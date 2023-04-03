什么是黄疸？
黄疸是指你的皮肤和眼白发黄。
黄疸是由一种称为胆红素的物质积聚造成的
胆红素是一种黄色物质，当身体分解老旧的或受损的红细胞时，会产生这种黄色物质。你的肝脏处理胆红素以将其从体内清除。它通过将胆红素与胆汁（一种消化液）混合并将其排放入肠内，从而清除胆红素。
如果肝脏或输送胆汁进入肠道的管道出现问题，可能会发生黄疸。胆红素积聚在身体里，会让你变黄。
如果你有黄疸，请尽快去看医生——黄疸可能是肝损害等严重问题的征兆
病毒性肝炎是黄疸的常见病因，尤其是在年轻人和健康人群中
有些因黄疸而出现全身瘙痒的人服用药物可能会帮助缓解瘙痒
P. MARAZZI 博士／科学图片库
黄疸本身不会导致严重的症状，但它可能是其他问题的征象。新生儿黄疸是不同的，并可能导致婴儿严重问题。
什么原因导致黄疸？
黄疸的症状是什么？
皮肤黄染
黄色的眼睛（通常是眼白）
全身瘙痒
深色尿和浅色大便
一些导致黄疸的疾病也可能导致：
腹痛
疲倦
应何时就医？
如果你有黄疸和下列这些警示体征，应尽快去看医生：
严重的腹部疼痛和压痛
精神状态的变化，如疲劳、焦躁或精神错乱
粪便（大便）带血或柏油样黑便
呕血
发热
容易出血或瘀伤，有时可导致小点或较大斑点的紫红色皮疹
在老年人中，警示体征可能较轻微或更难识别。
认为自己出现黄疸但没有警示体征的患者应在数天内就医。
医师访视会发生什么？
医生询问患者的症状、病史和进行体格检查。你的病史和体检的结果将帮助他们找出黄疸的原因。他们会根据需要进行测试。
需要进行什么测试？
医生可能会做如下测试：
验血检查你的肝脏，看看肝脏是否受损
进行影像学检查，例如超声、CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）
有时，肝活检或腹腔镜检查取决于导致肝脏问题的原因
有时进行其他血液检查，以查找导致黄疸的问题
进行肝活检时，医生会在右侧进针，取出肝脏样本在显微镜下观察。进行腹腔镜检查时，医生会在你的腹部做一个小切口，并在切口处放一个细的内视镜来观察你的器官。
医生如何治疗黄疸？
医生会治疗基础疾病。
通常情况下，随着肝脏的病情好转，瘙痒会逐渐消失。如果瘙痒严重，医生可以开一种有助于缓解的药物。
如果病因是由于胆管阻塞，可使用可弯曲的内视镜（内窥镜）打通胆管。