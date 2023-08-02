胆道闭锁是一种出生缺陷，其中胆管逐渐狭窄并在出生后被阻塞，从而阻止胆汁到达肠道。
这一缺陷引起胆汁在肝脏内聚积，可以引起肝脏不可逆的损伤。
典型症状包括皮肤呈黄色（黄疸）、小便颜色加深、大便颜色变浅、肝脏肿大。
诊断基于血液检查、放射性核素扫描以及肝胆管外科检查。
手术建立一条通路，使胆汁从肝脏流出。
胆汁是肝脏分泌的消化液，会带走肝脏的废物，并帮助消化小肠中的脂肪。胆管将胆汁从肝脏运送到肠道。
在胆道闭锁中，出生后几周到几个月开始，胆管逐渐变窄并被阻塞。因此，胆汁不能到达肠道。最终它会在肝脏中累积，然后进入血液，导致皮肤发黄（黄疸）。如果不治疗缺陷，则从 2 月龄开始出现进展性、不可逆肝脏疤痕形成（称为肝硬化）并进展。
医生不知道为什么会发生胆道闭锁，但是其中可能涉及一些引起感染的微生物和基因缺陷。约 15% 至 25% 的胆道闭锁婴儿有其他出生缺陷。
（另见消化道出生缺陷概述。）
胆道闭锁的症状
胆道闭锁患儿小便颜色加深，大便颜色变浅，皮肤进行性黄染（黄疸）。这些症状和肿大的、坚硬的肝脏通常在出生后 2 周就会被首次发现。
等婴儿 2～3 个月大时，出现生长迟缓、皮肤瘙痒、易激惹，腹壁静脉可见，脾脏肿大。
胆道闭锁的诊断
胆道闭锁的治疗
胆道闭锁的预后
胆道闭锁会逐渐恶化。如果不治疗，在婴儿几个月大时会导致肝脏不可逆瘢痕形成（肝硬化）、肝功能衰竭和 1 岁前死亡。长期预后各不相同，取决于许多因素。