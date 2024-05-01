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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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动脉导管未闭

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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主动脉将血液从心脏转移到身体其他部位。肺动脉将血液由心脏运送到肺脏。

出生前和出生后几天，肺动脉和主动脉通过称为动脉导管的短血管连接。

  • 因为胎儿没有呼吸，所以很少有血液进入肺部

  • 胎儿有动脉导管，因此血液可以绕过肺部

出生后，动脉导管需要快速闭合，以便血液可以正常流动，首先通过肺部，然后流向身体。

什么是动脉导管未闭 (PDA)？

在动脉导管未闭 (PDA) 中，动脉导管未闭合。

  • 早产儿更容易患 PDA

  • 通常没有任何症状，但医生用听诊器听诊可能会听到心脏杂音（心跳之间的异常声音）

  • 医生使用药物治疗 PDA，有时需要手术

  • PDA 婴儿发生心脏感染的几率高于正常水平

动脉导管未闭：无法关闭

动脉导管是连接肺动脉和主动脉的一根血管。在胎儿，它使血液分流绕过肺。胎儿不用呼吸空气，因此血液不必流经肺进行氧合。出生后，血液需要在肺内氧合，动脉导管正常时很快闭合，通常在生后几天到 2 周内完成。

动脉导管未闭时连接存在，使一部分氧合过的、供应体循环的血液再回流进肺里。结果，肺内的血管负荷过重，而体循环内氧合血液不足。

什么原因导致 PDA？

医生不确定为什么动脉导管在某些婴儿中不像正常情况那样闭合。PDA 在早产儿中更常见。

PDA 的症状是什么？

如果 PDA 很小，婴儿可能没有任何症状。如果 PDA 较大，您的宝宝可能会出现：

  • 呼吸加快

  • 呼吸困难

  • 低血压

  • 喂养困难

  • 生长缓慢或发育不良

医生如何分辨我的宝宝是否患有 PDA？

如果医生听到某种心脏杂音，会怀疑 PDA。医生通过以下方式确认诊断：

医生还会做：

  • ECG/EKG (心电图—测量心脏电流并将其记录在一张纸上的一项无痛测试）

  • 胸部 X 光检查

医生如何治疗 PDA？

治疗取决于：

  • PDA 的大小

  • 婴儿早产程度

  • 婴儿有哪些症状

有时小 PDA 会自行关闭。这通常发生在婴儿 1 岁之前。如果医生需要治疗您的宝宝的 PDA，他们可能会：

  • 给您的宝宝使用某些有助于闭合导管的药物

  • 将一根细长管（导管）放入婴儿的心脏，并使用装置闭合导管

  • 如果 PDA 异常大，进行手术以闭合导管

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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