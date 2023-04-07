在动脉导管未闭 (PDA) 中，连接肺动脉和主动脉的血管（动脉导管）无法像通常那样在出生后不久闭合。
动脉导管未闭是一种心脏缺陷，在胎儿出生时，肺动脉和主动脉之间的正常通道未关闭。
通常没有症状，医生用听诊器听到心脏杂音可怀疑该诊断。
早产儿特别容易患动脉导管未闭，并且更有可能出现症状，包括呼吸困难（尤其是喂养时）。
用布洛芬或吲哚美辛治疗通常有助于关闭 PDA，尤其是对于早产儿。如果药物治疗不成功，则可以进行手术。
在足月新生儿中，药物治疗成功可能性较小，特别是因为做出 PDA 诊断时这些婴儿通常年龄较大。除非有症状，否则手术治疗通常会延迟到新生儿一到两岁以上，因为动脉导管可能自行闭合。
（另见心脏缺陷概述。）
动脉导管是连接离开心脏的两条大动脉肺动脉和主动脉的血管（参见正常胎儿循环系统）。动脉导管使血液绕过胎儿的尚无功能的肺，从肺动脉流到主动脉，再到胎儿的身体。在胎儿中，到达心脏的血液从胎盘接受氧气。这种含氧血可通过卵圆孔和动脉导管两个连接输送到体内。出生后，这些连接立即闭合。此外，当脐带被切断时，新生儿不再接受胎盘的血液，所有氧气都必须通过婴儿的肺获取。此时，不再需要动脉导管，通常在出生后最初几天内就关闭。
胎儿在子宫中以及新生儿出生后最初几天，此导管保持开放。在动脉导管未闭中（未闭是医学术语，表示开放），导管保持开放状态。当动脉导管在出生后保持开放状态时，通过导管的血流方向会出现反向，并且会形成从左到右分流。这意味着已经从肺中吸收氧气的主动脉中的一些血液会通过导管返流并进入肺动脉，这会导致多余血液流入肺。
中度或较大的动脉导管未闭也会引起肺部高血压，最终可能损坏肺部血管。动脉导管未闭会增加心内膜炎（一种严重心脏感染）患病风险。
动脉导管未闭：无法关闭
动脉导管是连接肺动脉和主动脉的一根血管。在胎儿，它使血液分流绕过肺。胎儿不用呼吸空气，因此血液不必流经肺进行氧合。出生后，血液需要在肺内氧合，动脉导管正常时很快闭合，通常在生后几天到 2 周内完成。
动脉导管未闭时连接存在，使一部分氧合过的、供应体循环的血液再回流进肺里。结果，肺内的血管负荷过重，而体循环内氧合血液不足。
动脉导管未闭的症状
小的动脉导管未闭通常不会引起任何症状。PDA 较大时，可能会导致呼吸急促或呼吸困难，尤其是在肺未成熟的早产儿中。血压可能低。一些婴儿喂养困难并且生长发育不良。
动脉导管未闭的诊断
动脉导管未闭的治疗
帮助闭合导管的药物
有时，可通过导管插入封堵塞或其他专用设备或外科手术
可以使用吲哚美辛或布洛芬来闭合动脉导管未闭。在出生后的前 10 天内给予这些药物最有效，并且对早产儿而言比足月儿更有效。可以给予几剂药物。如果在几剂给药后 PDA 仍未闭合，且有迹象表明 PDA 损害肺和心脏时，可进行导管介入治疗或手术。即使是最小的动脉导管未闭早产儿，也通常能够通过导管介入闭合 PDA。
对于没有症状的足月新生儿和婴儿，医生可能会在建议进行治疗之前让 PDA 有时间自行闭合。
如果在婴儿 1 或 2 岁时动脉导管仍未闭合，则极不可能自行闭合。此时，医生通常建议 PDA 闭合术，以消除心内膜炎的风险。
在大多数情况下，医生通过在心脏导管插入过程中插入一个小装置或线圈来闭合动脉导管未闭。在此操作中，将封堵装置连接到细长管（导管）的末端。将导管插入腹股沟的大静脉。小心地将导管向上推入血管，直至到达心脏，然后再向前推进一点，直到带有装置的尖端位于动脉导管中。一旦设备位于正确位置，就将其展开以闭合动脉导管。
有时，特别是当动脉导管异常大时，医生会进行手术以闭合导管。
在动脉导管闭合后的前 6 个月内，孩子需要在看牙医前和某些手术（例如呼吸道手术）之前服用抗生素。如果手术不能完全闭合动脉导管，有时需要较长时间的抗生素治疗。这些抗生素用于预防称为心内膜炎的严重心脏感染。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见心脏出生缺陷的概述
美国心脏协会: 感染性心内膜炎：为父母和看护者提供感染性心内膜炎的概述，包括总结抗生素使用情况