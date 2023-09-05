如果您的孩子患有斜视，眼科医生可决定可能需要哪种治疗方法。轻度或反复的斜视可能不需要治疗。治疗目的是使眼睛对齐，使它们朝同一方向看，并且看东西的清晰程度相同。根据您的孩子斜视的原因和症状，医生可能会：

开眼镜或隐形眼镜的处方

让孩子做眼保健操

有时，做手术以放松或收紧眼部肌肉，可使眼睛对齐

治疗斜视很重要，因为它会导致弱视（懒惰眼）。