怀孕早期流产可能就像正常经期那样。如果不知道自己怀孕，可能不会认为自己流产。

但有时会有明显的症状：

鲜红或暗红色的血

绞痛

有大块血凝块和组织块排出

起初可能只有少量出血，类似于经期。随着流产的继续，出血通常会变得更严重。血液可能是鲜红色或暗红色。有时还会有血凝块流出。在子宫将妊娠的组织块排出体外的过程中，绞痛可能会加重。

如果怀孕期间出血，请立即打电话给医生。 怀孕期间并不是所有出血都意味着流产。通常怀孕仍然会继续进行。然而，医生需要检查是否流产。如果有大块血块或组织块排出，应将它们放入容器里或者用毛巾包起来让医生看。