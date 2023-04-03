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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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成年人黄疸

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是黄疸？

黄疸是指你的皮肤和眼白发黄。

  • 黄疸是由一种称为胆红素的物质积聚造成的

胆红素是一种黄色物质，当身体分解老旧的或受损的红细胞时，会产生这种黄色物质。你的肝脏处理胆红素以将其从体内清除。它通过将胆红素与胆汁（一种消化液）混合并将其排放入肠内，从而清除胆红素。

如果肝脏或输送胆汁进入肠道的管道出现问题，可能会发生黄疸。胆红素积聚在身体里，会让你变黄。

  • 如果你有黄疸，请尽快去看医生——黄疸可能是肝损害等严重问题的征兆

  • 病毒性肝炎是黄疸的常见病因，尤其是在年轻人和健康人群中

  • 有些因黄疸而出现全身瘙痒的人服用药物可能会帮助缓解瘙痒

黄疸本身不会导致严重的症状，但它可能是其他问题的征象。新生儿黄疸是不同的，并可能导致婴儿严重问题。

什么原因导致黄疸？

如果出现下列情况，可能会发生黄疸：

  • 一下子太多红细胞分解

  • 肝脏受损，无法正常处理胆红素

  • 有些东西阻塞了胆管（将胆汁从肝脏运送到肠道的管道）

肝损伤的常见原因包括肝炎酒精相关性肝病，有时还有某些药物。

胆管堵塞的常见原因包括胆结石和肿瘤。

在老年人中，黄疸通常是由于胆管阻塞，而阻塞的病因为肿瘤的可能性更大。当患有黄疸的老年人也有以下情况时，医生怀疑癌症：

  • 体重减轻

  • 没有腹痛

  • 腹部肿块

黄疸的症状是什么？

  • 皮肤黄染

  • 黄色的眼睛（通常是眼白）

  • 全身瘙痒

  • 深色尿和浅色大便

一些导致黄疸的疾病也可能导致：

  • 腹痛

  • 疲倦

应何时就医？

如果你有黄疸和下列这些警示体征，应尽快去看医生

  • 严重的腹部疼痛和压痛

  • 精神状态的变化，如疲劳、焦躁或精神错乱

  • 粪便（大便）带血或柏油样黑便

  • 呕血

  • 发热

  • 容易出血或瘀伤，有时可导致小点或较大斑点的紫红色皮疹

在老年人中，警示体征可能较轻微或更难识别。

认为自己出现黄疸但没有警示体征的患者应在数天内就医。

医师访视会发生什么？

医生询问患者的症状、病史和进行体格检查。你的病史和体检的结果将帮助他们找出黄疸的原因。他们会根据需要进行测试。

需要进行什么测试？

医生可能会做如下测试：

进行肝活检时，医生会在右侧进针，取出肝脏样本在显微镜下观察。进行腹腔镜检查时，医生会在你的腹部做一个小切口，并在切口处放一个细的内视镜来观察你的器官。

医生如何治疗黄疸？

医生会治疗基础疾病。

通常情况下，随着肝脏的病情好转，瘙痒会逐渐消失。如果瘙痒严重，医生可以开一种有助于缓解的药物。

如果病因是由于胆管阻塞，可使用可弯曲的内视镜（内窥镜）打通胆管。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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