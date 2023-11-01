什么是黄疸？
黄疸是由血液中胆红素蓄积引起的皮肤和眼白部分呈黄色。胆红素是您的身体分解红细胞时产生的一种黄色物质。血液中大量的胆红素会使皮肤和眼白部分变黄。
黄疸常见于新生儿。（成人也可能出现黄疸，见成人黄疸）。
当新生儿血液中胆红素过多时会发生黄疸
通常，轻度黄疸在出生后 2 或 3 天发生，并在 2 周内自行消失
黄疸在新生儿中常见，因为新生儿比成人产生的胆红素更多，并且很难清除它
黄疸有很多原因，有些是严重的，有些是轻微的
无论黄疸的原因是什么，非常高的胆红素含量都会损害宝宝的大脑
什么原因导致新生儿黄疸？
我的宝宝应该什么时候去看医生以治疗黄疸？
如果您在医院分娩，医生和护士将检查您的宝宝是否有黄疸。如果您的宝宝在家，且如果您的宝宝眼睛或皮肤发黄，并且有以下任何警示征象，请去医院检查：
出生后第一天皮肤或眼睛发黄
您的宝宝年龄大于或等于 2 周
您的宝宝吃得不好、烦躁并且呼吸困难
宝宝发热
如果您的宝宝的皮肤和眼睛呈黄色，但没有警示征象，请致电您的宝宝的医生。
患有重度黄疸时，胆红素会在婴儿大脑中积聚，并导致脑损伤。这种脑损伤很少见，但是如果您的宝宝早产，则发生的可能性更高。
医生如何分辨我的宝宝是否患有黄疸？
医生看您宝宝的皮肤和眼睛是否呈黄色。他们将通过以下方式检测宝宝的胆红素水平：
验血
将传感器放在宝宝的皮肤上
要了解导致宝宝黄疸的原因，医生可能会：
血液化验
尿液化验
医生如何治疗新生儿黄疸？
医生会为您的宝宝治疗导致黄疸的病因。轻度黄疸可能无需治疗。
医生可能会让您：
经常喂宝宝，这样，宝宝排便的频率会增加（这有助于胆红素离开宝宝的身体）
如果宝宝患有母乳性黄疸，则泵出母乳一两天，而不进行母乳喂养
如果您的宝宝胆红素水平很高，医生可能会：
光疗（明亮的蓝光照射在您宝宝的皮肤上，有助于分解胆红素）
连续几天的血液检查，以检查宝宝的胆红素水平是否下降
如果光疗无效，医生可能会：
一种特殊类型的输血，称为换血
通过换血，您宝宝的少量血液将被抽出，并被供体血液代替。供体血液的胆红素水平正常。