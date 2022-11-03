呕吐是指不舒适、非自主地剧烈吐出食物。在婴儿中，务必将呕吐与吐奶区分开。婴儿通常在喂食过程中或稍后不久少量吐奶，通常在拍背打嗝时。可能由于婴儿快速进食、吞咽空气或进食过多而发生吐奶，但可能没有明显原因。呕吐通常由疾病引起。有经验的父母通常可辨别吐奶与呕吐的差异，但第一次做父母的人可能需要告知医生或护理人员。
呕吐可导致大量体液流失（脱水）。有时儿童未能饮用足量液体，从而无法弥补流失的液体，因为连续呕吐或不想饮用液体。呕吐儿童通常不想进食，不过这种没有食欲的情况很少引发问题。
（另见成人恶心和呕吐。）
婴儿和儿童呕吐的病因
呕吐可能有益于清除吞下的有毒物质。然而，呕吐很多时候由疾病引起。通常，相关疾病无害，但呕吐有时是严重疾病的体征，如胃或肠道堵塞或者颅内压增高（颅内高压）。
常见原因
不常见原因
在新生儿和婴儿中，有些原因虽然较不常见，但非常重要，因为它们可能危及生命：
食物不耐症、对牛奶蛋白过敏以及某些罕见的遗传代谢性疾病也可能导致新生儿和婴儿呕吐。
在年龄较大儿童和青少年中，罕见原因包括严重感染（例如肾脏感染或脑膜炎）、急性阑尾炎或增加颅内压力的疾病（例如脑肿瘤或严重的头部损伤）。在青少年中，原因还包括胃食管反流病或消化性溃疡疾病、食物过敏、周期性呕吐、胃排空缓慢（胃轻瘫）、妊娠、进食障碍以及摄入有毒物质（例如大量对乙酰氨基酚、铁或酒精），以及频繁使用大麻。
婴儿和儿童呕吐的评估
对于医生，首要目标是确定儿童是否脱水，以及呕吐是否由危及生命的疾病引起。
警示体征
以下症状和特征需要引起注意：
嗜睡和精神萎靡
对于婴儿，无法安抚或易怒、及颅骨之间的软间隙（囱门）鼓起
对于年长儿童，严重头痛、颈强直使得下颌难以下抵到胸部、对光敏感及发热
腹痛、腹胀或两种情况都出现
生长或发育不及预期的婴儿持续呕吐
便血
鲜绿色或血性呕吐
何时就医
有警示体征的儿童应立即由医生进行评估，所有新生儿以及有以下状况的儿童也应如此：呕吐物带血、呕吐物类似于咖啡渣或呈鲜绿色、近期（一周内）颅脑损伤。如果儿童出现不适（即使没有呕吐），并且不适持续时间超过数小时，很可能要由医生进行评估。
对于其他儿童，脱水体征（尤其是排尿减少）及液体摄入量有助于确定最快要在何时去看医生。紧急程度因年龄而有些差异，因为婴儿和年幼儿童可能比年长儿童更快脱水。一般而言，如果婴儿和年幼儿童已有 8 小时未排尿或已有 8 小时不愿饮水，应去看医生。
如果儿童已发生 6 到 8 次呕吐、呕吐持续时间超过 24 至 48 小时、或有其他症状（如咳嗽、发热或皮疹），应联系医生。
对于呕吐次数少（腹泻或不腹泻）、至少饮用一些液体、以及在其他方面看似病得不是很严重的儿童，很少需要看医生。
医生会怎么做
医生首先会询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。儿童症状描述和全面体格检查通常可让医生鉴别出呕吐原因（参见婴儿、儿童和青少年呕吐的一些原因和特征）。
医生问诊
何时开始呕吐
发生频率如何
呕吐物性状（包括颜色）
是否剧烈（喷射性）
呕吐量
确定是否有规律（在一天中的特定时间发生或在食用某些食物后发生）有助于医生鉴别出可能原因。其他症状（如发热和腹痛）、排便（频率和性状）及排尿的相关信息也有助于医生鉴别出原因。
