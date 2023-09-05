医生如何判断我的孩子是否患有智力障碍？

医生如何判断我的孩子是否患有智力障碍？

作为您的孩子定期检查的一部分，医生会问一些问题，以确保您的孩子发育正常。如果医生怀疑智力障碍，他们会将您的孩子送去进行：

智力测试

言语、社交和运动技能测试

如果您的孩子患有智力障碍，医生将尝试找出造成这种疾病的原因。医生可能会：