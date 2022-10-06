提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

新生儿脓毒症

（新生儿脓毒症；新生儿脓毒症）

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 9月 2023
浏览专业版

脓毒症是全身对通过血液传播的感染的严重反应。

  • 患有脓毒症的新生儿通常会生病——他们精神萎靡、喂养不良、面色灰白、发热或体温低。

  • 诊断基于症状以及血液、尿液或脊髓液中是否存在细菌病毒真菌

  • 治疗包括抗生素和支持治疗，例如静脉输液、输血和输血浆、呼吸辅助（有时使用机械呼吸机）和支持血压的药物。

  • 血液中感染可能扩散到覆盖大脑的组织和大脑本身（脑膜炎）。

（另见新生儿感染概述脓毒症、重度脓毒症和脓毒性休克。）

脓毒症更可能发生在以下人群

  • 低出生体重的婴儿

  • APGAR 评分低的婴儿

  • 有某些危险因素的母亲（例如社会经济地位低下或胎膜早破）所生的婴儿

  • 男性

脓毒症的其他危险因素和原因取决于脓毒症何时发作。开始（发病）时间可分类为

  • 早发性脓毒症：出生后 3 天之前

  • 迟发性脓毒症：出生 3 天或更长时间后

某些病毒感染（例如广泛性单纯疱疹病毒、肠病毒、腺病毒或呼吸道合胞病毒）可能会导致早发性或迟发性脓毒症。

早产儿中，早发性和迟发性脓毒症的风险比足月出生的婴儿更高，因为他们的免疫系统不成熟。早产儿缺乏针对特定细菌的某些保护性抗体，因为这些抗体需在出生前从母亲那里获得。

早发性脓毒症

如果新生儿在出生时暴露于某些细菌，则可发展为早发性脓毒症。

早发性脓毒症的危险因素包括：

如果包裹胎儿的羊水膜破裂发生在生产前 18 个小时以上，或者是母亲有传染病（尤其是尿路感染或者是子宫内膜感染），脓毒症发生的风险会显著增加。

出生时引起新生儿脓毒症最常见的细菌是大肠杆菌和 B 组链球菌，而这些细菌在经过产道时就会感染新生儿。B 组链球菌导致的脓毒症是早发性脓毒症的主要原因，直到大约十年前，对怀孕母亲的 B 组链球菌筛查才成为产前护理的基本项目。如果筛查发现 B 组链球菌，或者母亲既往生下一名感染 B 组链球菌的新生儿，则该母亲在分娩时会接受抗生素治疗。尽管新生儿可能需要在医院进行额外的监测，并可能需要进行血液检查以确定是否有感染，但仅当新生儿有症状或感染迹象时才给予抗生素治疗。

迟发性脓毒症

如果新生儿在医院中暴露于某些细菌，则可发展为迟发性脓毒症。

迟发性脓毒症的重要危险因素包括：

  • 早产

  • 在动脉、静脉和／或膀胱中长期使用导管

  • 新生儿使用抗生素

  • 使用通过新生儿的鼻或嘴插入的呼吸管道（气管插管），并连接到有助于空气进出肺部的机器（呼吸机）以帮助呼吸

  • 长期住院治疗

迟发性脓毒症更可能是从新生儿环境中的微生物获得的，包括通过导管或在导管周围（医生用来将液体或药物注入新生儿的血液中的管道，例如静脉输液管，或用于从新生儿膀胱中引流尿液的管道）和其他医疗设备获得，而不是从产道获得的微生物。使用某些抗生素可以使某些微生物（例如真菌，念珠菌）在新生儿中引起感染。

新生儿脓毒症的症状

患脓毒症的新生儿通常无精打采，喂养状况不佳，体温经常不稳定。持续超过一小时的发热并不常见，但是如果出现，通常表示新生儿有感染。

其他症状可能包括呼吸困难（呼吸窘迫）、呼吸暂时停止（呼吸暂停）、肤色苍白和皮肤循环不良、四肢发冷、腹部肿胀、呕吐、腹泻、癫痫发作、抖动和黄疸。B 组链球菌感染可能引起肺炎。根据引起感染的微生物，还会出现其他症状。

脓毒症并发症

脓毒症最严重的并发症之一是造成脑膜的感染（脑膜炎）。患有脑膜炎的新生儿可能会出现极度呆滞（嗜睡）、昏迷、癫痫发作或颅骨间的软点（囟门）隆起，如果不及时治疗，通常会死亡。

新生儿脓毒症的诊断

  • 血液培养，有时进行尿液培养

  • 脊椎穿刺与脊髓液培养

医生会根据新生儿的症状和检查结果诊断脓毒症。医生会进行多种检查，包括血液检查，以试图确定引起感染的特定细菌、病毒或真菌。

还进行血液培养（有时是尿培养）和脊椎穿刺（腰椎穿刺）。对于培养，医生会采集血液、脊髓液和尿液样本，并尝试在实验室中使样本中的细菌生长（培养）并进行鉴定。

呼吸困难的新生儿接受胸部 X 线检查。

新生儿脓毒症的预后

脓毒症是早产儿出生第一周后主要的致死原因。低出生体重婴儿的死亡风险增加。因真菌（念珠菌）或细菌引起脓毒症的极低出生体重婴儿中死亡风险更高。

从脓毒症中康复的新生儿通常没有长期问题。但是，在脑膜炎中幸存的新生儿可能会出现发育迟缓、脑瘫癫痫发作听力下降

新生儿脓毒症的治疗

  • 静脉给予（静脉给药）抗生素

  • 有时使用呼吸机或其他治疗方法

在等待血液培养结果的同时，医生给怀疑患脓毒症的新生儿静脉注射强效抗生素。一旦他们确定特定的微生物，就可以调整抗生素的类型。

除抗生素治疗外，可能还需要其他治疗方法，例如使用帮助空气进出肺部的设备（机械呼吸机）、静脉输液、血液和血浆输注以及支持血压和循环的药物。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。