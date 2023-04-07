帮助闭合导管的药物

有时，可通过导管插入封堵塞或其他专用设备或外科手术

可以使用吲哚美辛或布洛芬来闭合动脉导管未闭。在出生后的前 10 天内给予这些药物最有效，并且对早产儿而言比足月儿更有效。可以给予几剂药物。如果在几剂给药后 PDA 仍未闭合，且有迹象表明 PDA 损害肺和心脏时，可进行导管介入治疗或手术。即使是最小的动脉导管未闭早产儿，也通常能够通过导管介入闭合 PDA。

对于没有症状的足月新生儿和婴儿，医生可能会在建议进行治疗之前让 PDA 有时间自行闭合。

如果在婴儿 1 或 2 岁时动脉导管仍未闭合，则极不可能自行闭合。此时，医生通常建议 PDA 闭合术，以消除心内膜炎的风险。

在大多数情况下，医生通过在心脏导管插入过程中插入一个小装置或线圈来闭合动脉导管未闭。在此操作中，将封堵装置连接到细长管（导管）的末端。将导管插入腹股沟的大静脉。小心地将导管向上推入血管，直至到达心脏，然后再向前推进一点，直到带有装置的尖端位于动脉导管中。一旦设备位于正确位置，就将其展开以闭合动脉导管。

动脉导管未闭 (PDA) 修复 图片

有时，特别是当动脉导管异常大时，医生会进行手术以闭合导管。

在动脉导管闭合后的前 6 个月内，孩子需要在看牙医前和某些手术（例如呼吸道手术）之前服用抗生素。如果手术不能完全闭合动脉导管，有时需要较长时间的抗生素治疗。这些抗生素用于预防称为心内膜炎的严重心脏感染。