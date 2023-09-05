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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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孤独症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是孤独症？

孤独症是一种大脑疾病，会影响患者与他人的互动和沟通方式。

孤独症患者难以与他人交谈和建立联系。他们也有异常行为。孤独症一词指的是相关问题的整个范围（谱系）。因此，医生称其为孤独症谱系障碍

  • 孤独症儿童通常表现出不寻常的重复性行为、兴趣有限，并遵循严格的常规

  • 孤独症始于儿童期，通常在 2 岁之前就很明显

  • 症状轻度的孩子可能要到学龄后才被诊断出

  • 孤独症不同于智力低下（智力障碍

  • 孤独症不是由疫苗（注射疫苗）或育儿方式不良引起的

孤独症的症状是什么？

孤独症儿童有许多不同的症状。症状的严重程度各不相同。但是，不同的症状总是涉及两件事：

  • 与人交流和互动时遇到困难

  • 异常、重复的行为、兴趣或活动

这些症状从幼年时开始，通常是在您的孩子还是婴儿的时候。但是，只有当您回顾一切时，您和您的医生才会认识到症状。

在婴儿中，沟通困难包括：

  • 无拥抱行为

  • 没有眼神交流

在年幼孩子中，沟通和互动上的困难包括：

  • 开始说话慢或无法学会说话

  • 与人交谈时避免眼神接触

  • 重复别人说过的话

  • 用奇怪的节奏和音调说话

  • 无法通过一个人的面部表情或肢体语言判断该人是快乐、生气还是悲伤

  • 不与他人分享他们的想法和感受

  • 对交朋友没兴趣

  • 选择一个人玩

行为和活动症状包括：

  • 对任何变化（例如新食物、玩具和衣服）感到非常不舒服

  • 被某些口味、气味或手感所严重困扰

  • 摇摆、拍手或旋转

  • 撞头或咬自己

  • 重复某些动作，例如一遍又一遍地看同一部电影或每顿饭吃相同的食物

  • 不寻常的兴趣，例如对吸尘器或吊扇非常感兴趣

许多孤独症患者有智力障碍学习障碍。通常言语测试的评分低于其他领域。

医生如何判断我的孩子是否患有孤独症？

医生会在游戏室观察您的孩子，并向您和您的孩子的老师提问。他们通常会将您的孩子送到心理学家处进行其他测试。

医生还将进行血液或遗传学检查，以查看是否有其他问题导致孩子的症状，例如遗传病（遗传性医学问题）。

如何治疗孤独症？

症状通常是终身的。智力评分较低的孤独症患者可能在其成年生活中需要更多支持。

孤独症的治疗方法是：

  • 行为疗法以发展社交技能

  • 学校特殊教育

  • 有时，使用诸如选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 类的药物或其他药物帮助儿童停止伤害自己

一些家庭尝试特殊饮食或替代疗法。没有充分证据表明这些方法对孤独症儿童有帮助。与您的医生讨论您正考虑的任何疗法。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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