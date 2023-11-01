我的宝宝应该什么时候去看医生以治疗黄疸？

我的宝宝应该什么时候去看医生以治疗黄疸？

如果您在医院分娩，医生和护士将检查您的宝宝是否有黄疸。如果您的宝宝在家，且如果您的宝宝眼睛或皮肤发黄，并且有以下任何警示征象，请去医院检查：

出生后第一天皮肤或眼睛发黄

您的宝宝年龄大于或等于 2 周

您的宝宝吃得不好、烦躁并且呼吸困难

宝宝发热

如果您的宝宝的皮肤和眼睛呈黄色，但没有警示征象，请致电您的宝宝的医生。

患有重度黄疸时，胆红素会在婴儿大脑中积聚，并导致脑损伤。这种脑损伤很少见，但是如果您的宝宝早产，则发生的可能性更高。