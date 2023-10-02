提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

儿童尿路感染 (UTI)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

尿路包括：

  • 肾脏（产生尿液的两个豆形器官）

  • 输尿管（将每个肾脏的尿液排到膀胱的 2 条管子）

  • 膀胱（一种球囊状器官，可容纳尿液，直到您准备排尿[小便]）

  • 尿道（将尿液从膀胱排出到体外的管子）

泌尿道

什么是尿路感染 (UTI)？

尿路感染 (UTI) 是泌尿道某些部位的细菌感染。最常见的感染部位是膀胱。

  • 尿路感染是由病菌（细菌）引起的

  • 在婴儿中，发热可能是尿路感染的唯一症状

  • 年龄较大的孩子排尿时可能会感到疼痛或灼痛，并需要经常排尿

  • 男婴比女婴更容易患尿路感染，但年龄较大的女孩比年龄较大的男孩更容易患尿路感染

  • 医生用抗生素治疗尿路感染

是什么导致尿路感染？

尿路感染是由细菌进入膀胱和肾脏引起的。通常，皮肤上的细菌通过尿道（将尿液排出体外的管子）进入体内。

如果您的孩子患有泌尿道出生缺陷，则更可能发生尿路感染。出生缺陷通常会阻止尿液正常流动。通常，不流动的尿液就像死水一样，更容易被感染。如果不治疗出生缺陷，以后可能会出现严重的肾脏问题。

如果尿路感染通过血液传播到身体其他部位，新生儿可能会患上重病（称为脓毒症）。

尿路感染有什么症状？

症状因年龄而异。

在婴儿和 2 岁以下的儿童中，症状可能包括：

  • 发热

  • 呕吐

  • 腹泻（频繁、稀便、水样便）

  • 尿非常臭

患有尿路感染的新生儿可能会生重病。他们可能会出现严重的全身感染，称为脓毒症

2 岁以上儿童根据其膀胱或肾脏是否受到感染而有不同的症状。

2 岁以上的膀胱感染儿童可能有：

  • 排尿时疼痛或灼痛

  • 需要经常排尿和尿急

  • 膀胱区域（下腹部）疼痛

  • 尿非常臭

2 岁以上的肾脏感染儿童可能有：

  • 一侧或两侧肾脏疼痛（腰部上方的侧面或背面）

  • 高热和寒战

  • 感觉很不舒服

医生如何分辨我的孩子是否患有尿路感染？

医师会做：

  • 尿液检查（尿分析）以检查尿液样本中的白细胞和细菌

  • 尿培养，培养并鉴定存在的任何细菌

  • 影像检查，例如超声，可以检查孩子的膀胱和肾脏

为从年龄较小的儿童和婴儿中获取尿液样本，医生将一根软细管（导管）穿过尿道插入体内。尿液样本被送到实验室，以查看在尿液中是否有任何白细胞和细菌。尿液还将送去培养，以确定细菌类型以及哪些抗生素会杀死这些细菌。

有时，您的医生会做检查以寻找孩子尿道中的出生缺陷。如果您的孩子未满 3 岁，医生通常会进行此类检查。如果您的孩子年龄较大，患有数种尿路感染或病情严重，他们也可能会进行此类检查。

最初的检查通常是超声。如果尿路有问题，医生可以做一项称为排尿期膀胱尿道造影的检查，检查膀胱和肾脏之间的连接。医生将导管穿过宝宝的尿道进入膀胱，就像收集尿液一样。然后，将在 X 线下可显示的特殊液体通过导管注入膀胱中，并在孩子小便之前和之后进行 X 线拍摄。

医生如何治疗尿路感染？

医生用抗生素治疗尿路感染

有时，您的孩子可能需要手术来纠正问题，例如尿路出生缺陷

如何防止我的孩子患尿路感染？

帮助预防尿路感染的一些方法包括：

  • 上厕所后让女孩从前向后擦拭，以免尿道中感染细菌

  • 不要给孩子泡澡，这可能会使细菌更容易进入尿道

  • 治疗重度便秘（坚硬大便排出时有困难），因为这也会使排尿困难，从而导致尿路感染

  • 频繁患尿路感染的男孩考虑包皮环切术

如果您的孩子患有尿路出生缺陷，医生有时会开出每天服用抗生素的处方，以预防尿路感染。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。