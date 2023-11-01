阑尾炎是阑尾（连接到肠道的一小管组织）的炎症和感染。

阑尾炎的发生常由于硬结粪便（称为粪石）或肠道其他部位感染导致的淋巴结肿大造成的阑尾阻塞。

疼痛通常开始于肚脐（脐）周围，然后移至右下腹，但可能会在整个腹部中感觉到。

儿童可出现恶心和呕吐，易怒或无精打采。

诊断具有一定难度，需要进行体格检查、血液检查，且通常需要影像学检查（如超声检查、计算机断层扫描、磁共振成像）或腹腔镜检查。

有炎症的阑尾通常通过手术切除，如果感染的阑尾破裂，则需要使用抗生素并进行范围更大的手术。

（对于成人，请参见阑尾炎。）

阑尾位置 图片

阑尾是一小管组织，是肠道的一部分。它大约是手指的长度，位于小肠末端和大肠起始的部分。阑尾似乎没有任何基本的身体功能。

阑尾炎（阑尾发炎）是一种医疗急症，因为它可导致危及生命的感染。目标是在严重感染发生前及早发现和治疗阑尾炎。

阑尾炎在小于 1 岁的婴儿中少见，随着年龄增长发病率逐渐增高，青少年及 20 岁左右的人群最多见。然而，阑尾炎可发生于任何年龄。

当阑尾被坚硬的粪便（粪石）或肠中肿大的淋巴结（可能因各种感染而导致）阻塞时，可能会发展为阑尾炎。阑尾肿大，其内的细菌增生。

偶尔，吞咽的异物和某些寄生虫（例如类圆线虫病）感染或某些类型的癌症也可引起阑尾炎。

阑尾炎的并发症 如果未发现或未治疗阑尾炎，则阑尾会破裂，在肠外形成感染袋（脓肿）或使肠内容物洒入腹腔，引起严重感染（腹膜炎）。年龄越小的儿童中，阑尾破裂的可能性越大。

阑尾炎的症状 在 2 至 3 岁或以上的儿童中，出现症状的顺序比任何一种症状本身更重要。首发症状是疼痛。阑尾炎几乎总会引起疼痛。疼痛可能始于腹中部的脐周围，然后移至腹部右下区。但是，腹痛（尤其在婴儿和儿童中）可能波及广泛，而不仅限于右下腹部。年龄较小的孩子可能无法确定疼痛的具体位置，并且可能只表现得非常烦躁或无精打采。 出现疼痛后，很多患儿会有恶心或呕吐及拒食。然后，当医生按压腹部时，通常腹部压痛，通常在阑尾区域。之后出现低热 (100 - 101°F [37.7 - 38.3°C]) ，这是一种常见症状。最后，发热之后是实验室检查结果异常，且显示感染，例如白细胞计数高。 这种症状的顺序与患病毒性胃肠炎的儿童不同，后者通常先呕吐，然后出现疼痛和腹泻。在患阑尾炎的儿童中，腹泻并不常见。

阑尾炎的诊断 超声检查

有时进行其他影像学检查

有时行腹腔镜检查 出于多种原因，儿童阑尾炎的诊断可能有一定难度。许多疾病都可能引起类似的症状，包括病毒性胃肠炎、梅克尔憩室、肠套叠和克罗恩病。通常患儿，尤其是幼儿的症状及体征并不典型，尤其是那些阑尾并不位于右下腹的患儿。缺乏典型症状可能具有欺骗性。 大多数情况下，医生会进行超声检查，这不会使孩子受到辐射。如果诊断不清楚，医生可能会进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。怀疑阑尾炎的医生通常通过静脉给予液体和抗生素。在等待血液、尿液和影像学检查结果时，要求孩子停止进食或饮酒，以防止需要手术时的并发症。 如果诊断不明确，医生可能会进行腹腔镜检查，将一个小的观察镜穿过腹壁向内观察。如果在腹腔镜检查过程中发现阑尾炎，医生可使用腹腔镜切除阑尾。另外，特别是对于出现阑尾炎的不典型症状和检查结果的儿童，医生会重复体格检查。随着时间推移，观察症状和压痛是否恶化或改善，这可能有助于医生确定是否患阑尾炎。医生还会留意症状出现的顺序。

阑尾炎的治疗 阑尾切除术

静脉给予抗生素 阑尾炎的最佳治疗方法是手术切除发炎阑尾（阑尾切除术）。手术前，医生通过静脉给予抗生素，这降低并发症的风险。阑尾炎有时只能用抗生素成功治疗，但即使抗生素治疗最初成功，儿童有时也会再次出现阑尾炎。因此，对于阑尾炎，一般建议手术切除阑尾。 阑尾切除术相当简单且安全，对于没有并发症（如阑尾破裂）的儿童，需要住院 1 至 2 天。如果阑尾破裂，医生将其切除并可能用液体冲洗腹部，给予抗生素几天，并留意并发症，如感染和肠梗阻。阑尾破裂的儿童通常需要在医院住院更长时间。 约有 15% 的病人，术中虽未发现阑尾发炎，仍需行阑尾切除。这是因为在术前诊断阑尾炎时没有 100% 的准确方法。由于阑尾炎的潜在危及生命的后果，因此进行手术被认为利大于弊，即使有时进行手术时发现阑尾是正常的。发生这种情况时，外科医生会查看腹部有无其他疼痛原因，并尽可能治疗。通常，即使阑尾看起来正常，医生也会切除阑尾，因为阑尾不能起到任何作用，切除它会免除在将来发生阑尾炎时对儿童进行额外手术的必要。