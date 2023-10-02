尿路包括：
肾脏（产生尿液的两个豆形器官）
输尿管（将每个肾脏的尿液排到膀胱的 2 条管子）
膀胱（一种球囊状器官，可容纳尿液，直到您准备排尿[小便]）
尿道（将尿液从膀胱排出到体外的管子）
泌尿道
什么是尿路感染 (UTI)？
尿路感染 (UTI) 是泌尿道某些部位的细菌感染。最常见的感染部位是膀胱。
尿路感染是由病菌（细菌）引起的
在婴儿中，发热可能是尿路感染的唯一症状
年龄较大的孩子排尿时可能会感到疼痛或灼痛，并需要经常排尿
男婴比女婴更容易患尿路感染，但年龄较大的女孩比年龄较大的男孩更容易患尿路感染
医生用抗生素治疗尿路感染
是什么导致尿路感染？
尿路感染有什么症状？
症状因年龄而异。
在婴儿和 2 岁以下的儿童中，症状可能包括：
发热
呕吐
腹泻（频繁、稀便、水样便）
尿非常臭
患有尿路感染的新生儿可能会生重病。他们可能会出现严重的全身感染，称为脓毒症。
2 岁以上儿童根据其膀胱或肾脏是否受到感染而有不同的症状。
2 岁以上的膀胱感染儿童可能有：
排尿时疼痛或灼痛
需要经常排尿和尿急
膀胱区域（下腹部）疼痛
尿非常臭
2 岁以上的肾脏感染儿童可能有：
一侧或两侧肾脏疼痛（腰部上方的侧面或背面）
高热和寒战
感觉很不舒服
医生如何分辨我的孩子是否患有尿路感染？
医师会做：
尿液检查（尿分析）以检查尿液样本中的白细胞和细菌
尿培养，培养并鉴定存在的任何细菌
影像检查，例如超声，可以检查孩子的膀胱和肾脏
为从年龄较小的儿童和婴儿中获取尿液样本，医生将一根软细管（导管）穿过尿道插入体内。尿液样本被送到实验室，以查看在尿液中是否有任何白细胞和细菌。尿液还将送去培养，以确定细菌类型以及哪些抗生素会杀死这些细菌。
有时，您的医生会做检查以寻找孩子尿道中的出生缺陷。如果您的孩子未满 3 岁，医生通常会进行此类检查。如果您的孩子年龄较大，患有数种尿路感染或病情严重，他们也可能会进行此类检查。
最初的检查通常是超声。如果尿路有问题，医生可以做一项称为排尿期膀胱尿道造影的检查，检查膀胱和肾脏之间的连接。医生将导管穿过宝宝的尿道进入膀胱，就像收集尿液一样。然后，将在 X 线下可显示的特殊液体通过导管注入膀胱中，并在孩子小便之前和之后进行 X 线拍摄。
医生如何治疗尿路感染？
医生用抗生素治疗尿路感染
有时，您的孩子可能需要手术来纠正问题，例如尿路出生缺陷。
如何防止我的孩子患尿路感染？
帮助预防尿路感染的一些方法包括：
上厕所后让女孩从前向后擦拭，以免尿道中感染细菌
不要给孩子泡澡，这可能会使细菌更容易进入尿道
治疗重度便秘（坚硬大便排出时有困难），因为这也会使排尿困难，从而导致尿路感染
频繁患尿路感染的男孩考虑包皮环切术
如果您的孩子患有尿路出生缺陷，医生有时会开出每天服用抗生素的处方，以预防尿路感染。