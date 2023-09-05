孤独症的症状是什么？

孤独症的症状是什么？

孤独症儿童有许多不同的症状。症状的严重程度各不相同。但是，不同的症状总是涉及两件事：

与人交流和互动时遇到困难

异常、重复的行为、兴趣或活动

这些症状从幼年时开始，通常是在您的孩子还是婴儿的时候。但是，只有当您回顾一切时，您和您的医生才会认识到症状。

在婴儿中，沟通困难包括：

无拥抱行为

没有眼神交流

在年幼孩子中，沟通和互动上的困难包括：

开始说话慢或无法学会说话

与人交谈时避免眼神接触

重复别人说过的话

用奇怪的节奏和音调说话

无法通过一个人的面部表情或肢体语言判断该人是快乐、生气还是悲伤

不与他人分享他们的想法和感受

对交朋友没兴趣

选择一个人玩

行为和活动症状包括：

对任何变化（例如新食物、玩具和衣服）感到非常不舒服

被某些口味、气味或手感所严重困扰

摇摆、拍手或旋转

撞头或咬自己

重复某些动作，例如一遍又一遍地看同一部电影或每顿饭吃相同的食物

不寻常的兴趣，例如对吸尘器或吊扇非常感兴趣

许多孤独症患者有智力障碍和学习障碍。通常言语测试的评分低于其他领域。