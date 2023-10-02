黄疸是由血液中胆红素增加引起的皮肤和/或眼睛呈黄色。胆红素是一种黄色物质，当血红蛋白（携带氧气的红细胞的一部分）分解，作为回收陈旧或受损红细胞的正常过程的一部分时，就会形成胆红素。

胆红素随血流被运送到肝脏并经过处理，这样，胆红素可作为胆汁（肝脏产生的消化液）的一部分从肝脏排泄。肝脏中的胆红素加工过程涉及将其与另一种化学物质结合，称为结合过程。

胆汁中加工后的胆红素被称为结合胆红素。

未加工的胆红素称为未结合胆红素。

胆汁通过胆管进入小肠的起点（十二指肠）。如果胆红素不能足够快地被肝脏和胆管处理和排泄，它就会在血液中累积（高胆红素血症）。随着血液中胆红素水平升高，眼睛白色部分首先变黄，然后是皮肤。略多于一半的新生儿会在出生后第一周出现明显的黄疸。

在出生后第一周，大多数足月新生儿会出现非结合型高胆红素血症，通常引起黄疸，一般在一两周内就会消退。这被称为生理性黄疸。生理性黄疸在早产儿中更常见。

（另请参见成人黄疸。）

黄疸的并发症 黄疸是否危险取决于 什么原因导致黄疸

胆红素水平有多高

胆红素是结合还是未结合的 无论胆红素水平如何，一些引起黄疸的疾病都是危险的。无论原因如何，极高的未结合胆红素含量都是危险的。 高未结合胆红素水平最严重的后果是 核黄疸 核黄疸是由于胆红素在大脑中积累导致的大脑损害。对于早产、患重病或服用某些药物的新生儿，患这种疾病的风险更高。如果不治疗，核黄疸可能导致严重的脑损伤，导致发育延迟、脑瘫、听力下降、癫痫发作甚至死亡。尽管现在很少见，但仍发生核黄疸，但几乎总是可通过早期诊断和治疗高胆红素血症来预防。一旦发生脑损伤，就没有治疗方法可以逆转。

新生儿黄疸的评估 新生儿留院期间，医生会定期为他们做针对黄疸的检查。有时从新生儿眼白和皮肤颜色可明显判断黄疸。但是，在新生儿离院前，大多数医生还会测量新生儿胆红素水平。如果新生儿患有黄疸，医生将重点确定其是否为生理性，如果不是，应确定其原因，以便可以治疗任何危险的原因。如果两周龄后黄疸继续存在，对婴儿进行严重疾病方面的评估尤其重要。 警示体征 在有黄疸的新生儿中，下列症状应引起关注： 在出生后第一天出现黄疸

2 周龄以上的新生儿黄疸

嗜睡、喂养不良、烦躁不安和呼吸困难

发热 当胆红素水平很高或迅速增加，或血液检查表明胆汁流量减少或受阻时，医生也会担忧。 何时就医 如新生儿出现警示体征，应立即由医生进行评估。如果新生儿在出生后第一天出院，则应在出院后 2 天内进行随访以测量胆红素水平。 到家后，如果父母发现新生儿的皮肤或眼睛发黄，则应立即联系医生。医生可根据新生儿是否有任何症状或危险因素（例如早产）来决定新生儿评估的紧急程度。 医生会怎么做 医生首先询问有关症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在病史及体检中的发现往往提示病因及可能需要做的检查。 医生询问黄疸起于何时，出现了多久，以及新生儿是否伴有诸如嗜睡和喂养不佳的症状。医生询问给新生儿喂了什么，喂了多少，多久喂一次。新生儿含乳或奶瓶嘴是否正确，母亲是否感觉自己已经下乳，新生儿是否在喂养时出现吞咽且喂养后看起来很满足。医生还询问大便颜色。新生儿大小便排出量的信息会有助于医生评估新生儿是否得到了足量喂养。粪便呈浅色而不是正常的金黄色，表明可能存在胆汁淤积。 医生会询问母亲，她在妊娠期间是否有会导致新生儿黄疸的感染或疾病（例如糖尿病），她的血型如何以及她服用了什么药物。他们也会询问家庭成员是否有任何可引起黄疸的遗传性疾病。 在体格检查期间，医生检查新生儿的皮肤，以查看黄疸在体内的进展程度（人体表面能看到黄疸的部位越低，胆红素水平越高）。他们还寻找其他提示病因的线索，特别是感染、损伤、甲状腺疾病或垂体问题的迹象。 检查 测量胆红素水平以确认黄疸诊断，并进行检测以确定升高的胆红素（如有）是结合还是未结合的。可以在血液样本中测量或通过放置在皮肤上的传感器来测量水平。 若胆红素水平高，则进行其他血检。它们通常包括 血细胞比容（血液中红细胞百分比）

