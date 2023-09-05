什么是斜视？
斜视的一只眼与另一只眼的视线方向不同。眼睛可以向外看（称为外斜视），也可以向内看（称为对眼）。
斜视可能在出生后头几个月开始，也可能在儿童期的任何时候开始
斜视通常是由于一只眼的视力模糊或眼肌拉力不均引起
您的孩子可能出现复视，或因试图扭头看得更清楚而感到脖子酸痛
斜视有时会自行好转，但是大多数儿童需要戴特殊的眼镜、隐形眼镜或手术
如未经治疗，重度斜视会导致永久性视力丧失
是什么导致了斜视？
斜视由以下原因引起：
视力模糊（远视）
控制眼睛位置的肌肉拉力不均，导致其指向不同方向
控制眼球运动的神经麻痹或无力
眼出生缺陷
罕见情况下，斜视是由一种眼癌引起，这种眼癌主要发生在幼儿（视网膜母细胞瘤）中，或为眼外伤引起。
如果出现以下情况，儿童患斜视的风险较高：
出生得太早（早产）
家人患有斜视
患有某些遗传性疾病，如唐氏综合征
他们的母亲在怀孕期间使用非法药物或饮酒
斜视的症状有哪些？
P. MARAZZI 博士／科学图片库
患者可能会注意到：
您的孩子经常斜眼或遮住一只眼睛
您的孩子的眼睛看东西的方向好像不一样
您的孩子主诉眼疲劳、颈疲劳或复视
由于两只眼睛的视觉信号不匹配，因此您的孩子的大脑开始忽略来自患眼的信号。这会导致一种称为弱视的视力丧失。如果您的孩子的斜视在大约 8 岁之前没有得到纠正，则视力丧失可能是永久性的。
医生如何判断我的孩子是否患有斜视？
从几个月大开始，孩子应定期进行眼科检查以检查视力问题和斜视。医生会检查您的孩子的视力，看两只眼睛是否看同一方向和朝同一方向移动。
如果斜视是由神经无力或麻痹引起，医生可以对大脑或脊柱进行 CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）。
医生如何治疗斜视？
如果您的孩子患有斜视，眼科医生可决定可能需要哪种治疗方法。轻度或反复的斜视可能不需要治疗。治疗目的是使眼睛对齐，使它们朝同一方向看，并且看东西的清晰程度相同。根据您的孩子斜视的原因和症状，医生可能会：
开眼镜或隐形眼镜的处方
让孩子做眼保健操
有时，做手术以放松或收紧眼部肌肉，可使眼睛对齐
治疗斜视很重要，因为它会导致弱视（懒惰眼）。