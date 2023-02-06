关节炎是指关节受到损害，出现红肿症状的一组疾病。关节炎有许多不同类型。
什么是幼年特发性关节炎 (JIA)？
什么会导致幼年特发性关节炎？
幼年特发性关节炎是一种自身免疫性疾病。免疫系统是人体防御系统的一部分，有助于保护你免受疾病和感染。在自身免疫性疾病中，您的免疫系统会错误地攻击身体的某些部分——在幼年特发性关节炎中，孩子的免疫系统会攻击关节，有时甚至是孩子身体的其他部分。医生并不知道具体什么原因导致您孩子的免疫系统攻击关节。
幼年特发性关节炎的症状是什么？
症状反复出现。有些症状涉及关节。其他症状涉及身体其他部位。患有幼年特发性关节炎的儿童并不都有相同的症状。有些有一些轻微的症状，有些则有很多严重的症状。
关节症状可能涉及几个或多个关节，包括：
疼痛和肿胀
关节触摸时感觉温暖
关节僵硬，特别是在早晨
影响身体其他部位的症状包括：
发热
视力模糊，很少情况下出现眼痛、眼睛发红和看强光困难
不痒的斑片状皮疹
在最严重的幼年特发性关节炎中，出现淋巴结、脾脏和肝脏肿胀
有时出现肺部和心脏内壁疼痛和刺激（炎症）
幼年特发性关节炎的并发症有哪些？
在儿童严重幼年特发性关节炎时可致发育迟缓：
一条手臂或一条腿可能比另一条长或短
如果幼年特发性关节炎影响颌骨，您孩子的下巴可能看起来太小
医生如何分辨我的孩子是否患有幼年特发性关节炎？
尚无针对幼年特发性关节炎的特定检查。医生可能会查看：
您孩子的症状
某些血液检查
即使您的孩子没有眼睛症状，眼科医生也应检查您孩子的眼睛，以检查眼睛部分是否有炎症。
医生如何治疗幼年特发性关节炎？
幼年特发性关节炎没有根治方法，但治疗可以使儿童感觉好转。一些新型关节炎药物也可能有助于预防关节畸形和生长不良等并发症。
医生使用以下方法治疗幼年特发性关节炎：
减轻疼痛和肿胀的药物
有时，将药物注射入关节
如果您孩子的眼睛受到影响，可使用滴眼液
医生也可能会建议：
物理治疗和锻炼
有时使用夹板保持您孩子的关节伸直
每年进行几次眼科检查