前拉您的下巴。向前拉下巴有助于防止喉咙闭合。牙医会根据您的口腔专门制作口咬器。

医生还会让您做其他事情：

  • 如果超重，请减肥

  • 停止吸烟

  • 避免饮酒

  • 睡前避免服用会导致嗜睡的药物

  • 侧睡或将床头升高

  • 有时，服用帮助您在白天保持清醒的药物

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