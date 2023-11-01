什么是脓毒症和感染性休克？

什么是脓毒症和感染性休克？

脓毒症是指病原体（细菌）进入血液并引发严重的全身反应。当脓毒症严重时，一个或多个器官功能衰竭。例如，肾脏可能会停止产生尿液，或者肺部可能停止吸入氧气。

感染性休克是最危险的一种脓毒症。血压很低（休克），许多器官功能衰竭。感染性休克可能是致命的。