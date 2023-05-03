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小知识
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流产

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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获得完整的细节

什么是流产？

流产是指在怀孕前 20 周内即结束妊娠。大多数流产发生在怀孕的前 12 周。

  • 出血和绞痛是流产的常见征兆

  • 如果孕妇不知道已经怀孕，可能会流产，并认为这是经期的正常现象

  • 为了判断是否流产，医生会检查子宫颈（子宫下部）

  • 医生也会做超声检查（子宫内部的动态图像）

  • 许多流产过一次的女性能再次怀孕并生下健康婴儿

  • 然而，流产的几率每次都会增加：流产次数越多，就越有可能再次流产

  • 如果孕妇多次流产，可能需要在尝试再次怀孕之前看医生

  • 医生可以尝试提高再次怀孕的成功率

什么会导致流产？

医生不一定知道什么原因导致流产。流产不是由突然的情绪冲击引起的，例如得到坏消息。此外，像滑倒和跌倒这样的轻伤也不会导致流产。然而，像严重车祸这样的重伤导致流产。

怀孕前 12 周流产的原因

  • 胎儿问题，例如先天缺陷或遗传性疾病

有时，胎儿会存在非常严重的缺陷，以至于胎儿在体内的生存期不超过一两个月。怀孕前 12 周的大部分流产由严重的缺陷导致。

在怀孕 13 到 20 周的流产原因

通常，医生在这个阶段无法找出流产的原因。但有时他们可以找出其中一个原因：

反复流产的原因

如果有过几次流产，医生会寻找问题，例如：

  • 孕妇体内的血液很容易凝结

  • 胎儿有来自父母任何一方的染色体异常

流产的症状是什么？

怀孕早期流产可能就像正常经期那样。如果不知道自己怀孕，可能不会认为自己流产。

但有时会有明显的症状：

  • 鲜红或暗红色的血

  • 绞痛

  • 有大块血凝块和组织块排出

起初可能只有少量出血，类似于经期。随着流产的继续，出血通常会变得更严重。血液可能是鲜红色或暗红色。有时还会有血凝块流出。在子宫将妊娠的组织块排出体外的过程中，绞痛可能会加重。

如果怀孕期间出血，请立即打电话给医生。 怀孕期间并不是所有出血都意味着流产。通常怀孕仍然会继续进行。然而，医生需要检查是否流产。如果有大块血块或组织块排出，应将它们放入容器里或者用毛巾包起来让医生看。

医生如何判断我是否流产？

如果在怀孕的前 20 周出血或绞痛，医生会：

  • 进行盆腔检查： 他们会查看阴道（产道）内部，检查子宫颈（子宫下部，婴儿出生的地方），如果子宫颈已打开，很可能已流产

  • 进行超声检查这项测试使用声波来产生子宫内部的动态图像，它可以显示胎儿是否还活着

  • 进行血液测试： 医生检查妊娠激素人体绒毛膜促性腺激素 (hCG) 水平

医生如何治疗流产？

如果胎儿和胎盘（供养胎儿的器官）已不在体内，则不需要任何治疗。出血和绞痛很快就会停止。

如果妊娠的组织块仍在体内，医生可能会：

  • 只要孕妇没有发烧或不适，只需观察子宫是否会自行排出组织块

  • 通过手术清除残余的妊娠组织块

如果医生需要从子宫清除妊娠组织块，他们会给孕妇使用麻醉药。该手术取决于怀孕的时间长短：

  • 在怀孕的前 12 周：用吸引器通过阴道放入子宫，清除组织块

  • 在怀孕的 12 周和 20 周之间：用手术器械通过阴道放入子宫，取出组织块

  • 接近怀孕 20 周时：可能会用药来启动分娩，以排出残余的妊娠组织块

如何防止流产？

孕妇无法预防流产。如果在怀孕的前 20 周有一些出血或绞痛，医生可能会建议避免过多的体力活动，不要站着。但是没有证据表明这会有帮助。

流产后如何才能使情绪好转？

流产后感到悲伤、愤怒和内疚是正常现象。

  • 如果感到难过并且为失去孩子而悲伤，请考虑和其他人谈谈心

  • 如果担心再次流产，可以咨询医生，并讨论可能的测试

  • 请记住，许多流产的女性能再次怀孕并生下健康的婴儿

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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