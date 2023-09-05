什么是智力障碍？
智力障碍是大脑问题，导致智力低于正常水平。当宝宝的大脑在子宫内发育时，可能会发生这种情况。智力障碍可能是轻度或更重度，但是患有智力障碍的人通常需要一些帮助来进行日常活动和照顾自己。
智力障碍儿童可能会有身体上的差异，例如异常五官
大多数孩子在学龄前就开始出现症状——他们说话和使用句子的速度通常较慢
治疗包括不同的治疗和特殊教育
为降低宝宝出现智力障碍的概率：
孕前和妊娠初期服用叶酸（叶酸）
避免妊娠期饮酒
怀孕期间获得良好的医疗保健
接种所有需要的疫苗，尤其是风疹疫苗
是什么导致了智力障碍？
智力障碍有许多原因。在大多数情况下，会发生某些影响婴儿出生前大脑发育的事情。它们可能包括：
染色体问题，例如 唐氏综合征
遗传性疾病，例如 Tay-Sachs 病
妊娠期间的某些感染
妊娠期间重度营养不良
妊娠期间饮酒、使用某些非法药物或使用特定药物
有时，智力障碍是由于出生时的问题而导致，例如：
出生时氧气不足
提早出生
有时，出生后会出现智力障碍。原因包括：
头颅外伤
脑部感染
情感虐待和忽视
脑肿瘤
智力障碍的症状有哪些？
一些孩子在出生时或出生后不久表现出差异，例如：
异常的五官或头异常大或小
手或脚形状异常
有时儿童可能有健康问题的迹象，例如：
癫痫发作、虚弱和疲倦或呕吐
尿液有异常臭味或气味
不能正常进食和生长
学习翻身、坐起和站立的时间延迟
在您的孩子上学并且与同龄的其他孩子相比时，您可能才会注意到症状 您的孩子可能出现：
语言问题，例如较晚才开始使用单词或说完整句子
交朋友和其他社交技巧上遇到困难
穿衣和执行其他自理任务中遇到困难
有时会出现发脾气或攻击性等行为问题，尤其是沮丧时
大一点的孩子容易被骗，被其他孩子利用
孩子有时会出现精神健康障碍，例如焦虑或抑郁，尤其是在孩子被别人欺负或意识到自己与其他人不同的情况下
医生如何判断我的孩子是否患有智力障碍？
医生如何治疗智力障碍？
治疗取决于您的孩子的需求和长处。孩子可以与卫生和学校专业团队合作，包括：
初级保健医生（例如儿科医生）
社会工作者和心理学家咨询
言语、职业和物理治疗师，以帮助他们学习进行日常活动
脑和神经问题专科医生
营养学家以帮助健康饮食
特殊教育老师
在美国，联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求公立学校测试儿童是否有智力障碍。它还要求学校为患有智力障碍的儿童提供免费和适当的教育。