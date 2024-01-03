您的基因是化学代码，控制着您的身体如何运作、如何被制造以及其外观如何。人类有超过 20,000 个不同的基因。身体中每个细胞都有每个基因的拷贝。

细胞是人体的微观组成部分。您的每个器官都是由不同类型的细胞组成的。例如，大脑中有神经细胞，肝脏中有肝细胞，胃中有产生胃酸的细胞。每个细胞的生长和工作方式受基因控制。

您体内的某些事仅受一个基因的控制。但是大多数事情，例如您的身高和体重是由许多基因共同控制的。