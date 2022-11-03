有警示体征的儿童应立即由医生进行评估，所有新生儿以及有以下状况的儿童也应如此：呕吐物带血、呕吐物类似于咖啡渣或呈鲜绿色、近期（一周内）颅脑损伤。如果儿童出现不适（即使没有呕吐），并且不适持续时间超过数小时，很可能要由医生进行评估。

对于其他儿童，脱水体征（尤其是排尿减少）及液体摄入量有助于确定最快要在何时去看医生。紧急程度因年龄而有些差异，因为婴儿和年幼儿童可能比年长儿童更快脱水。一般而言，如果婴儿和年幼儿童已有 8 小时未排尿或已有 8 小时不愿饮水，应去看医生。

如果儿童已发生 6 到 8 次呕吐、呕吐持续时间超过 24 至 48 小时、或有其他症状（如咳嗽、发热或皮疹），应联系医生。

对于呕吐次数少（腹泻或不腹泻）、至少饮用一些液体、以及在其他方面看似病得不是很严重的儿童，很少需要看医生。