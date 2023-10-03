什么是阑尾炎？
阑尾炎是阑尾发炎（肿胀）和感染。阑尾是一个手指状的小器官，与大肠相连。
阑尾是一个没有必要功能的器官。您不需要依靠阑尾来过健康的生活。
阑尾炎在青少年和年轻人中最常见，在 1 岁以前很少见
症状包括腹部疼痛（通常在右下腹）、低烧（100 至 101°F [37.7° 至 38.3°C]）和呕吐
医生可能很难分辨您的孩子是否患有阑尾炎或其他问题——他们将进行血液检查和超声检查
阑尾炎是医学急症，您的孩子需要手术
阑尾位置
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是什么原因导致了阑尾炎？
有时，当阑尾被以下任何一种因素阻塞时，会发生阑尾炎：
硬粪便（大便）
肠道中因感染而肿胀的淋巴结（有助于抵抗感染的微小豆形器官）
无论阻塞在何处，阑尾都会肿胀，且造成细菌生长。如果不进行治疗，阑尾会破裂，导致腹腔内感染（称为腹膜炎），这可能致命。
阑尾炎的症状有哪些？
症状包括：
中腹部疼痛，转移至右下腹
在婴儿和儿童中，疼痛可能遍布全腹
呕吐并且不想吃东西
100 至 101°F（37.7° 至 38.3°C）的低热
医生如何判断我的孩子是否患有阑尾炎？
可能很难确定您的孩子有阑尾炎。如果医生认为您的孩子患有阑尾炎，他们会做：
血液化验
超声检查
如果超声结果不清楚，医生可以：
观察您的孩子并重复体格检查，以寻找病情恶化的迹象
医生如何治疗阑尾炎？
医生通过手术切除阑尾（阑尾切除术）治疗阑尾炎。未经治疗的阑尾炎可能是致命的。
最佳手术时间是在阑尾破裂之前。如果阑尾已经破裂，医生会：
切除阑尾
用液体冲洗孩子腹腔内部
给予几天的抗生素
观察有无问题，例如感染或肠梗阻