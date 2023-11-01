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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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新生儿黄疸

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
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什么是黄疸？

黄疸是由血液中胆红素蓄积引起的皮肤和眼白部分呈黄色。胆红素是您的身体分解红细胞时产生的一种黄色物质。血液中大量的胆红素会使皮肤和眼白部分变黄。

黄疸常见于新生儿。（成人也可能出现黄疸，见成人黄疸）。

  • 当新生儿血液中胆红素过多时会发生黄疸

  • 通常，轻度黄疸在出生后 2 或 3 天发生，并在 2 周内自行消失

  • 黄疸在新生儿中常见，因为新生儿比成人产生的胆红素更多，并且很难清除它

  • 黄疸有很多原因，有些是严重的，有些是轻微的

  • 无论黄疸的原因是什么，非常高的胆红素含量都会损害宝宝的大脑

什么原因导致新生儿黄疸？

新生儿黄疸的最常见原因是：

  • 正常发育：您的宝宝的肝脏仍在生长，不能很好地清除胆红素——这种黄疸通常会在一周内好转

  • 早产：您的宝宝早产，在妊娠第 37 周之前出生

  • 母乳喂养：您的宝宝出现母乳喂养困难，并且没有摄入足够的母乳（母乳喂养性黄疸）

  • 母乳：您的母乳中会使宝宝体内胆红素水平升高的某种物质含量很高（母乳性黄疸）

  • 损伤：您的宝宝在分娩时受伤，导致皮肤下出血（血肿），然后皮肤中的血液分解使胆红素水平升高

新生儿黄疸的不太常见的原因是：

  • 感染和脓毒症

  • 母亲和宝宝的血型不匹配

  • 宝宝的红细胞或肝脏的遗传性问题

  • 液体从肝脏引流至肠道的管道阻塞

  • 甲状腺（有助于调节体内许多物质的腺体）功能低下

我的宝宝应该什么时候去看医生以治疗黄疸？

如果您在医院分娩，医生和护士将检查您的宝宝是否有黄疸。如果您的宝宝在家，且如果您的宝宝眼睛或皮肤发黄，并且有以下任何警示征象，请去医院检查：

  • 出生后第一天皮肤或眼睛发黄

  • 您的宝宝年龄大于或等于 2 周

  • 您的宝宝吃得不好、烦躁并且呼吸困难

  • 宝宝发热

如果您的宝宝的皮肤和眼睛呈黄色，但没有警示征象，请致电您的宝宝的医生。

患有重度黄疸时，胆红素会在婴儿大脑中积聚，并导致脑损伤。这种脑损伤很少见，但是如果您的宝宝早产，则发生的可能性更高。

医生如何分辨我的宝宝是否患有黄疸？

医生看您宝宝的皮肤和眼睛是否呈黄色。他们将通过以下方式检测宝宝的胆红素水平：

  • 验血

  • 将传感器放在宝宝的皮肤上

要了解导致宝宝黄疸的原因，医生可能会：

  • 血液化验

  • 尿液化验

医生如何治疗新生儿黄疸？

医生会为您的宝宝治疗导致黄疸的病因。轻度黄疸可能无需治疗。

医生可能会让您：

  • 经常喂宝宝，这样，宝宝排便的频率会增加（这有助于胆红素离开宝宝的身体）

  • 如果宝宝患有母乳性黄疸，则泵出母乳一两天，而不进行母乳喂养

如果您的宝宝胆红素水平很高，医生可能会：

  • 光疗（明亮的蓝光照射在您宝宝的皮肤上，有助于分解胆红素）

  • 连续几天的血液检查，以检查宝宝的胆红素水平是否下降

如果光疗无效，医生可能会：

  • 一种特殊类型的输血，称为换血

通过换血，您宝宝的少量血液将被抽出，并被供体血液代替。供体血液的胆红素水平正常。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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