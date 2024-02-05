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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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胆道闭锁

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2024
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胆汁是在肝脏中产生的粘稠、黄绿色的消化液。它可帮助您的身体分解并吸收饮食中的脂肪。胆汁储存在胆囊中，直到肠道需要它。胆汁通过称为胆管的管道从肝脏和胆囊进入到肠道中。

什么是胆道闭锁？

在胆道闭锁中，宝宝的胆管狭窄并且很快被阻塞。

  • 由于胆汁不能正常流动，它会聚集在肝脏中，从而导致重度肝损伤

  • 症状包括皮肤发黄、尿色暗、大便苍白和肝脏肿大

  • 为治疗这一问题，医生进行手术以创建新的胆管

  • 医生不知道为什么会发生胆道闭锁，但通常会与其他出生缺陷一起发生

胆道闭锁的症状有哪些？

出生后约 2 周出现症状。胆道闭锁的症状包括：

  • 深色的尿液

  • 浅色粪便

  • 宝宝的皮肤呈淡黄色（黄疸

  • 宝宝的肝脏变大

宝宝 2 个月或 3 个月大时，症状包括：

  • 生长缓慢

  • 烦躁

  • 婴儿腹部可见大静脉

  • 脾脏异常大（一个小器官，可帮助从血液中过滤掉感染和病毒）

医生如何分辨我的宝宝是否患有胆道闭锁？

为了明确您的宝宝是否患有胆道闭锁，医生将进行体格检查并：

  • 血液化验

  • 用放射性示踪剂进行的检测（医生通过将示踪剂注入宝宝的手臂并在其流经胆道系统进入肠道时，对其进行跟踪来查找堵塞）

  • 腹部超声

  • 有时进行手术

医生如何治疗胆道闭锁？

医生将对胆道闭锁进行以下治疗：

  • 外科手术，使胆汁从肝脏排出

  • 肝移植——许多胆道闭锁患儿都需要进行移植，无论他们是否接受过其他手术

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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