医生还询问最近的出行、受伤情况以及性活跃少女的避孕措施使用情况。
进行体格检查，查找提示可能原因的线索。医生会观察儿童的生长和发育是否达到预期。
婴儿、儿童和青少年呕吐的一些原因和特点
病因
（按最常见到最不常见的顺序列出）
临床特征*
检查
婴儿
通常伴发腹泻（很少带血）
有时发热。
有时，近期与感染者（如日托中心人员）接触、与宠物动物园中的动物接触（可能在此感染大肠埃希氏杆菌）或与爬行动物（可能感染沙门氏菌）接触，或者近期食用过未煮熟、受污染的食物或受污染的水
医生的检查
有时检查大便、获得培养物和进行 PCR 检测
喂食后出现症状，包括烦躁、吐奶、弓背、哭闹或这些症状一起出现
有时在躺下时咳嗽、体重增长不良或两种情况都出现
医生的检查
有时用药物治疗以抑制胃酸产生（如果症状缓解，则原因可能是胃食管反流）
有时在口服钡餐后对上消化道进行 X 线检查（上消化道造影）、胃排空扫描或阻抗探针测试
有时需进行内镜检查
幽门狭窄（胃出口通道狭窄或梗阻）
3–6 周大的婴儿在每次进食时及之后发生剧烈（喷射性）呕吐
脱水体征、外表瘦弱，或两种情况都出现
婴儿看似饥饿且急待进食
更常见于男孩，尤其是头胎男孩
胃部超声检查
如果无法进行超声检查或者超声检查无法得出确定性结果，进行上消化道造影
出生缺陷引起消化道缩窄（狭窄）或堵塞（闭锁）
首次排便（称为胎便）延迟
腹部肿胀
出生后 24–48 小时内（如消化道堵塞）或稍晚时间（如仅为缩窄），呕吐物呈鲜绿色或黄色，提示含有胆汁
在唐氏综合征婴儿或妊娠期间母亲子宫内羊水过多的婴儿中更常见
腹部 X 线检查
上消化道造影，或在直肠内灌钡（钡灌肠）后对下消化道进行 X 线检查，具体取决于怀疑问题的所在部位
肠套叠（一个肠段滑入另一个肠段）
每 15–20 分钟哭闹一次且儿童双腿经常弯曲并贴近胸部
随后，触摸腹部时有触痛感且大便呈醋栗冻样（因为含有血液）
通常发生在 3–36 个月的儿童中
腹部超声检查
有时向直肠中充入空气（空气灌肠）
旋转不良（肠道异常发育，导致其位置异常并增加自身扭转的可能性）
呕吐物呈鲜绿色或黄色（提示含有胆汁）、腹部肿胀和便血
通常发生在新生儿中
腹部 X 线检查
上消化道造影或钡灌肠
发热和嗜睡
全血细胞计数
获得血液、尿液和脑脊髓液培养物
如儿童有呼吸问题，进行胸部 X 线检查
腹泻或便秘
喂食不佳
体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现
便中带血
更换配方奶后症状减轻
可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行
喂食不佳，生长或发育不及预期（发育停滞）
呆滞（嗜睡）
取决于疾病的其他特征，如
通过刺破脚跟获得的少量血样对所有新生儿进行筛查
进行血检，以测量电解质（维持体液平衡必需的矿物质）、氨和葡萄糖水平
根据怀疑的原因进行其他检查
儿童和青少年
通常伴发腹泻（很少带血）
有时发热
有时，近期与感染者（如日托中心、营地人员或船员）接触、与宠物动物园中的动物接触（可能在此感染大肠埃希氏杆菌）或与爬行动物（可能感染沙门氏菌）接触，或者近期食用过未煮熟、受污染的食物或受污染的水
医生的检查
有时检查大便、获得培养物和进行 PCR 检测
烧心
胸部或上腹部疼痛
躺下时或进食后症状加重
有时夜间咳嗽
医生的检查
使用抑制产酸的药物治疗后症状减轻或缓解
有时进行上消化道系列检查、胃排空扫描、pH 探针或阻抗探针测试
有时需进行内镜检查
