弱视是导致儿童视力丧失的常见原因，是由于大脑忽略从眼睛接收的影像而导致的视力下降。如果这种疾病在儿童早期没有得到诊断和治疗，视力丧失可能是永久性的。
弱视可能由聚焦问题（屈光不正）、眼位不正（斜视）、青光眼、白内障或其他眼睛问题引起。
孩子可能没有症状，或出现症状，包括斜视、遮挡一只眼或一只眼看东西的方向与另一只眼的方向不同。
诊断基于视力检查结果。
治疗包括框架眼镜或隐形眼镜、眼罩、滴眼液或它们的组合。
如果诊断和治疗及时，弱视可以矫正。
约 2%～3% 的儿童患弱视，且几乎都会在 2 岁前病情就有所发展。然而，约 8 岁以下的儿童都有可能出现弱视。
弱视的病因
儿童的视觉通路（见图追踪视觉通路）在出生时尚未完全发育。视力系统及大脑需被双眼获得的清晰、集中、精准对齐的重叠影像刺激，才能正常发育。这种发育主要发生于出生后前 3 年，直到 8 岁才可发育完全。在发育过程中，如果大脑无法从其中一只眼睛中获得适当的视觉刺激，就会逐渐忽略（抑制）来自这只眼睛的成像，从而导致视力丧失。如果抑制持续足够长时间，则视力丧失可能是永久性的。这种永久性视力丧失称为弱视。有几种原因可导致适当的视觉刺激缺失，其中任一种都会引起弱视：
眼位不正（斜视）
聚焦问题（屈光不正）
视力受遮挡
斜视也会引起弱视。
屈光不正引起的弱视
弱视可能是由不均等的屈光不正引起的，通常包括远视（无法看清近处物体）、近视（无法看清远处物体）、散光（眼睛的聚焦面曲度不规则）。
屈光不正会导致到达脑部的图像模糊，从而导致双眼之间的焦点差异很大。屈光不正可发生于单眼或双眼。
视力阻断或视力下降引起的弱视
弱视的症状
弱视常不引起症状。通常仅在常规视力检查时发现。
弱视儿童可能不会注意到两眼视力不同，或者因年龄过小而无法描述自身症状。此类儿童可能出现斜视、遮盖一侧眼睛、或双眼无法注视同一方向等症状，均表明存在问题，需进行检查。
完全性白内障可能会导致照片中出现白色瞳孔（白瞳），但部分性白内障可能会被忽视。年龄大些的儿童可主诉患眼视力受损或显示出较差的深度感。但是，儿童通常似乎没有问题。如一侧眼睛看得清楚而另一侧眼睛出现问题，儿童的视力会被健侧代偿，而看上去并不会跟同伴有差异。
弱视的诊断
早期和定期视力筛查
为发现视力发育问题，所有儿童在出生后立即进行视力筛查，并在整个童年时期的儿童健康检查中重复进行。在一些地区，会有志愿者或地方、地区机构对学龄前儿童进行视力筛查。如果孩子在 3 或 4 岁时无法使用包含图片、数字或字母的视力表进行视力测试，则应由眼科专科医生对孩子进行评估。
儿童达到学龄后，医疗保健专业人员还将在学校进行视力筛查。如果筛查期间发现问题，则儿童应去看眼科医生，可以是眼科医师（专门评估和治疗所有类型眼疾病的医生）或是验光师（专门从事视力或屈光问题诊断和治疗的医疗保健专业人员）。
弱视的治疗
弱视的预后
尽早检测出弱视或引发弱视的风险因素有利于弱视的预防或矫正。如果在儿童期早期不进行诊断和治疗，弱视可能会导致永久性视力丧失（此时视觉系统通常已经成熟）。尽早诊断和治疗可增加视力完全恢复的可能性。在某些情况下，大龄弱视患儿经过治疗，视力仍可改善。
如果弱视未得到有效治疗，受累眼睛的视力可能会永久受损。出于这些原因，儿童视力筛查项目应该得到社会支持。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国小儿眼科和斜视协会 (AAPOS) 儿童眼科基金会： 有关预防、检测、研究和教育，以保护儿童视力的实用信息