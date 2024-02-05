胆汁是在肝脏中产生的粘稠、黄绿色的消化液。它可帮助您的身体分解并吸收饮食中的脂肪。胆汁储存在胆囊中，直到肠道需要它。胆汁通过称为胆管的管道从肝脏和胆囊进入到肠道中。

胆囊和胆管 图片

什么是胆道闭锁？ 在胆道闭锁中，宝宝的胆管狭窄并且很快被阻塞。 由于胆汁不能正常流动，它会聚集在肝脏中，从而导致重度肝损伤

症状包括皮肤发黄、尿色暗、大便苍白和肝脏肿大

为治疗这一问题，医生进行手术以创建新的胆管

医生不知道为什么会发生胆道闭锁，但通常会与其他出生缺陷一起发生

胆道闭锁的症状有哪些？ 出生后约 2 周出现症状。胆道闭锁的症状包括： 深色的尿液

浅色粪便

宝宝的皮肤呈淡黄色（黄疸）

宝宝的肝脏变大 宝宝 2 个月或 3 个月大时，症状包括： 生长缓慢

烦躁

婴儿腹部可见大静脉

脾脏异常大（一个小器官，可帮助从血液中过滤掉感染和病毒）