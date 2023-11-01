什么是脓毒症和感染性休克？
什么会导致脓毒症？
脓毒症通常由细菌感染所致。感染可以在身体的任何部位开始，包括：
肺
膀胱或肾脏
腹部
皮肤
有时，细菌通过用来输送液体和药物的静脉导管进入。
如果感染扩散到血液并导致身体发生反应，就会发生脓毒症。
导致脓毒症的最危险的细菌通常在医院中被发现。
脓毒症和感染性休克有哪些症状？
脓毒血症
脓毒症通常导致高热。您可能还出现：
颤抖、寒战和虚弱
快速心率
呼吸加快
也可能有导致脓毒症的感染的症状。例如，如果有肺部感染，可能会出现咳嗽和呼吸困难。
感染性休克
如果患有感染性休克，则血压低，治疗后不会好转。您可能还出现：
神智错乱和虚弱
摸上去很热的皮肤
快速、冲击的脉搏
呼吸急促或呼吸困难
少尿
感染性休克会导致一些患者死亡。
医生如何诊断脓毒症？
首先，脓毒症难以诊断。医生可根据症状并通过血液化验寻找细菌来诊断脓毒症。还将进行血液化验以了解器官是否正常工作。如果感染来源不清，也可能进行影像学检查：
MRI（磁共振成像）
医生如何治疗脓毒症？
医生在医院立即用抗生素和通过静脉(IV)给予液体治疗脓毒症。如果患感染性休克，医生可能还会：
用药物来保持血压
吸氧帮助呼吸，甚至用呼吸机
用肾脏透析机
取出任何导致感染的东西——例如感染的静脉导管
做手术来引流脓液或取出感染组织
如果患脓毒症，越早获得治疗，病情好转、避免发生严重脓毒症和感染性休克的机会就越高。医生会按照详细的常规程序尽可能快地给予正确的治疗。