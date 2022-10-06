如果新生儿在出生时暴露于某些细菌，则可发展为早发性脓毒症。

早发性脓毒症的危险因素包括：

胎儿周围充满液体的膜提前破裂且破裂时间延长

母亲感染（例如绒毛膜羊膜炎）

母亲中存在 B 组链球菌 (GBS)

胎儿早产

如果包裹胎儿的羊水膜破裂发生在生产前 18 个小时以上，或者是母亲有传染病（尤其是尿路感染或者是子宫内膜感染），脓毒症发生的风险会显著增加。

出生时引起新生儿脓毒症最常见的细菌是大肠杆菌和 B 组链球菌，而这些细菌在经过产道时就会感染新生儿。B 组链球菌导致的脓毒症是早发性脓毒症的主要原因，直到大约十年前，对怀孕母亲的 B 组链球菌筛查才成为产前护理的基本项目。如果筛查发现 B 组链球菌，或者母亲既往生下一名感染 B 组链球菌的新生儿，则该母亲在分娩时会接受抗生素治疗。尽管新生儿可能需要在医院进行额外的监测，并可能需要进行血液检查以确定是否有感染，但仅当新生儿有症状或感染迹象时才给予抗生素治疗。