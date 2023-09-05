什么是弱视？
弱视（也称为懒惰眼）是儿童视力丧失的一种特殊类型。如果每只眼发送到大脑的影像不匹配，则大脑将忽略一只眼看到的影像。
弱视通常在 2 岁之前开始，但可能在 8 岁以下的儿童中发生
弱视可能是由于聚焦问题、双眼不齐平或白内障（眼晶状体混浊）引起
如果 8 岁前未治疗弱视，儿童可能会永久视力丧失
医生用眼镜、眼罩或滴眼液纠正弱视
什么原因导致弱视？
儿童的视力在出生时并未完全发育。婴儿和幼儿需要从每只眼睛看到清晰、聚焦的影像，以便他们的视觉通路正常发育。直到孩子大约 8 岁时，这些通路才算发育完成。
如果孩子的大脑无法从一只眼获得良好的视觉影像，则大脑会开始忽略该眼看到的东西。一开始，这不会引起问题。就像戴了眼罩一样，摘下眼罩后仍然可以看到东西。但是，如果孩子的大脑从未从一只眼获得好的影像，那么到孩子大约 8 岁时，即使原来的问题已解决，孩子的大脑也永远无法学会从那只问题眼看东西。这可能导致永久性视力下降。
大脑可能开始忽略一只眼看到的影像，这是因为：
弱视的症状有哪些？
弱视儿童的一只眼看不清东西。他们可能没有注意到自己有问题，或者年龄太小而无法描述他们的视力问题。但是，弱视儿童可能会：
斜眼或遮住一只眼
一只眼的视线方向与另一只眼不同
难以分辨两个物体相距多远（深度知觉不佳），例如，接球时遇到困难
医生如何判断我的孩子是否患有弱视？
为了判断您的孩子是否患有弱视或其他视力问题，医生会定期检查孩子的视力。他们通常在您的孩子 3 岁左右开始的定期儿童保健就诊中对孩子进行这些测试。应在整个童年期对您的孩子的视力进行检查。
如果医生认为您的孩子的视力不好，他们会让您带孩子去看眼科医生（眼科医生或验光师）。