胃肌轻瘫或胃排空延迟（胃排空缓慢）
很少量进食后有饱胀感
有时近期发生病毒性疾病
上消化道造影或在口服配方奶或食物后进行 X 线检查（胃排空扫描）
食用某些食物后立即发生呕吐
常出现荨麻疹、唇或舌肿胀、呼吸困难、哮鸣、腹痛、腹泻或这些症状一起出现
医生的检查
有时进行过敏检测
避开特定食物，以确定症状是否停止出现
消化道之外的其他身体部位感染
发热
常常提示感染部位的症状，如头痛、耳痛、咽喉痛、颈部淋巴结肿胀、排尿时疼痛、侧面（侧腹）痛或流涕
医生的检查
有时根据怀疑的原因进行其他检查
最初全身不适和中腹部不适，随后疼痛转移到右下腹部
然后出现呕吐、食欲不振和发热
腹部超声波检查、CT 扫描或 MRI
肿瘤或损伤引起的颅内压增高（颅内高压）
夜间因头痛醒来或早上醒来时头痛
头痛逐渐加重，咳嗽或排便时加重
有时视力改变，走路、说话或思考困难
脑部 CT 或 MRI
呕吐反复发作，各发作周期之间状况良好
常发与呕吐相关的头痛
常有偏头痛家族史
医生的检查
有时进行相关检查，以排除呕吐反复发作的其他原因
为减肥而有目的地过少量进食，或过量进食（暴饮暴食），随后有目的地呕吐或服用轻泻药（清出）
牙釉质糜烂，以及因用手催吐而在手上产生疤痕
身体形象扭曲
医生的检查
无月经期
孕妇晨吐、腹胀和乳房触痛
性行为（虽然许多青少年都会否认这一行为）未采取避孕措施或措施不充分
尿液妊娠试验
因不同物质而有不同特点
常有相应的物质摄入史
进行血检以测量物质水平
频繁吸食大麻的人交替出现恶心和呕吐
医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；GI = 胃肠道；MRI = 磁共振成像；PCR = 聚合酶链反应。
检查
医生根据体格检查结果提示的疑似原因选择其他检测。大多数儿童无需接受检测。然而，如果怀疑存在腹部异常，通常进行成像检测。如果怀疑遗传性代谢疾病，进行该疾病特定的血检。
如果怀疑脱水，有时进行血检以测量电解质（维持体液平衡必需的矿物质）水平。
婴儿和儿童呕吐的治疗
如果原因是某一特定疾病，则进行相应治疗。胃肠炎引起的呕吐通常自行消退。
液体
确保儿童饮用足量液体非常重要。通常口服补液（请参阅儿童脱水）。使用含有均衡电解质的口服补液溶液。在美国，这些溶液无需处方即可从药房和超市中购得。运动饮料、苏打水、果汁和类似饮料的钠含量过少而碳水化合物含量过多，因此不应饮用。
即使频繁呕吐的儿童也可以耐受经常给予的少量溶液。通常，每 5 分钟给予 1 茶匙 (5mL)。如果儿童可饮下此量，后面逐渐增加液体摄入量。通过耐心和鼓励，大多数孩子可以通过口腔摄入足够液体，以避免静脉输液（静脉输液）。但是，患有重度脱水的儿童和没有通过口腔摄入足够液体的儿童可能需要静脉输液。
减少呕吐的药物
成人中常用的减轻恶心和呕吐的药物较少用于儿童，因为尚未证明其有效性。此外，这些药物可能有副作用，包括嗜睡、头晕、头痛和便秘。但是，如果恶心或呕吐程度很重或没有消失，医生可能会给 2 岁以上的儿童服用异丙嗪、丙氯拉嗪、灭吐灵或昂丹司琼。
饮食
儿童获得足量液体且不再呕吐后，应及时给予与年龄相符的饮食。可对婴儿进行母乳喂养或配方奶喂养。
关键点
通常，呕吐由病毒性胃肠炎引起，不会引发长期或严重问题。
有时，呕吐是严重疾病的一种体征。
如果腹泻伴发呕吐，原因很可能是胃肠炎。
如果儿童呕吐一直持续或有任何警示特征（如嗜眠、易怒、严重头痛、腹痛或肿胀、呕吐物带血或呈鲜绿色、或者便血），应立即由医生进行评估。