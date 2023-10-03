阑尾炎是阑尾发炎（肿胀）和感染。阑尾是一个手指状的小器官，与大肠相连。

阑尾是一个没有必要功能的器官。您不需要依靠阑尾来过健康的生活。

阑尾炎在青少年和年轻人中最常见，在 1 岁以前很少见

症状包括腹部疼痛（通常在右下腹）、低烧（100 至 101°F [37.7° 至 38.3°C]）和呕吐

医生可能很难分辨您的孩子是否患有阑尾炎或其他问题——他们将进行血液检查和超声检查

阑尾炎是医学急症，您的孩子需要手术