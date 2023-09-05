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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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斜视

（斜眼；对眼；眼睛漂移不定）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是斜视？

斜视的一只眼与另一只眼的视线方向不同。眼睛可以向外看（称为外斜视），也可以向内看（称为对眼）。

  • 斜视可能在出生后头几个月开始，也可能在儿童期的任何时候开始

  • 斜视通常是由于一只眼的视力模糊或眼肌拉力不均引起

  • 您的孩子可能出现复视，或因试图扭头看得更清楚而感到脖子酸痛

  • 斜视有时会自行好转，但是大多数儿童需要戴特殊的眼镜、隐形眼镜或手术

  • 如未经治疗，重度斜视会导致永久性视力丧失

是什么导致了斜视？

斜视由以下原因引起：

  • 视力模糊（远视）

  • 控制眼睛位置的肌肉拉力不均，导致其指向不同方向

  • 控制眼球运动的神经麻痹或无力

  • 眼出生缺陷

罕见情况下，斜视是由一种眼癌引起，这种眼癌主要发生在幼儿（视网膜母细胞瘤）中，或为眼外伤引起。

如果出现以下情况，儿童患斜视的风险较高：

  • 出生得太早（早产）

  • 家人患有斜视

  • 患有某些遗传性疾病，如唐氏综合征

  • 他们的母亲在怀孕期间使用非法药物或饮酒

斜视的症状有哪些？

患者可能会注意到：

  • 您的孩子经常斜眼或遮住一只眼睛

  • 您的孩子的眼睛看东西的方向好像不一样

  • 您的孩子主诉眼疲劳、颈疲劳或复视

由于两只眼睛的视觉信号不匹配，因此您的孩子的大脑开始忽略来自患眼的信号。这会导致一种称为弱视的视力丧失。如果您的孩子的斜视在大约 8 岁之前没有得到纠正，则视力丧失可能是永久性的。

医生如何判断我的孩子是否患有斜视？

从几个月大开始，孩子应定期进行眼科检查以检查视力问题和斜视。医生会检查您的孩子的视力，看两只眼睛是否看同一方向和朝同一方向移动。

如果斜视是由神经无力或麻痹引起，医生可以对大脑或脊柱进行 CT 扫描（计算机断层扫描）MRI（磁共振成像）。

医生如何治疗斜视？

如果您的孩子患有斜视，眼科医生可决定可能需要哪种治疗方法。轻度或反复的斜视可能不需要治疗。治疗目的是使眼睛对齐，使它们朝同一方向看，并且看东西的清晰程度相同。根据您的孩子斜视的原因和症状，医生可能会：

  • 开眼镜或隐形眼镜的处方

  • 让孩子做眼保健操

  • 有时，做手术以放松或收紧眼部肌肉，可使眼睛对齐

治疗斜视很重要，因为它会导致弱视（懒惰眼）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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