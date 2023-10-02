医师会做：

尿液检查（尿分析）以检查尿液样本中的白细胞和细菌

尿培养，培养并鉴定存在的任何细菌

影像检查，例如超声，可以检查孩子的膀胱和肾脏

为从年龄较小的儿童和婴儿中获取尿液样本，医生将一根软细管（导管）穿过尿道插入体内。尿液样本被送到实验室，以查看在尿液中是否有任何白细胞和细菌。尿液还将送去培养，以确定细菌类型以及哪些抗生素会杀死这些细菌。

有时，您的医生会做检查以寻找孩子尿道中的出生缺陷。如果您的孩子未满 3 岁，医生通常会进行此类检查。如果您的孩子年龄较大，患有数种尿路感染或病情严重，他们也可能会进行此类检查。

最初的检查通常是超声。如果尿路有问题，医生可以做一项称为排尿期膀胱尿道造影的检查，检查膀胱和肾脏之间的连接。医生将导管穿过宝宝的尿道进入膀胱，就像收集尿液一样。然后，将在 X 线下可显示的特殊液体通过导管注入膀胱中，并在孩子小便之前和之后进行 X 线拍摄。