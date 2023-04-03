黄疸是指你的皮肤和眼白发黄。

黄疸是由一种称为胆红素的物质积聚造成的

胆红素是一种黄色物质，当身体分解老旧的或受损的红细胞时，会产生这种黄色物质。你的肝脏处理胆红素以将其从体内清除。它通过将胆红素与胆汁（一种消化液）混合并将其排放入肠内，从而清除胆红素。

如果肝脏或输送胆汁进入肠道的管道出现问题，可能会发生黄疸。胆红素积聚在身体里，会让你变黄。

如果你有黄疸，请尽快去看医生——黄疸可能是肝损害等严重问题的征兆

病毒性肝炎是黄疸的常见病因，尤其是在年轻人和健康人群中

有些因黄疸而出现全身瘙痒的人服用药物可能会帮助缓解瘙痒

黄疸 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

黄疸本身不会导致严重的症状，但它可能是其他问题的征象。新生儿黄疸是不同的，并可能导致婴儿严重问题。