肾脏和尿路出生缺陷概述

尿路缺陷可

阻止或减缓尿液流动

使尿液从膀胱向后流到肾脏（尿液反流）

任何阻碍或减慢尿液流动的出生缺陷都会导致尿液停滞，这可能导致尿路感染 (UTI) 或肾结石形成。如果尿流受阻，可导致疼痛或肾损伤。

当缺陷涉及输尿管与膀胱的连接处时，通常会发生尿液反流。通常，该连接处仅允许尿液从肾脏流向膀胱。连接处缺陷会导致尿液从膀胱回流到肾脏（尿液反流）。此外，其他阻碍尿液流动的缺陷可能会增加膀胱内压力并引起尿液反流。反流会累及一侧或两侧。

随着时间推移，尿液反流和／或频繁感染会损害肾脏和输尿管。肾损害可导致高血压，少数情况下可发生肾衰竭。

胎儿重度尿路缺陷可导致尿液很少或根本不产生尿液。胎儿的尿液形成子宫内胎儿周围液体的一部分（称为羊水）。如果胎儿没有排出足够尿液，则羊水量减少。如果羊水太少，胎儿的肺、心脏、面部和四肢可能发育异常。重度缺陷会导致胎儿在​​子宫内或出生后不久死亡。