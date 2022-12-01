什么是脑积水？
脑积水是头部内有过多的水。它有时被称为“脑上的水”。
您的大脑内部有几个充满液体的空心间隙。在脑积水患者中，这些间隙中的液体过多。
大脑中多余液体会使宝宝的头变大
如果大脑中压力过高，您的宝宝可能会出现发育问题
液体可能因出生缺陷、脑内出血或脑肿瘤而积聚
医生会做一些操作来排出多余的液体
什么原因导致脑积水？
婴儿头骨由数个不同的骨骼组成。在最初几岁时，这些骨骼只是松散连接。后来，骨长在一起，成了一块坚固的骨。但是，在骨生长在一起之前，大脑内部液体压力增加会使骨散开。这样可防止压力过高，但会使婴儿的头显得更大。年龄较大儿童和成人的颅骨无法扩张，因此压力升高会损害大脑，并可能迅速致死。
以下因素可能会导致脑部额外积液：
先天性脑缺陷
颅内出血
脑肿瘤
脑部感染
婴儿可能出生时就患有脑积水，也可能在出生后发生。
脑积水有哪些症状？
脑积水的症状取决于在哪里积水以及有多少液体。患有脑积水的婴儿可能会：
头异常大
大惊小怪或对任何事情都漠不关心
发出尖锐哭闹声
用力吐
癫痫发作
在颅骨柔软点处有凸起
一只眼看东西的方向与另一只眼的方向不同（斜视）
大一点的孩子可能会头痛，视力有问题，或者两者都有。
如果不进行治疗，患有脑积水的儿童可能会出现学习障碍或视力下降。
STEVE ALLEN/科学图片库
医生如何分辨我的宝宝是否患有脑积水？
医生如何治疗脑积水？
医生会根据脑积水的原因、积液量以及是否恶化来对脑积水进行不同治疗。
如果没有过多积液并且病情没有恶化，您的宝宝可能不需要治疗。
为了暂时帮助缓解症状，医生可以：
用穿刺针刺入脑或有时刺入腰部（脊椎穿刺）以抽取液体
如果有大量液体或液体引起症状，医生可能会：
在婴儿大脑中放入一根称为分流管的细塑料管，以排出液体
做脑外科手术以纠正导致积液的问题
使用分流管时，塑料管一端放在大脑中充满液体的间隙中。该管进入婴儿皮肤下，另一端在腹腔内。这为液体从大脑中排出创造了一条路径。
分流管通常是永久性的，但有时可以在孩子长大后由医生将其拔除。
分流管可能会堵塞、破裂或被感染。如果是这样，则可能必须更换分流管。