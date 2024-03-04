弱视是导致儿童视力丧失的常见原因，是由于大脑忽略从眼睛接收的影像而导致的视力下降。如果这种疾病在儿童早期没有得到诊断和治疗，视力丧失可能是永久性的。

弱视可能由聚焦问题（屈光不正）、眼位不正（斜视）、青光眼、白内障或其他眼睛问题引起。

孩子可能没有症状，或出现症状，包括斜视、遮挡一只眼或一只眼看东西的方向与另一只眼的方向不同。

诊断基于视力检查结果。

治疗包括框架眼镜或隐形眼镜、眼罩、滴眼液或它们的组合。

如果诊断和治疗及时，弱视可以矫正。

约 2%～3% 的儿童患弱视，且几乎都会在 2 岁前病情就有所发展。然而，约 8 岁以下的儿童都有可能出现弱视。

弱视的病因 儿童的视觉通路（见图追踪视觉通路）在出生时尚未完全发育。视力系统及大脑需被双眼获得的清晰、集中、精准对齐的重叠影像刺激，才能正常发育。这种发育主要发生于出生后前 3 年，直到 8 岁才可发育完全。在发育过程中，如果大脑无法从其中一只眼睛中获得适当的视觉刺激，就会逐渐忽略（抑制）来自这只眼睛的成像，从而导致视力丧失。如果抑制持续足够长时间，则视力丧失可能是永久性的。这种永久性视力丧失称为弱视。有几种原因可导致适当的视觉刺激缺失，其中任一种都会引起弱视： 眼位不正（斜视）

聚焦问题（屈光不正）

视力受遮挡 斜视也会引起弱视。 眼位不正（斜视）会引起弱视。双眼可产生 2 个图像——每只眼睛产生 1 个图像，大脑随之将其整合为一个完整的三维画面和全面的深度感知。儿童期是大脑整合图像功能的唯一发育期。如果 2 个图像错位至无法被整合，大脑会选择性忽略来自患侧的图像。此时，即使患侧眼睛本身是正常的，大脑也无法识别它所传来的图像。 在成人中，因为视觉通路已发育成熟，所以看到 2 个不同影像会导致复视觉（复视），而不是视力下降。 屈光不正引起的弱视 弱视可能是由不均等的屈光不正引起的，通常包括远视（无法看清近处物体）、近视（无法看清远处物体）、散光（眼睛的聚焦面曲度不规则）。 屈光不正会导致到达脑部的图像模糊，从而导致双眼之间的焦点差异很大。屈光不正可发生于单眼或双眼。 视力阻断或视力下降引起的弱视 当眼睛晶状体（例如先天性白内障）或角膜混浊或不透明减少或扭曲进入眼睛的光时，或者其他原因（例如青光眼）导致视力下降时，就会形成第三种弱视。眼睑过度下垂也会遮挡视力，造成弱视。 你知道吗……

弱视的症状 弱视常不引起症状。通常仅在常规视力检查时发现。 弱视儿童可能不会注意到两眼视力不同，或者因年龄过小而无法描述自身症状。此类儿童可能出现斜视、遮盖一侧眼睛、或双眼无法注视同一方向等症状，均表明存在问题，需进行检查。 完全性白内障可能会导致照片中出现白色瞳孔（白瞳），但部分性白内障可能会被忽视。年龄大些的儿童可主诉患眼视力受损或显示出较差的深度感。但是，儿童通常似乎没有问题。如一侧眼睛看得清楚而另一侧眼睛出现问题，儿童的视力会被健侧代偿，而看上去并不会跟同伴有差异。

弱视的诊断 早期和定期视力筛查 为发现视力发育问题，所有儿童在出生后立即进行视力筛查，并在整个童年时期的儿童健康检查中重复进行。在一些地区，会有志愿者或地方、地区机构对学龄前儿童进行视力筛查。如果孩子在 3 或 4 岁时无法使用包含图片、数字或字母的视力表进行视力测试，则应由眼科专科医生对孩子进行评估。 儿童达到学龄后，医疗保健专业人员还将在学校进行视力筛查。如果筛查期间发现问题，则儿童应去看眼科医生，可以是眼科医师（专门评估和治疗所有类型眼疾病的医生）或是验光师（专门从事视力或屈光问题诊断和治疗的医疗保健专业人员）。

弱视的治疗 眼镜或隐形眼镜

去除白内障

眼罩或滴眼液 为了治疗弱视，医生首先通过让孩子戴上框架眼镜或隐形眼镜来矫正屈光不正，并去除任何白内障。一旦无法通过框架眼镜或隐形眼镜进一步改善视力，医生会通过在视力更好的眼睛上盖上眼罩（眼罩法）或通过眼药水使视力更好的眼视物模糊，从而鼓励孩子使用较弱的眼。在视力更好的眼睛上盖上眼罩或使用眼药水可使较弱的眼的视力变得更好。 如果斜视是病因，医生首先尝试用眼罩或使用眼药水来平衡视力，然后再通过手术矫正斜视。