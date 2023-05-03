什么是流产？
流产是指在怀孕前 20 周内即结束妊娠。大多数流产发生在怀孕的前 12 周。
出血和绞痛是流产的常见征兆
如果孕妇不知道已经怀孕，可能会流产，并认为这是经期的正常现象
为了判断是否流产，医生会检查子宫颈（子宫下部）
医生也会做超声检查（子宫内部的动态图像）
许多流产过一次的女性能再次怀孕并生下健康婴儿
然而，流产的几率每次都会增加：流产次数越多，就越有可能再次流产
如果孕妇多次流产，可能需要在尝试再次怀孕之前看医生
医生可以尝试提高再次怀孕的成功率
什么会导致流产？
医生不一定知道什么原因导致流产。流产不是由突然的情绪冲击引起的，例如得到坏消息。此外，像滑倒和跌倒这样的轻伤也不会导致流产。然而，像严重车祸这样的重伤会导致流产。
怀孕前 12 周流产的原因
胎儿问题，例如先天缺陷或遗传性疾病
有时，胎儿会存在非常严重的缺陷，以至于胎儿在体内的生存期不超过一两个月。怀孕前 12 周的大部分流产由严重的缺陷导致。
在怀孕 13 到 20 周的流产原因
反复流产的原因
如果有过几次流产，医生会寻找问题，例如：
孕妇体内的血液很容易凝结
胎儿有来自父母任何一方的染色体异常
流产的症状是什么？
怀孕早期流产可能就像正常经期那样。如果不知道自己怀孕，可能不会认为自己流产。
但有时会有明显的症状：
鲜红或暗红色的血
绞痛
有大块血凝块和组织块排出
起初可能只有少量出血，类似于经期。随着流产的继续，出血通常会变得更严重。血液可能是鲜红色或暗红色。有时还会有血凝块流出。在子宫将妊娠的组织块排出体外的过程中，绞痛可能会加重。
如果怀孕期间出血，请立即打电话给医生。 怀孕期间并不是所有出血都意味着流产。通常怀孕仍然会继续进行。然而，医生需要检查是否流产。如果有大块血块或组织块排出，应将它们放入容器里或者用毛巾包起来让医生看。
医生如何判断我是否流产？
如果在怀孕的前 20 周出血或绞痛，医生会：
进行盆腔检查： 他们会查看阴道（产道）内部，检查子宫颈（子宫下部，婴儿出生的地方），如果子宫颈已打开，很可能已流产
进行超声检查：这项测试使用声波来产生子宫内部的动态图像，它可以显示胎儿是否还活着
进行血液测试： 医生检查妊娠激素人体绒毛膜促性腺激素 (hCG) 水平
医生如何治疗流产？
如果胎儿和胎盘（供养胎儿的器官）已不在体内，则不需要任何治疗。出血和绞痛很快就会停止。
如果妊娠的组织块仍在体内，医生可能会：
只要孕妇没有发烧或不适，只需观察子宫是否会自行排出组织块
通过手术清除残余的妊娠组织块
如果医生需要从子宫清除妊娠组织块，他们会给孕妇使用麻醉药。该手术取决于怀孕的时间长短：
在怀孕的前 12 周：用吸引器通过阴道放入子宫，清除组织块
在怀孕的 12 周和 20 周之间：用手术器械通过阴道放入子宫，取出组织块
接近怀孕 20 周时：可能会用药来启动分娩，以排出残余的妊娠组织块
如何防止流产？
孕妇无法预防流产。如果在怀孕的前 20 周有一些出血或绞痛，医生可能会建议避免过多的体力活动，不要站着。但是没有证据表明这会有帮助。
流产后如何才能使情绪好转？
流产后感到悲伤、愤怒和内疚是正常现象。
如果感到难过并且为失去孩子而悲伤，请考虑和其他人谈谈心
如果担心再次流产，可以咨询医生，并讨论可能的测试
请记住，许多流产的女性能再次怀孕并生下健康的婴儿