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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童阑尾炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2023
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什么是阑尾炎？

阑尾炎是阑尾发炎（肿胀）和感染。阑尾是一个手指状的小器官，与大肠相连。

阑尾是一个没有必要功能的器官。您不需要依靠阑尾来过健康的生活。

  • 阑尾炎在青少年和年轻人中最常见，在 1 岁以前很少见

  • 症状包括腹部疼痛（通常在右下腹）、低烧（100 至 101°F [37.7° 至 38.3°C]）和呕吐

  • 医生可能很难分辨您的孩子是否患有阑尾炎或其他问题——他们将进行血液检查和超声检查

  • 阑尾炎是医学急症，您的孩子需要手术

是什么原因导致了阑尾炎？

有时，当阑尾被以下任何一种因素阻塞时，会发生阑尾炎：

  • 硬粪便（大便）

  • 肠道中因感染而肿胀的淋巴结（有助于抵抗感染的微小豆形器官）

无论阻塞在何处，阑尾都会肿胀，且造成细菌生长。如果不进行治疗，阑尾会破裂，导致腹腔内感染（称为腹膜炎），这可能致命。

阑尾炎的症状有哪些？

症状包括：

  • 中腹部疼痛，转移至右下腹

  • 在婴儿和儿童中，疼痛可能遍布全腹

  • 呕吐并且不想吃东西

  • 100 至 101°F（37.7° 至 38.3°C）的低热

医生如何判断我的孩子是否患有阑尾炎？

可能很难确定您的孩子有阑尾炎。如果医生认为您的孩子患有阑尾炎，他们会做：

  • 血液化验

  • 超声检查

如果超声结果不清楚，医生可以：

医生如何治疗阑尾炎？

医生通过手术切除阑尾（阑尾切除术）治疗阑尾炎。未经治疗的阑尾炎可能是致命的。

最佳手术时间是在阑尾破裂之前。如果阑尾已经破裂，医生会：

  • 切除阑尾

  • 用液体冲洗孩子腹腔内部

  • 给予几天的抗生素

  • 观察有无问题，例如感染或肠梗阻

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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