主动脉将血液从心脏转移到身体其他部位。肺动脉将血液由心脏运送到肺脏。
出生前和出生后几天，肺动脉和主动脉通过称为动脉导管的短血管连接。
因为胎儿没有呼吸，所以很少有血液进入肺部
胎儿有动脉导管，因此血液可以绕过肺部
出生后，动脉导管需要快速闭合，以便血液可以正常流动，首先通过肺部，然后流向身体。
什么是动脉导管未闭 (PDA)？
在动脉导管未闭 (PDA) 中，动脉导管未闭合。
早产儿更容易患 PDA
通常没有任何症状，但医生用听诊器听诊可能会听到心脏杂音（心跳之间的异常声音）
医生使用药物治疗 PDA，有时需要手术
PDA 婴儿发生心脏感染的几率高于正常水平
动脉导管未闭：无法关闭
动脉导管是连接肺动脉和主动脉的一根血管。在胎儿，它使血液分流绕过肺。胎儿不用呼吸空气，因此血液不必流经肺进行氧合。出生后，血液需要在肺内氧合，动脉导管正常时很快闭合，通常在生后几天到 2 周内完成。
动脉导管未闭时连接存在，使一部分氧合过的、供应体循环的血液再回流进肺里。结果，肺内的血管负荷过重，而体循环内氧合血液不足。
什么原因导致 PDA？
医生不确定为什么动脉导管在某些婴儿中不像正常情况那样闭合。PDA 在早产儿中更常见。
PDA 的症状是什么？
如果 PDA 很小，婴儿可能没有任何症状。如果 PDA 较大，您的宝宝可能会出现：
呼吸加快
呼吸困难
低血压
喂养困难
生长缓慢或发育不良
医生如何分辨我的宝宝是否患有 PDA？
医生如何治疗 PDA？
治疗取决于：
PDA 的大小
婴儿早产程度
婴儿有哪些症状
有时小 PDA 会自行关闭。这通常发生在婴儿 1 岁之前。如果医生需要治疗您的宝宝的 PDA，他们可能会：
给您的宝宝使用某些有助于闭合导管的药物
将一根细长管（导管）放入婴儿的心脏，并使用装置闭合导管
如果 PDA 异常大，进行手术以闭合导管