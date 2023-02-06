幼年特发性关节炎是一种自身免疫性疾病。免疫系统是人体防御系统的一部分，有助于保护你免受疾病和感染。在自身免疫性疾病中，您的免疫系统会错误地攻击身体的某些部分——在幼年特发性关节炎中，孩子的免疫系统会攻击关节，有时甚至是孩子身体的其他部分。医生并不知道具体什么原因导致您孩子的免疫系统攻击关节。