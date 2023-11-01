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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脓毒症和感染性休克

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
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什么是脓毒症和感染性休克？

脓毒症是指病原体（细菌）进入血液并引发严重的全身反应。当脓毒症严重时，一个或多个器官功能衰竭。例如，肾脏可能会停止产生尿液，或者肺部可能停止吸入氧气。

感染性休克是最危险的一种脓毒症。血压很低（休克），许多器官功能衰竭。感染性休克可能是致命的。

  • 脓毒症是由细菌感染传播到血流中引起的

  • 免疫系统受损或患某些疾病（如糖尿病肝硬化）的人更可能出现脓毒症

  • 医生需要尽快使用抗生素和大量静脉(IV)输液（直接进入静脉）治疗脓毒症和感染性休克

什么会导致脓毒症？

脓毒症通常由细菌感染所致。感染可以在身体的任何部位开始，包括：

  • 膀胱或肾脏

  • 腹部

  • 皮肤

有时，细菌通过用来输送液体和药物的静脉导管进入。

如果感染扩散到血液并导致身体发生反应，就会发生脓毒症。

导致脓毒症的最危险的细菌通常在医院中被发现。

脓毒症和感染性休克有哪些症状？

脓毒血症

脓毒症通常导致高热。您可能还出现：

  • 颤抖、寒战和虚弱

  • 快速心率

  • 呼吸加快

也可能有导致脓毒症的感染的症状。例如，如果有肺部感染，可能会出现咳嗽和呼吸困难。

感染性休克

如果患有感染性休克，则血压低，治疗后不会好转。您可能还出现：

  • 神智错乱和虚弱

  • 摸上去很热的皮肤

  • 快速、冲击的脉搏

  • 呼吸急促或呼吸困难

  • 少尿

感染性休克会导致一些患者死亡。

医生如何诊断脓毒症？

首先，脓毒症难以诊断。医生可根据症状并通过血液化验寻找细菌来诊断脓毒症。还将进行血液化验以了解器官是否正常工作。如果感染来源不清，也可能进行影像学检查：

医生如何治疗脓毒症？

医生在医院立即用抗生素和通过静脉(IV)给予液体治疗脓毒症。如果患感染性休克，医生可能还会：

  • 用药物来保持血压

  • 吸氧帮助呼吸，甚至用呼吸机

  • 用肾脏透析机

  • 取出任何导致感染的东西——例如感染的静脉导管

  • 做手术来引流脓液或取出感染组织

如果患脓毒症，越早获得治疗，病情好转、避免发生严重脓毒症和感染性休克的机会就越高。医生会按照详细的常规程序尽可能快地给予正确的治疗。

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