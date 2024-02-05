胆汁是在肝脏中产生的粘稠、黄绿色的消化液。它可帮助您的身体分解并吸收饮食中的脂肪。胆汁储存在胆囊中，直到肠道需要它。胆汁通过称为胆管的管道从肝脏和胆囊进入到肠道中。
胆囊和胆管
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什么是胆道闭锁？
在胆道闭锁中，宝宝的胆管狭窄并且很快被阻塞。
由于胆汁不能正常流动，它会聚集在肝脏中，从而导致重度肝损伤
症状包括皮肤发黄、尿色暗、大便苍白和肝脏肿大
为治疗这一问题，医生进行手术以创建新的胆管
医生不知道为什么会发生胆道闭锁，但通常会与其他出生缺陷一起发生
胆道闭锁的症状有哪些？
出生后约 2 周出现症状。胆道闭锁的症状包括：
深色的尿液
浅色粪便
宝宝的皮肤呈淡黄色（黄疸）
宝宝的肝脏变大
宝宝 2 个月或 3 个月大时，症状包括：
生长缓慢
烦躁
婴儿腹部可见大静脉
脾脏异常大（一个小器官，可帮助从血液中过滤掉感染和病毒）
医生如何分辨我的宝宝是否患有胆道闭锁？
为了明确您的宝宝是否患有胆道闭锁，医生将进行体格检查并：
血液化验
用放射性示踪剂进行的检测（医生通过将示踪剂注入宝宝的手臂并在其流经胆道系统进入肠道时，对其进行跟踪来查找堵塞）
腹部超声
有时进行手术
医生如何治疗胆道闭锁？
医生将对胆道闭锁进行以下治疗：
外科手术，使胆汁从肝脏排出
肝移植——许多胆道闭锁患儿都需要进行移植，无论他们是否接受过其他手术