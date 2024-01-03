唐氏综合征是由其中一条染色体异常引起的。唐氏综合征患者中，21 号染色体多了一条。唐氏综合征患者有 3 条染色体，而不是 2 条。（唐氏综合征也称为 21 三体综合征。）

约 700 个婴儿中有 1 个患有唐氏综合征。以下情况下，生出患唐氏综合征患儿的概率更高：