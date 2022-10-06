脓毒症是全身对通过血液传播的感染的严重反应。
患有脓毒症的新生儿通常会生病——他们精神萎靡、喂养不良、面色灰白、发热或体温低。
治疗包括抗生素和支持治疗，例如静脉输液、输血和输血浆、呼吸辅助（有时使用机械呼吸机）和支持血压的药物。
血液中感染可能扩散到覆盖大脑的组织和大脑本身（脑膜炎）。
（另见新生儿感染概述和脓毒症、重度脓毒症和脓毒性休克。）
脓毒症更可能发生在以下人群
脓毒症的其他危险因素和原因取决于脓毒症何时发作。开始（发病）时间可分类为
早发性脓毒症：出生后 3 天之前
迟发性脓毒症：出生 3 天或更长时间后
某些病毒感染（例如广泛性单纯疱疹病毒、肠病毒、腺病毒或呼吸道合胞病毒）可能会导致早发性或迟发性脓毒症。
早产儿中，早发性和迟发性脓毒症的风险比足月出生的婴儿更高，因为他们的免疫系统不成熟。早产儿缺乏针对特定细菌的某些保护性抗体，因为这些抗体需在出生前从母亲那里获得。
早发性脓毒症
如果新生儿在出生时暴露于某些细菌，则可发展为早发性脓毒症。
早发性脓毒症的危险因素包括：
母亲感染（例如绒毛膜羊膜炎）
母亲中存在 B 组链球菌 (GBS)
胎儿早产
如果包裹胎儿的羊水膜破裂发生在生产前 18 个小时以上，或者是母亲有传染病（尤其是尿路感染或者是子宫内膜感染），脓毒症发生的风险会显著增加。
出生时引起新生儿脓毒症最常见的细菌是大肠杆菌和 B 组链球菌，而这些细菌在经过产道时就会感染新生儿。B 组链球菌导致的脓毒症是早发性脓毒症的主要原因，直到大约十年前，对怀孕母亲的 B 组链球菌筛查才成为产前护理的基本项目。如果筛查发现 B 组链球菌，或者母亲既往生下一名感染 B 组链球菌的新生儿，则该母亲在分娩时会接受抗生素治疗。尽管新生儿可能需要在医院进行额外的监测，并可能需要进行血液检查以确定是否有感染，但仅当新生儿有症状或感染迹象时才给予抗生素治疗。
迟发性脓毒症
新生儿脓毒症的症状
新生儿脓毒症的诊断
血液培养，有时进行尿液培养
脊椎穿刺与脊髓液培养
医生会根据新生儿的症状和检查结果诊断脓毒症。医生会进行多种检查，包括血液检查，以试图确定引起感染的特定细菌、病毒或真菌。
还进行血液培养（有时是尿培养）和脊椎穿刺（腰椎穿刺）。对于培养，医生会采集血液、脊髓液和尿液样本，并尝试在实验室中使样本中的细菌生长（培养）并进行鉴定。
呼吸困难的新生儿接受胸部 X 线检查。
新生儿脓毒症的预后
新生儿脓毒症的治疗
静脉给予（静脉给药）抗生素
有时使用呼吸机或其他治疗方法
在等待血液培养结果的同时，医生给怀疑患脓毒症的新生儿静脉注射强效抗生素。一旦他们确定特定的微生物，就可以调整抗生素的类型。
除抗生素治疗外，可能还需要其他治疗方法，例如使用帮助空气进出肺部的设备（机械呼吸机）、静脉输液、血液和血浆输注以及支持血压和循环的药物。