在显微镜下检查血液样本，以寻找红细胞分解的迹象

网织红细胞计数（新形成的红细胞数量）

直接 Coombs 试验（检查粘附在红细胞表面的某些抗体）

测量各种类型胆红素

新生儿及其母亲的血型和 Rh 状态（阳性或阴性） 实验室检测 肝功检查 根据病史和体检结果及新生儿胆红素水平进行其他检查。其中可能包括血液、尿液或脑脊液样本培养以检查感染，测量红细胞酶水平以检查导致红细胞分解的不寻常原因，对甲状腺和垂体功能进行血液检查以及进行肝病相关检查。

新生儿黄疸的治疗 当发现疾病时，如果可能，对其进行治疗。高胆红素水平本身也可能需要治疗。 生理性黄疸通常不需要治疗，可在 1 周内消退。对于正在喂养配方奶的新生儿，频繁喂养可以帮助预防黄疸或减轻其严重程度。频繁喂养可以加速排便，减少胆红素从肠道重吸收，降低胆红素水平。配方奶的类型似乎无关紧要。 也可以通过增加喂养频率来预防或减少母乳喂养性黄疸。如果胆红素水平持续升高，在很少见的情况下，可能需要向婴儿补充配方奶。 如果发生母乳性黄疸，建议母亲仅停止母乳喂养 1 或 2 天，并给其新生儿喂配方奶，并在这段停母乳喂养期间定期吸出母乳，以保持母乳供应。然后，只要新生儿的胆红素水平开始下降，他们就可以恢复母乳喂养。在母乳喂养时，通常建议母亲不要给新生儿喝水或含糖的水，因为这样做可能会减少新生儿喝的乳汁量，并可能干扰母亲的产奶量。但是，尽管努力增加母乳喂养但仍脱水的哺乳期婴儿可能需要补充水分。 高未结合胆红素水平可以用以下方法治疗 特殊光暴露（光疗）

交换输血 光疗或“胆红素灯” 光疗使用强光将尚未被肝脏处理的胆红素变为可以通过尿液排泄从体内迅速消除的形式。蓝光是最有效的光，大多数医生采用特定商业光疗设备。新生儿被放置在特殊光线照射下，脱下衣服以暴露尽可能多的皮肤。根据需要降低血液中胆红素水平的程度，可将他们放置在灯下，频繁地翻身，持续时间各异（通常大约 2 天到一周）。光疗可以帮助预防核黄疸。为了确定治疗效果，医生会定期测量血液中的胆红素水平。皮肤颜色并非可靠的指标。 光疗或“胆红素灯” 隐藏详情 胆红素灯是一种光照疗法（光疗），用于治疗新生儿黄疸。黄疸是皮肤和眼睛白色部分变黄，是由过多的称为胆红素的黄色物质引起的。照射在皮肤上的蓝光有助于分解胆红素，大多数医生使用特殊的商用光疗装置。 William J. Cochran医学博士供图。 这种治疗并非对所有类型的高胆红素血症均有效。例如，对于胆汁淤积引起的黄疸，不使用光疗。 交换输血 有时候当未结合胆红素水平很高且光疗效果不佳时，可使用这种治疗方法。 交换输血可以迅速从血液中去除胆红素。逐渐抽取少量新生儿血液（一次抽入一个注射器），并用等体积的供体血代替（交换）。该过程通常需要 2 小时左右。如果高胆红素血症是由于母婴之间的血型不匹配导致，交换输血也可以去除针对红细胞的抗体。 如果胆红素水平仍然很高，可能需要重复进行交换输血。此外，该操作还存在一定风险和并发症，例如心脏和呼吸问题、凝血块和血液中电解质失衡。 由于光疗已变得如此有效，并且医生已经能够更好地预防因血型不合引起的问题，因此减少了对交换输血的需求。