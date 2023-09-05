儿童的视力在出生时并未完全发育。婴儿和幼儿需要从每只眼睛看到清晰、聚焦的影像，以便他们的视觉通路正常发育。直到孩子大约 8 岁时，这些通路才算发育完成。

如果孩子的大脑无法从一只眼获得良好的视觉影像，则大脑会开始忽略该眼看到的东西。一开始，这不会引起问题。就像戴了眼罩一样，摘下眼罩后仍然可以看到东西。但是，如果孩子的大脑从未从一只眼获得好的影像，那么到孩子大约 8 岁时，即使原来的问题已解决，孩子的大脑也永远无法学会从那只问题眼看东西。这可能导致永久性视力下降。

大脑可能开始忽略一只眼看到的影像，这是因为：